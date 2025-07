Francuskie pedofilskie sieci prowadzone przez aktywistów LGBTQ i lewackiego ex-polityka

Szczegóły dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci zszokowały nawet policję. Były lewicowy kandydat polityczny i aktywista LGBTQ ma stać na czele ciemnej sieci pedofilskiej. Działała ona w darknecie – jak niedawno ujawnili francuscy urzędnicy.

Wobec byłego lewackiego kandydata i aktywisty LGBTQ Pierre-Alaina Cottineau postawiono poważne zarzuty. Podejrzewa się go o prowadzenie sieci pedofilskiej w darknecie, która torturowała i gwałciła dzieci. Według „Le Parisien” filmy i wiadomości tekstowe ujawniają niespotykaną dotąd skalę zgrozy.

Pierre-Alain Cottineau kandydował w wyborach regionalnych w 2021 roku z lewicowej partii „La France Insoumise” (LFI) i wcześniej był przewodniczącym organizacji LGBTQ. Jeszcze bardziej absurdalne: mężczyzna przez wiele lat pracował w obszarze ochrony dzieci i jako pracownik socjalny. Ponadto angażował się w walkę z przemocą domową. Po oficjalnym kursie i kontroli wiarygodności powierzono mu nawet opiekę nad ciężko chorym 3-4-letnim dziewczynką.

32-letni pracownik socjalny z regionu Nantes miał przyznać, że wielokrotnie zgwałcił 4-letnią niepełnosprawną dziewczynkę, która była pod jego opieką.

Według „Le Parisien” dochodzenie Centralnego Biura do Zwalczania Przemocy Wobec Małoletnich (OFMIN) ujawniło skalę domniemanego przestępczego systemu tego mężczyzny, który jest znany ze swojego zaangażowania w lewicę, założyciela kolektywu broniącego praw LGBTQIA+ oraz lokalnej postaci w walce z przemocą domową.

Śledztwo prowadzone jest we współpracy z holenderską policją, po tym jak ta odkryła nagranie wideo z gwałtu na wspomnianej małej dziewczynce, w którym dziecko prosi o pomoc po francusku.

Francuska policja ostatecznie zidentyfikowała ofiarę i natrafiła na ślad Cottineau. Według „Le Parisien” władze (m.in. Centralne Biuro do Zwalczania Przemocy Wobec Małoletnich – OFMIN) mają także nagrania wideo, na których chłopcy poniżej trzeciego roku życia są seksualnie wykorzystywani. Mały chłopiec jest trzymany na smyczy, podczas gdy jest gwałcony przez dorosłych mężczyzn.

Jeden z podejrzanych miał później zeznawać, że Cottineau mieszał lek (przeciwlękowy i rozkurczowy) Xanax z jogurtem i podawał go dzieciom. Aktywista LGBTQ napisał w grupie czatowej w Darknecie:

„Mam dzieci do dyspozycji.”

Francuskie władze podejrzewają, że Cottineau został wcześniej poinformowany o dochodzeniach i dlatego uciekł do Tunezji. Oficjalnie mówił o urlopie, jednak okoliczności wyjazdu były podejrzanie szybkie. W wrześniu 2024 roku powrócił do Francji, gdzie oskarżono go o „tortury lub barbarzyństwo” w związku z gwałtem. Ostatnie z tych oskarżeń to klasyfikacja, która w prawie francuskim jest stosowana tylko w najcięższych przypadkach.

Według informacji jego matki, po ujawnieniu swojej homoseksualności, w wieku 15 lat miał seksualnie wykorzystywać czteroletnie dziecko. Mimo że matka zgłosiła sprawę organom ochrony dzieci, najwyraźniej nic nie zrobiono. Również podczas oficjalnej oceny kompetencji przerażający fakt nie został poruszony, wobec czego ciężko chora i później zgwałcona dziewczyna trafiła pod opiekę Cottineau. Sprawa wywołała ogólnokrajowy krzyk oburzenia.

Konserwatywna europosłanka Marion Maréchal skomentowała:

„Ta sprawa przyprawia mnie o mdłości. To hańba. Czas poważnie zająć się porażką systemu ochrony dzieci, który najwyraźniej nie jest w stanie ocenić, komu powierza dzieci!”

***

UPADEK EUROPY ! CENZURA: Od maja w Niemczech wycofana z handlu !!! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

„KATAKLYPSE NOW: 100 lat upadku Zachodu (Spengler) Dekonstrukcja poprawności politycznej.“

Książkę można zamówić bezpośrednio u Elmar Forstera dla czytelników „UME” drogą pocztową (w tym dedykacja) w cenie 24,50 EUR (w tym koszt przesyłki i osobista dedykacja) pod adresem: ungarn_buch@yahoo.com

Węgierski korespondent Elmar Forster, od 1992 roku wydalony Austriak na Węgrzech, broni w swojej książce „Węgry, wolność i miłość – apel na rzecz oczernianego narodu i jego walki o prawdę” („Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“) swojej wybranej ojczyzny przed zachodnimi kampaniami oszczerstw. Bestseller Amazonu jest dostępny dla czytelników „UME” w cenie 17,80 zł (z dostawą pocztową i osobistym dedykacją) bezpośrednio u autora pod adresem: ungarn_buch@yahoo.com

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).