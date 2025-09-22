ACHTUNG REICHELT!

Beim NDR verliert man seine Arbeit, wenn man die Fakten benennt

JULIAN REICHELT | In dieser brisanten Folge spricht Julian Reichelt mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis über den Rauswurf der konservativen Moderatorin Julia Rus durch den NDR. Was als seltene Stimme bürgerlicher Perspektiven im öffentlich-rechtlichen Rundfunk begann, endete in einer medialen Inquisition und Entlassung.

👉 Was bedeutet dieser Fall für die Meinungsfreiheit in Deutschland?

👉 Warum hat das System ARD/ZDF so panisch auf ein einfaches journalistisches Format reagiert?

👉 Und was sagt es über unsere Gesellschaft, wenn selbst der brutale Tod des gläubigen US-Predigers Charlie Kirk im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ohne Mitgefühl kommentiert wird?

