US-Oscar-Preisträger Woody Allen auf Moskauer Filmfestival – Ukrainisches Außenministerium tobt (Video)

Der 89-jährige US-amerikanische Star-Regisseur und mehrfacher Oscar-Preisträger Woody Allen nahm per Videokonferenz Kontakt zu Moskau auf und schloss sich dem russischen Regisseur Fjodor Bondartschuk an, der in der Region Moskau auftritt.
Allen lobte den russischen Film und gab zu, zuvor bereits nach Russland gereist zu sein. Würde er gebeten, einen Film in Russland zu drehen, würde er…
…“sich hinsetzen und darüber nachdenken, wie ein Drehbuch aussehen würde, wie gut es sich anfühlt, in Moskau und St. Petersburg zu sein„.
Ukrainisches Außenministerium wütend
Es bezeichnet Allens Auftritt…
…“als eine Schande und eine Beleidigung“ für „die Opfer ukrainischer Schauspieler und Filmemacher, die während der Aggression Russlands gegen die Ukraine von russischen Kriegsverbrechern getötet oder verwundet wurden“.
Und weiter im Ton der Entrüstung:
„Das ukrainische Außenministerium verurteilt die Teilnahme des amerikanischen Regisseurs Woody Allen an der Internationalen Filmwoche in Moskau aufs Schärfste. Durch die Teilnahme an einem Festival, das Putins Unterstützer und Befürworter vereint, verschließt Allen bewusst die Augen vor den Gräueltaten, die Russland in der Ukraine seit elf Jahren jeden Tag begeht.„
________________________________________________________________________________________________
„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“
Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.
Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
5 Gedanken zu „US-Oscar-Preisträger Woody Allen auf Moskauer Filmfestival – Ukrainisches Außenministerium tobt (Video)“
Die Gedanken sind frei, die Kunst ebenfalls.
Ebenso wie der Sport stets im Dienste der Völkerverständigung über imperiale Grenzen hinweg stand ist auch die Kunst ein Mittel das vereint und verbindet.
Aber während man früher selbst in den heißesten Phasen des kalten Krieges nie den Faden ganz abreißen ließ und zuletzt sogar gemeinsam den nahen Weltraum bereiste, ist das alles den fanatischen Brandstiftern von heute ebenso wie gepflegte pragmatische Diplomatie ein Greuel.
Die Nazi-Brut erteilen den Privatpersonen Demokratie Unterricht.
Kein Gebrüll von diesem Feigling bei dem brüderlichen Treffen Trump-Putin in Alaska!
Das was die irren Ukrainer den Russen vorwerfen ist ganz genau das Gegenteil.
Die Ukraine ist der Aggressor und terroristiert, beschießt und bombardiert seit 11 Jahren
die Bewohner in den Regionen Donbass und Luhansk !
Ich begrüße die russische „Rettungs- und Hilfsaktion“ gegen den seit 11 Jahren dauernden ukrainischen Terror
in den ehemaligen ukr. Gebieten !
Ich war immer begeistert von seinen grossen moralischen kriterien was dieser mann betrifft. Ich habe an ihn zu verdanken dass ich eventuell auch eine pflege tochter heiraten kann.
Komischerweise scheinen die Ukrainer mit ihren Bomben und Raketen nur in die Luft zu schießen und dabei weder Menschen zu verletzen oder sogar zu töten ? Häuser etc. werden logischerweise dabei niemals „zerstört“. Mir ist bekannt dass bei der Jagd und im Krieg am meisen gelogen wird, aber die dauernde FREISPRECHUNG von ebensolchen Greueltaten durch die Ukraine geht mir unheimlich auf den Wecker und zu weit…………………………………………..
Die sind nämlich genauso an den KRIEGSFOLGEN „beteiligt“ wie die russische Armee, bzw. Russland.