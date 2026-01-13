Der amerikanische Milliardär Elon Musk bezeichnete die britischen Behörden via „X“ als „Faschisten“, weil bereits 12.000 Menschen im Land wegen Online-Kommentaren verhaftet wurden.

„Warum ist die britische Regierung so faschistisch? „

Fragte sich Musk am 10. Januar auf seinem Social-Network-Account „X“. Er reagierte damit auf einen früheren Medienbericht, wonach mehr als 12.000 Menschen im Vereinigten Königreich wegen Online-Kommentare inhaftiert worden waren.

Laut der von Musk veröffentlichten Statistik ist Großbritannien tatsächlich führend in Internetzensur, gefolgt von Weißrussland mit mehr als 6.229, und Deutschland mit 3.500, sowie China mit nur 1.500 Inhaftierten.

Außerdem hatte der „Daily Telegraph“ am 8. Januar darüber berichtet, wonach die britischen Behörden strenge Zensurmaßnahmen gegen „X“ ergreifen: darunter ein landesweites Verbot, aufgrund von Bildern, die vom „Grok“-KI-Chatbot erstellt wurden.

The UK has the highest arrests for social media comments in the world This is not a free country 🇬🇧 pic.twitter.com/4L3YlbvJUm — Basil the Great (@BasilTheGreat) January 10, 2026

