Australien – mRNA Nutztierimpfungen geplant – Fleischproduzenten warnen

Ein großer australischer Fleischproduzent hat vor geplanten Impfungen mit einem neu entwickelten mRNA-Impfstoff gegen Maul- und Klauenseuche gewarnt, dem weltweit ersten seiner Art.

Abermals, wie könnte es auch anders sein hat die Bill & Melinda Gates Foundation „ihre Finger mit im Spiel“.

Gates-Foundation fördert das Projekt

Die Regierung von New South Wales und das amerikanische Biotechnologieunternehmen Tiba Biotech gaben Anfang des Monats bekannt, dass sie im Rahmen eines von der Bill & Melinda Gates Foundation geförderten Projekts einen bahnbrechenden Impfstoff gegen die in Australien nicht vorkommende Maul- und Klauenseuche (MKS) entwickelt hätten.

Tiba Biotech, ein privates Unternehmen, das auch von der US-Behörde National Institutes of Health (NIH) Zuschüsse zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen durch Zecken übertragene Krankheiten erhalten hat, verlor letzte Woche die Finanzierung eines unabhängigen RNA-Projekts, als Gesundheitsminister RFK Jr. Verträge im Wert von 500 Millionen Dollar kündigte.

Landwirtschaftsministerin Tara Moriarty erklärte, das Ziel des neuen Impfstoffs sei es, vor einem potenziell katastrophalen MKS-Ausbruch zu schützen, der die Wirtschaft 80 Milliarden Dollar kosten könnte. Der Fleischkonzern Stockman Steaks äußerte sich jedoch „zutiefst besorgt“ über das Projekt.

„mRNA-Impfstoffe stellen eine Verschiebung hin zu genetischen Eingriffen in unsere Lebensmittelversorgung dar. Obwohl sie von manchen als innovativ gefeiert werden, bleiben Fragen zu den langfristigen Auswirkungen auf die Tiergesundheit, die Fleischqualität und den menschlichen Verzehr bestehen“, teilte das Unternehmen seinen Kunden mit.

Alles „wieder einmal“ völlig sicher und ungefährlich

„Der Impfstoff wartet auf die strenge Zulassung durch die australische Behörde für Pestizide und Veterinärmedizin (APVMA), aber sobald er grünes Licht erhält, könnte er weit verbreitet sein.“

Tiba Biotech betont die Vorteile der Lagerung und die Sicherheit bei hohen Dosen, doch diese Technologie zielt nun auf Nutztiere ab. Welche unbeabsichtigten Folgen könnten auftreten?

Am 4. August gab Tiba Biotech die Ergebnisse einer Studie des deutschen Friedrich-Loeffler-Instituts zur Wirksamkeit des neuen Impfstoffs bei Rindern bekannt und erklärte, alle geimpften Tiere seien vollständig geschützt und zeigten keine Anzeichen von Virusausscheidung oder Nebenwirkungen.

Der Impfstoff wurde von Tiba-Wissenschaftlern im Rahmen einer internationalen Forschungskooperation mit dem Elizabeth Macarthur Agricultural Institute und dem RNA Institute der University of New South Wales entwickelt, mit Unterstützung des NSW Department of Primary Industries and Regional Development (DPIRD) und von Meat & Livestock Australia (MLA)“, so Tiba Biotech.

Dieser „Erfolg“ baut auf früheren Impfstoffforschungen für Nutztiere auf, die von der Bill and Melinda Gates Foundation und dem kanadischen International Development Research Centre (IDRC) unterstützt wurden.

Peter McGrath, Mitbegründer von Tiba und Leiter des australischen Geschäfts, sagte: „Wir sind stolz darauf, mit dieser bahnbrechenden Lösung der nächsten Generation zum Schutz der australischen Viehwirtschaft und der Zukunft der Tiergesundheit beizutragen.

„Im Gegensatz zu aktuellen mRNA-Technologien können unsere Impfstoffe bei Standardkühltemperaturen und mindestens einen Monat lang bei Raumtemperatur gelagert werden – ein entscheidender Vorteil bei der Anwendung in der Viehzucht.

„Unser Fokus verlagert sich nun auf die enge Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, um sicherzustellen, dass der Impfstoff die höchsten Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards für Nutztiere und Verbraucher erfüllt.“

„Nur“ 18 Monate Entwicklung

Die Entwicklung des Impfstoffs dauerte 18 Monate und kostete im Rahmen eines 20-Millionen-Dollar-Projekts etwa 2,5 Millionen Dollar, so Frau Moriarty. Der Impfstoff wird nun weiteren Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass er den APVMA-Standards entspricht, bevor er im Falle eines MKS-Ausbruchs für den Notfalleinsatz zugelassen werden kann.

Tiba Biotech hat mehrere mRNA-Impfstoff-bezogene Zuschüsse vom NIH erhalten, das in den Jahren vor der Covid-Pandemie auch die mit dem Wuhan Institute of Virology verbundene US-NGO EcoHealth Alliance finanzierte. Die Warnung von Stockman Steaks folgte auf die Ankündigung des Unternehmens im vergangenen Jahr, den methanreduzierenden Futterzusatz Bovaer nicht mehr zu verwenden. Dieser hatte Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit ausgelöst, nachdem der Supermarktriese Coles bekannt gegeben hatte, dass seine Lieferanten den Zusatzstoff verwendeten. Quelle: noticer.news

