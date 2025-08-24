Wieso die Europäische Union untergehen wird

Bild: shutterstock

Der ideologische Kampf zwischen der Marktwirtschaft und dem Sozialismus wurde dadurch entschieden, dass die Marktwirtschaft durch das Gewinnstreben der Akteure ungleich dynamischer war, als der Sozialismus.

Von FRANZ FERDINAND | Alles, was unser modernes Leben heute ausmacht, wurde in einem marktwirtschaftlichen Umfeld entwickelt. Der ganze Wohlstand, dessen wir uns heute noch erfreuen, wurde unter marktwirtschaftlichen Bedingungen geschaffen. In der Theorie setzen sich am freien Markt jene Anbieter durch, die die besten und billigsten Produkte anbieten. Jene Anbieter, die da nicht mithalten können, verschwinden vom Markt.

Trotzdem wendet sich jetzt das Blatt und eine neue Form von Sozialismus setzt sich in Europa mehr und mehr durch. Die Produkte und Dienstleistungen, die jetzt die Wirtschaft dominieren, werden vom Kunden vielfach gar nicht verlangt! Es handelt sich dabei um Güter, die vom Gesetzgeber aus ideologischen Gründen vorgeschrieben werden!

Beispiele:

„Alternativen Energien“: Diese sind hauptsächlich durch die Zielsetzungen einer verrückten Klimapolitik notwendig geworden. Es soll hier nicht behauptet werden, dass Windräder und PV-Anlagen grundsätzlich unsinnig seien (auch der Autor hat eine PV-Anlage auf seinem Dach), jedoch hätte das Ausmaß der installierten Stromerzeugungskapazitäten marktwirtschaftlich nicht implementiert werden können und ist für eine funktionierende Stromversorgung sogar kontraproduktiv. Ermöglicht wurde dieser Unsinn nur durch überzogene Förderungen und durch absurde Vorschriften erzwungen. Aufrüstung: Eine andere Art von Güter, die eigentlich überhaupt kein Konsument benötigt sind Rüstungsgüter, deren Notwendigkeit man uns einredet und die den Zielen einer verrückten Außenpolitik dienen. Durch den mit Russland provozierten Konflikt um die Ukraine sollen wir jetzt „kriegstauglich“ werden. Eine ganz neue „Industrie“ ist im Zusammenhang mit der durch absurde „Menschenrechte“ erzwungenen Migration entstanden. Die Flüchtlinge benötigen Unterkünfte, Lebensmittel, medizinische und „psychologische“ Betreuung und Unterricht zur Erlernung der Sprache, Vermittlung hiesiger Werte und eines Berufs. Ganze NGO-Heere sind für die Flüchtlingsbetreuung notwendig. Bürokratie: Durch den sich laufend ausdehnenden Überwachungsstaat, werden ganze Heerscharen neuer „Beauftragter“ mobilisiert, die natürlich wieder überwacht werden müssen und die ihre wichtigen Beobachtungen irgendeiner Behörde mitteilen müssen.

Anbei eine Liste allerlei „Beauftragter“ aus dem Internet [Wikipedia], die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

Unter dem Stichwort „Bundesbeauftragter“ findet man auf Wikipedia eine Fülle weiterer Beauftragter:

Jeder Beauftragte oder entsprechender Beamter hält normale Menschen von der Arbeit ab und richtet so den größtmöglichen Schaden an!

Vor allem der Punkt 1. „Alternative Energien“ produziert jede Menge neue Vorschriften, neue Behörden, Energieberater und Energieausweisaussteller. Speziell die Energieausweise produzieren (zumindest in Österreich) eine unglaubliche Bürokratie für ihre Spezifikation, Registrierung und „Qualitätssicherung“. In jedem Bauamt sind meist mehrere Personen mit der Begutachtung und Berücksichtigung des Energieausweises bei jedem Bauantrag notwendig. Oft sind gerade die Energieausweise Stolpersteine für eine zügige Baugenehmigung, das heißt also die Bearbeitungszeit jedes Bauaktes wird durch die Energieausweise verlängert und die Kosten erhöht.

Während also Europa in wichtigen neuen Technologien mit enormen Wachstumspotential wie z.B. der „künstlichen Intelligenz“ vollkommen abgeschlagen ist, konzentrieren wir uns auf Weltverbesserung und Weltenrettung, für die uns allerdings die Welt nicht danken wird!

Brauchbare, in Europa noch produzierte Produkte sind jedoch wegen den Punkten 1 bis 4 zu teuer, da all diese Unsinnigkeiten letztendlich über noch verkaufte Produkte finanziert werden müssen!

Wie sind wir Europäer in dieses Schlamassel geraten?

Die Marktwirtschaft führte, nachdem die Grenzen weltweit niedergerissen wurden, zur Globalisierung der Weltwirtschaft. In dieser globalisierten Wirtschaft hatten wir wohlstandsverwöhnte Europäer ganz schlechte Karten. Unsere Produkte waren durch die hohen Gehälter und den hohen Sozialleistungen viel zu teuer. Zwar profitierten wir anfangs von billigen asiatischen Produkten, aber längerfristig setzte eine Deindustrialisierung ein. Möglicherweise hätte man für Europa rechtzeitig ein Trump´sches Zollregime einführen müssen. Die Europäische Union hätte dafür wahrscheinlich ganz gute Karten gehabt. Allerdings war man so von der eigenen Überlegenheit überzeugt, dass ein Bruch des Freihandelsprinzips einfach nicht zur Diskussion stand. Man hatte aus der Geschichte nicht gelernt, dass der Freihandel nur für den wirtschaftlich Stärkeren gut ist, bzw. hatte man übersehen, dass man längst nicht mehr zu den Starken gehörte.

So kam die EU offenbar auf die grandiose Idee, statt Waren Werte zu exportieren. Nur ist niemand bereit für unsere Werte zu bezahlen!

Da der Rückfall Europas in die Bedeutungslosigkeit offensichtlich ist, versucht man durch die Ausdehnung der NATO in alle Himmelsrichtungen gegenzusteuern, was unvermeidlich zu einem Krieg mit anderen Akteuren führen wird, den Europa verlieren muss, wie der aktuelle Ukrainekrieg zeigt. Sowie dereinst Adolf Hitler glaubt man allerdings an die eigene Überlegenheit und Unbesiegbarkeit und will, trotz aller Rückschläge bis zum „Endsieg“ weiterkämpfen, was dann zu einer ähnlich kolossalen Niederlage führen muss.

