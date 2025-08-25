Blüten der Bereicherung aus nah und fern – ein Rückblick

DRESDEN – In einer Dresdner S-Bahn sind Frauen von zwei illegalen Migranten attackiert und belästigt worden. Ein junger US-Bürger ging dazwischen und wollte die Frauen schützen. Da schlitzten sie ihm das Gesicht auf.

Nun spricht er und zeigt seine Verletzungen:

Der kurzzeitig festgenommene Syrer kam übrigens direkt wieder auf freien Fuß: Keine Haftgründe!

FREIBURG – „Mann“ (23) zertrümmert Linienbus und schlägt zwei Busfahrer krankenhausreif

An einer Haltestelle in Freiburg-Littenweiler hat ein 23-Jähriger einen Busfahrer attackiert und verletzt. Ein Kollege, der ihm zu Hilfe kam, wurde ebenfalls angegriffen. Die Polizei rückte umgehend aus.

Am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr gingen auf einmal gleich mehrere Notrufe bei der Freiburger Polizei ein: Ein Mann habe an der Endhaltestelle Lassbergstraße einen Busfahrer bedroht und angegriffen. Kurz darauf weitere Anrufe: Ein Mann sei dem Busfahrer zu Hilfe geeilt und ebenfalls attackiert worden. Zudem habe der Angreifer die Frontscheibe des Linienbusses eingeschlagen.

Obwohl die Busfahrer verletzt waren, sei es den beiden gelungen, den 23-Jährigen zu überwältigen und festzuhalten. Später wurden beide der Polizei zufolge in eine Klinik gebracht. Ob sie stationär aufgenommen werden mussten, ist derzeit unklar. Weiterlesen auf badische-zeitung.de

NRW – Lebensgefahr: „20-Jähriger“ sticht 23-Jährigen vor Schnellimbiss in Bad Honnef nieder – Wie immer verschweigt die Polizei in NRW die Täterherkunft

BAD HONNEF – Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben am späten Freitagabend (22.08.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es gegen 22:25 Uhr vor einem zu einem Streitgeschehen zwischen zwei Männern gekommen, in dessen Verlauf ein 23-Jähriger von einem 20-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt wurde. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, der den Niedergestochenen nach der Erstversorgung vor Ort zur intensivmedizinischen Betreuung in eine Klinik brachte.

Der 20-jährige Tatverdächtige flüchtete nach ersten Erkenntnissen mit seinem Pkw vom Tatort. Er wurde im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Koblenz in der Ortslage Plaidt gestoppt und widerstandslos festgenommen. Quelle: Polizei

NRW – Menden: Tödliche Schüsse – Fahndung nach Täter

Am Freitagnachmittag (22.08.2025) wurden in Menden ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt. Die Polizei fahndet nun mit Foto nach dem 40-jährigen Kenan Mehovic, der als bewaffnet gelten könnte.

Am Freitagnachmittag (22.08.2025) wurden in Menden ersten Ermittlungen zufolge durch Schussabgaben eine Person tödlich und eine weitere Person schwer verletzt. Gegen 14.00 Uhr alarmierten Anwohner der Alten Provinzialstraße die Polizei und machten Angaben zu Schussgeräuschen.

Der 40-jährige Kenan Mehovic ist verdächtig, am 22.08.2025 in Menden gegen 13:45 Uhr einen 45-jährigen Mann durch Schüsse getötet und einen 49-jährigen Mann schwer verletzt zu haben. Anschließend flüchtete er vom Tatort und konnte bislang trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht gefasst werden. Quelle mit Fahndungsfoto: Polizei

SACHSEN – Nackter Türke verprügelt Schaffnerin im Zug, verletzt einen Passagier, eine Polizistin und einen weiteren Beamten

Wie aus einem schlechten Film, ist aber am Mittwochabend offenbar genauso passiert: Auf der Strecke Leipzig-Geithain hat ein halbnackter Türke eine Zugbegleiterin und weitere Passagiere belästigt und brutal angegriffen.

Laut Bundespolizei habe der 26-Jährige gegen 19 Uhr im Regionalexpress plötzlich begonnen, Passagiere anzupöbeln – mit heruntergelassener Hose. „Als er vom Zugpersonal aufgefordert wurde, sich wieder anzuziehen, griff er dieses sofort an und schlug auf die Zugbegleiterin ein“, so ein Polizeisprecher. Die Frau sei am Kopf verletzt worden. „Auch ein zu Hilfe eilender Reisender wurde von ihm angegriffen und an der Hand verletzt.“ Am Bahnhof Geithain wurde der Randalierer schließlich von örtlichen Polizisten hinausbefördert und gestellt werden. „Gegenüber den Beamten der Landespolizei reagierte der Türke sofort aggressiv und leistete massiven Widerstand“, heißt es. Dabei sei noch eine Beamtin leicht im Gesicht und ein Beamter am Kopf (Platzwunde) verletzt worden. Erst mit weiteren eingetroffenen Polizisten habe der Mann schließlich überwältigt werden können.

Quelle: radioleibzig.de

BERLIN – Messerangriff am Hauptbahnhof: Deutscher von illegalem „Staatenlosen“ schwer verletzt

Berlin. Am Donnerstag hat ein Mann am Hauptbahnhof auf einen Reisenden eingestochen. Haftrichter ordnet Untersuchungshaft gegen Tatverdächtigen an.

Gegen den Mann, der am Donnerstagvormittag auf einem Bahnsteig des Berliner Hauptbahnhofs einen Reisenden mit einem Messer attackiert hatte, hat ein Haftrichter am Freitag Untersuchungshaft angeordnet. Das gab die Polizei Berlin bekannt. Laut Informationen der Polizei stach der 47 Jahre alte Mann am Donnerstag gegen 8.45 Uhr mehrfach auf einen 42-Jährigen ein. Das Opfer, ein Deutscher, erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und an den Beinen.

Ein Bundespolizist, der sich in seiner Freizeit am Hauptbahnhof aufhielt, war auf die Tat aufmerksam geworden, griff schnell ein und nahm den Tatverdächtigen fest, heißt es von der Polizei weiter. Bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte leistete er dem verletzten Mann Erste Hilfe. Die Beamten überprüften die Dokumente des Täters und stellten fest, dass sich der staatenlose Mann unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Quelle: morgenpost.de

HAMBURG – Messer-Türke flieht aus Psychiatrie, verletzt Arzt, Patienten und zwei Passanten auf der Flucht

Erst bedrohte er einen Arzt mit einem Brotmesser, dann flüchtete er aus der psychiatrischen Abteilung der Asklepios-Klinik Ochsenzoll in Hamburg

Großeinsatz am Mittwochabend in Hamburg: Zwischen dem 35-jährigen Türken und einem weiteren Patienten (55) soll es nach Angaben der Polizei gegen 18.35 Uhr zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Der ältere Mann sei dabei verletzt worden, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf BILD-Anfrage. Ein Arzt sei auf den Streit aufmerksam geworden und ebenfalls von dem 35-Jährigen attackiert worden. „Der Arzt konnte den Angriff abwehren, sich in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren“, teilte die Polizei mit. Er soll eine Wunde an der Hand erlitten haben.

Bei der Flucht des Mannes aus der Klinik wurden nach BILD-Informationen zwei Passanten verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie noch vor Ort. Welche Verletzungen sie erlitten haben konnte die Polizei nicht sagen. Quelle: bild.de

TIROL – „Rumänen“ attackierten und verletzen Einheimische mit Baseballschläger und Messer

Wattens – Zu einer brutalen Attacke kam es am Freitagabend bei einer Tankstelle in Wattens in Tirol. Dort griffen zwei Rumänen (22 und 26 Jahre) zwei Einheimische mit einem Messer und einem Baseballschläger. Nach ihrer Flucht wurden die beiden jedoch gestellt.

Die beiden Rumänen (22, 26) waren am Freitag gegen 21.20 Uhr in Wattens zu einer Tankstelle gegangen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihnen und einem einheimischen Duo (29, 48). Wenig später eskalierte die Aktion auch schon. Die beiden Angreifer zückten ein Messer und einen Baseballschläger und verletzten die Einheimischen erheblich.

Bei der Flucht schlug der 26-Jährige den Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Pkw mit dem Baseballschläger ein und beschädigt diesen. Damit noch nicht genug: Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass die beiden zudem kurz vor der Tat im Areal der Tankstelle mit Steinen geworfen hatten. Kurze Zeit später konnten sie jedoch festgenommen werden. Quelle: krone.at

SÜDTIROL: Polizist erleidet Verletzungen bei Festnahme

Meran – Am Freitagabend musste die Polizei einen Mann in der Nähe des Bahnhofes festnehmen, da dieser mehrere Passanten belästigt und sich aggressiv verhalten hatte.

Der Marokkaner, der einen Antrag auf Asyl eingereicht hatte, wurde zur Identifizierung in das Kommissariat gebracht, wo er jedoch plötzlich und ohne Vorwarnung auf einen Beamten losging und diesen mit Tritten und Faustschlägen verletzte. Durch das Eingreifen mehrerer Polizisten konnte der Mann letztlich überwältigt werden. Der angegriffene Beamte musste medizinisch versorgt werden. Quelle: suedtirolnews.it

SCHWEIZ – Algerier tötet Ex-Frau, Kinder und die Katze

Ein grauenhaftes Verbrechen erschüttert die kleine Gemeinde Corcelles im Kanton Neuenburg. Wie Blick berichtet, fand die Polizei am Dienstagabend, dem 19. August 2025, in einer Wohnung die leblosen Körper einer 47-jährigen Frau, ihrer beiden Töchter im Alter von 3 und 10 Jahren sowie der Familienkatze.

Der mutmaßliche Täter: der 52-jährige Ex-Mann der Frau, ein Algerier, der mit einem Küchenmesser bewaffnet festgenommen wurde, nachdem Polizisten auf ihn schossen.

Ähnliche Gewalttaten in der Schweiz sind leider kein Einzelfall. Die Kriminalstatistik 2024 des Bundesamtes für Statistik zeigt einen alarmierenden Anstieg schwerer Gewaltstraftaten um 19,4 Prozent, darunter eine Zunahme von Vergewaltigungen um 29,4 Prozent und schwerer Körperverletzung um 16,9 Prozent. Quelle: opposition24.com

NIEDERLANDE – Brutale Bluttat: 17-Jährige von Asylbewerber getötet

Ein 22-jähriger Asylbewerber soll die 17-jährige Lisa auf ihrem Heimweg mit massiver Gewalt getötet haben. Die Polizei hörte den Angriff per Notruf live mit. Nun wächst die Empörung: Warum lief der Mann trotz früherer Taten noch frei herum?

Entsetzliches Gewaltverbrechen in den Niederlanden! Ein 22-jähriger Asylbewerber aus Amsterdam soll in der Nacht zu Mittwoch die 17-jährige Lisa aus Abcoude in Duivendrecht mit massiver Gewalt getötet haben. Der Mann wurde inzwischen in einer Asylunterkunft festgenommen. Bereits wenige Tage zuvor soll er ein junges Mädchen in Amsterdam vergewaltigt haben, außerdem wird er mit einem versuchten sexuellen Übergriff zehn Tage vor Lisas Tod in Verbindung gebracht. Das Mordopfer soll Stichverletzungen an den Handgelenken und am Hals gehabt haben. Quelle: exxpress.at

