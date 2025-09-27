Jeśli pieniądze się nie liczą!

Tylko jeszcze bardziej szalone: 200 mln € na promowanie „tolerancji, różnorodności i demokracji”.

Skandal dotyczący brytyjskich gangów groomerskich: Elon Musk oferuje sfinansowanie działań prawnych przeciwko skorumpowanym urzędnikom, którzy „udzielili pomocy w gwałcie na Wielkiej Brytanii“

Milioner technologiczny Elon Musk zyskał reputację jako jeden z najbardziej wpływowych liderów biznesowych na świecie na swojej platformie mediów społecznościowych X.

Elon Musk pomaga w procesie przeciwko „skorumpowanym urzędnikom“

Jednym z głównych zmartwień, które najbogatszy człowiek na świecie podkreślił, jest niekontrolowana masowa migracja do Europy.

Teraz aresztowano dwie szkockie dziewczynki, które nosiły ze sobą noże i tasaki, aby bronić się przed stałymi molestowaniami i próbami gwałtu ze strony migrantów – całkowite odwrócenie priorytetów, które wielu patriotów wprawiło w złość. I Musk nie był wyjątkiem.

I tak dotarliśmy do historycznego momentu, w którym Elon Musk podejmuje wszelkie kroki, aby walczyć z „gwałtem na Wielkiej Brytanii“, dobrowolnie oferując pomoc w procesie przeciwko „skorumpowanym urzędnikom“, którzy pozwolili gangom gwałcicieli na polowanie na brytyjskie dziewczęta.

Europa na krawędzi: Dlaczego składniki wojny domowej są już gotowe

Czy w Europie panuje cisza przed burzą? Pierwsze oznaki na to wskazują. Nikt dokładnie nie wie, jak długo jeszcze trzeba czekać, aż zostanie osiągnięta “masa krytyczna”. Jednak kierunek, w jakim podążają europejskie społeczeństwa, wskazuje na nadchodzące niebezpieczeństwo wojny domowej.

Trzeba to wypowiedzieć, nawet jeśli politycy wolą dalej śpiewać pieśń o “stabilności” i “spójności”: Europa przestała być bastionem bezpieczeństwa. Narody i społeczeństwa są głęboko podzielone, zaufanie do instytucji państwowych spada w dół, baza ekonomiczna się kruszy – a rozwój demograficzny robi swoje.

Składniki do wielkiego wybuchu są już obecne. Społeczeństwo większościowe, które czuje się coraz bardziej zmarginalizowane i któremu każdą próbę samoafirmacji zabrania się określeniem “skrajnie prawicowe”. Agresywna polityka tożsamości, która ponownie otwiera stare fronty i tworzy nowe. Polityczne establishment, który nie postrzega masowej imigracji jako problemu, lecz jako “projekt” przekształcania społeczeństwa. I gospodarka, która na skutek długów, deindustalizacji i planowych fantazji energetycznych jest popychana na skraj upadku. Kiedy społeczeństwa znajdują się pod takim naciskiem, przewracają się – nie tylko historia to uczy, również modele badań nad konfliktami to pokazują.

Prawo o samookreśleniu: Przypadek Sven Liebich jest kryptonitem lewicy

Debata na temat możliwego umieszczenia Svena Liebicha w więzieniu dla kobiet doprowadza lewicowych dziennikarzy na skraj załamania nerwowego. Nagle z lewicy znów dyskutuje się o znaczeniu płci biologicznej. Co się dzieje?

Sven Liebich stał się memem.

Jako Marla-Svenja Liebich od kilku dni zapełnia strony główne i linie czasowe mediów społecznościowych oraz czasopism internetowych. Mężczyzna ubrany w kostium lwa z złotymi kolczykami i kapeluszem przeciwsłonecznym stal się w krótkim czasie symbolem absurdalności ustawy o samookreśleniu. Historia, która na pierwszy rzut oka nie jest szczególnie interesująca dla osób, które, jak dziennikarze tej redakcji, już przed uchwaleniem tej ustawy wskazywały na liczne poważne krytyki wobec ustawodawstwa koalicji rządowej.

„Chodzi o kogoś, kto sprzedawał kij baseballowy z napisem ‚pomocnik deportacji‘ i wytatuował sobie gwiazdę Dawida z napisem ‚niezaszczepiony‘”

– pisze ona, dodając: „Typ skrajnie prawicowy, antysemicki. A wszyscy: Ekstremistka prawicowa Marla-Svenja Liebich.”

Otto wstrzymuje sprzedaż dziecięcych chust religijnych w swoim sklepie

HAMBURG. Hamburgski dom wysyłkowy Otto zaprzestał sprzedaży islamskich hijabów dla dzieci. Wcześniej to religijne odzieżowe akcesorium, dostępne za 19,90 euro, wywołało oburzenie w mediach społecznościowych. W niemieckojęzycznych trendach na X termin „Otto” z ponad 11 000 wpisów w wtorek chwilowo zajął drugie miejsce – z przeważnie negatywnymi komentarzami.

W opisie produktu zewnętrzny dostawca, któremu Otto udostępniło swoją platformę sprzedażową, chwalił się, że „Twoje dziecko może bawić się swobodnie i poruszać się” „podczas gdy pozostaje stylowo zakryte”.

Otto nie prowokuje po raz pierwszy: w sprzedaży dostępne są również naklejki „FCK AFD” za 2,69 euro. Są one dostępne również w kolorach tęczy.

AUSTRIA: Szef supermarketu sprzeciwia się interwencjom cenowym

Szef REWE, Marcel Haraszti (Billa, Penny, Bipa) w wywiadzie dla oe24.TV mówi o cenach w supermarketach, akcjach, pułapach cenowych i polityce.

W 2024 roku inflacja na żywność w Austrii wyniosła 2,6%, a ogólna inflacja 2,9%. Główne czynniki to koszty energii oraz wzrost opłat, co oczywiście wpływa na ceny u dostawców, a także u nas.

W Niemczech wiele produktów jest tańszych. Skąd to wynika? Istnieje austriacka dopłata. Jednak gdy porównuje się wszystkie produkty i zadaje sobie trud, czego rzadko robi izba pracy, aby uwzględnić akcje, procent jest niższy. Mimo to: istnieje austriacka dopłata i nie można tego zignorować. Kupujemy drożej w Austrii, ponieważ międzynarodowe koncerny stosują austriacką dopłatę.

