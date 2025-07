SOS-Demokracja: „Święto Demokracji“ eskaluje w lewacko-faszystowski egzekucyjny eksces

Bild: screenshot YouTube

Zaskakujące doświadczenia podczas „Święta Demokracji“ w Oranienburgu, 12 lipca 2025 – Björn Banane, znany z odwagi w relacjonowaniu wydarzeń, opisuje szokujące incydenty, które miały miejsce podczas wizyty na „Święcie Demokracji” w Oranienburgu.

Towarzyszył kandydatce na burmistrza z Alternatywy dla Niemiec, Anji Waschkau, na publicznej imprezie, która miała pełnić rolę platformy prezentacyjnej dla kandydatów na burmistrza.

Klimat przemocy, szantażu i obrażania

Pomimo publicznego charakteru wydarzenia oraz faktu, że pani Waschkau nie została oficjalnie zaproszona, zdecydowała się wziąć udział, aby zaprezentować się obywatelom. Jednak Pan Banane i Pani Waschkau musieli stwierdzić, że wydarzenie zdominowane było przez klimat przemocy, szantażu i obrażania.

Björn Banane wyraża głębokie zaniepokojenie stopniem deficytów demokratycznych, które jego zdaniem ujawniają się podczas tego wydarzenia. Krytykuje, że takie warunki zdają się być tolerowane, a nawet wspierane przez tzw. „partie demokratycznego centrum”.

„Nasza demokracja“ pokazuje swoje antypedagogiczne oblicze

Tutaj wyraźnie ujawnia się lewicowo-faszystowska orientacja, która kształtuje liczne wydarzenia odbywające się pod hasłem „Nasza Demokracja”: klimat przemocy, szantażu i obrazy należy tam do „dobrego tonu”. Fanatyczne przemówienia polityków, którzy czują się zobowiązani wobec „Naszej Demokracji”, pokazują tutaj swoje brzydkie owoce. Co najmniej z tolerancją, a często również z przychylnością biurokratów, którzy dostarczają podpalaczom wystarczająco benzyny i zapałek.

Informacja dodatkowa: Wspomniane święto odbyło się pod hasłem „Demokracja potrzebuje różnorodności” 12.07.25 na terenie kościoła katolickiego w Oranienburgu.

Ten wpis został mimo bez znaczenia tam działających lewackofaszystowskich aktorów włączony do naszej serii „SOS-Demokracja”, ponieważ pokazuje, że system organizuje „antyfaszystowskie” działania aż do małych gmin. Nawet na podstawie flag można zauważyć, że „Antifa”, wspierana przez państwo, brutalna grupa bojówkarska elit funkcjonalnych, była obecna na miejscu.

Zagrożenia w postaci zbliżeń ciał, które sygnalizują gotowość do przemocy, powinny nas skłonić do refleksji. To, że niektórzy z obecnych faszystów zachowują się jak krzykacze, pokazuje również, jak upadłe i wyprane z mózgu te elementy już są.

