Lawrow auf Pressekonferenz im UN-Hauptquartier zu den Leitlinien der russischen Außenpolitik

27.9.2025 – Sergey Lawrow gibt nach seiner Rede vor der UNGA eine PK im UN-HQ | Foto: Screenshot YouTube

Nach seiner Rede im Plenarsaal der Generalversammlung der Vereinten Nationen, kurz UN-Vollversammlung (englisch: United Nations General Assembly – UNGA) stellte sich der russische Außenminister Sergey Lawrow auf einer Pressekonferenz den Fragen internationaler Journalisten.

Zu den angesprochenen Themen zählten unter anderem der Ukraine- und Gaza-Krieg, Deutschlands neues Machtstreben in Europa und der kürzlich aufgekommene Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela.

Die Pressekonferenz von Sergey Lawrow

aus dem UN-Hauptquartier in New York – Teil I

Sergey Lawrow: Ich freue mich, alle hier zu sehen – auch meine alten Freunde!

Wie es unserer Tradition entspricht, beenden wir die hochrangige Woche mit unserem Treffen. Wir versuchen, so transparent wie möglich zu sein und Ihre Fragen so offen wie möglich zu beantworten. Ich werde keine lange, inhaltliche Einleitung halten, hoffend, dass Sie als Journalisten den aktuellen Ereignisse nachgehen.

Unsere Rede wurde soeben im Plenarsaal der Generalversammlung gehalten: Darin wurden die wichtigsten Leitlinien der russischen Außenpolitik dargestellt. Meine wichtigste Schlussfolgerung vor Generalversammlung war, dass die Welt einen tiefgreifenden Wandel durchläuft. Im Zuge dieses Wandels stehen zwei Prozesse im schroffen Gegensatz:

Der eine Prozess ist der objektive, historisch bedingte bezüglich der Entstehung einer multipolaren Welt[-Ordnung], die fest auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten, wie er in der UN-Charta verankert, basiert.

Der zweite Prozess, getragen von einer Gruppe von Ländern, welche die unipolare Welt und das fortschreiben wollen, was wir unter der „goldenen Milliarde“ verstehen:

Es sind nicht koloniale, sondern neokoloniale Methoden, die sie fortführen wollen, doch im Wesentlichen dasselbe bedeuten: Von anderen zu leben!

Dazu gibt es viele Beispiele. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie als Journalisten interessiert sind, besagtes Geschehen zu verfolgen und einzuordnen:

Wie Länder versuchen, ihre Positionen darzulegen?

Ob ihre Worte mit ihren Handlungen übereinstimmen oder nicht?

Ich schlage vor, dass wir nun zu den Fragen und Antworten übergehen:

Frage: Am Vorabend der hochrangigen Woche erklärte Präsident Wladimir Putin, dass Russland auch im nächsten Jahr die Bestimmungen des New-START-Vertrags einhalten werde. Wurde dieses Thema während den Verhandlungen mit Marco Rubio besprochen? Haben Sie am Rande der Generalversammlung Reaktionen auf diese Initiative vernommen?

Lawrow: Diese Initiative wurde nur einen Tag vor Eröffnung der Generalversammlung angekündigt. Ich habe sie heute in meiner Rede vor dem Plenum bekräftigt. Wir verteilen den vollständigen Text der Erklärung von Präsident Putin vom 22. September als Dokument des Sicherheitsrats und der UN-Generalversammlung. Ich bin sicher, dass nach Ablauf dieser hochrangigen Woche und nachdem alle zurück sein werden, die Bewertungen vorliegen werden. Wir haben bereits eine Reaktion gesehen: Die offizielle Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte gemäß ihren Worten, dass dies eine interessante Erklärung wäre und Präsident Donald Trump sich persönlich dazu äußern wolle. Danach halten wir uns.

Frage: Die deutschen Behörden machen keinen Hehl daraus, dass sie ihr Land aktiv militarisieren werden. Warum tun sie das und was wollen sie damit erreichen?

Lawrow: Was die Militarisierung Deutschlands angeht, haben wir wiederholt unsere tiefe Besorgnis zum Ausdruck gebracht:

Es gibt nicht nur eine Militarisierung statt, sondern auch deutliche Anzeichen für eine Renazifizierung [Deutschlands]!

Warum wird das getan? Aus dem gleichen Grund nach dem Adolf Hitler ganz Europa zu „unterwerfen” trachtete und versuchte der Sowjetunion eine „strategische Niederlage” zu bereiten. Im Falle des modernen Deutschlands und des „Chors seiner Hauptsolisten” in der Europäischen Union und NATO geht es inzwischen gegen die Russische Föderation. Daran halten sie fest:

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sagte gestern dazu, dass wir uns zwar noch nicht im Krieg befänden, aber auch nicht mehr im Frieden!

Militaristische Rhetorik ist auf dem Vormarsch. Seine berühmte Aussage, die er bei mehreren Gelegenheiten machte, lautete, dass er Verfassungsänderungen „durchgedrückt” hätte, um höhere Ausgaben für militärische Rüstung, Fähigkeiten und Infrastruktur möglich zu machen.

Wie der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz stolz verkündete, wäre es sein Ziel, Deutschland „wieder zur wichtigsten Militärmacht Europas zu machen”. [Anmerkung der Redaktion: Bisher waren die Ukraine hinter der Türkei die größten Militärmächte Europas]. Falls man in einem Land, das Verbrechen des Nationalsozialismus, Faschismus, Holocausts und Völkermords verübte, verkündet, dass Deutschland wieder eine große Militärmacht werden müsse, dann entspringt das einem retardierten Geschichtsbewusstsein. Das ist gefährlich!

Frage: Wie interpretiert Russland die militärischen Drohungen der USA gegen Venezuela in der Karibik? Welche Risiken leiten sich daraus für die regionale Sicherheit und Stabilität ab?

Lawrow: Die Frage ist relevant: Wir sind natürlich besorgt darüber, was die Amerikaner in internationalen Gewässern rundherum Venezuelas, aber auch in den Hoheitsgewässern von Venezuela selbst, tun. Ich habe gestern mit dem venezolanischen Außenminister Yván Gil und vielen anderen Vertretern aus Lateinamerika und der Karibik gesprochen. Auch die Brasilianer und Inselstaaten wie St. Vincent und die Grenadinen zeigen sich sehr besorgt. Heute habe ich mich mit dem nicaraguanischen Außenminister getroffen.

Die Lage ist wirklich ernst. Es sind bereits bedeutende Marine-Streitkräfte vor Ort, darunter ein Atom-U-Boot. Vor diesem Hintergrund gibt es direkte Drohungen einer militärischen Intervention, um Drogenkartelle auszuheben und einen allgemeinen Krieg gegen den Drogenhandel führen zu lassen.

Gleichzeitig setzen sich unsere amerikanischen Kollegen zusammen mit Panama im UN-Sicherheitsrat für eine Resolution zur Umwandlung der Internationalen Unterstützungstruppe für Sicherheit in Haiti in eine Internationale Truppe zur Bekämpfung von Bandenkriminalität ein. Dafür wird ein sehr konkretes Mandat beantragt. Sie wollen, dass der UN-Sicherheitsrat die Schaffung einer solchen Truppe genehmigt, doch deren Zusammensetzung ganz den Interessenten überlasse. Das Mandat soll darin bestehen, unbegrenzt Gewalt gegen diese „Banden” zuzulassen. Es gibt weder einen Zeitplan für diese Operation noch ein System zur Berichterstattung an den UN-Sicherheitsrat. Vergleicht man diese beiden Prozesse – den des Sicherheitsrats und das, was derzeit in Bezug auf Venezuela „geplant” wird –, schließe ich nicht aus, dass einige „kreative Köpfe” auf die Idee kommen könnten, ein Mandat des UN-Sicherheitsrats zu erwirken, um in Folge zu behaupten, dass sich „Gangster aus Haiti” in Venezuela versteckt hielten:

Wir stehen in Solidarität mit dem Volk und der Regierung Venezuelas!

Sie haben das uneingeschränkte Recht, ihren eigenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kurs zu bestimmen. Wir halten es für inakzeptabel, sich in ihre inneren Angelegenheiten einzumischen, genauso wie es inakzeptabel ist, sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes einzumischen. Dies entspricht wiederum einer Forderung der UN-Charta.

Frage: Sie haben sich am Rande der UN-Generalversammlung mit Vertretern der Mitgliedsländer der Sahel-Konföderation getroffen. Wie effektiv und zeitgemäß finden Sie dieses Format?

Meine zweite Frage lautet: Frankreich hat seine Zusammenarbeit mit Mali im Kampf gegen den Terrorismus aufgrund einer diplomatischen Krise ausgesetzt. Unterdessen veröffentlichen französische Medien Artikel, die mit Terroristen und Separatisten sympathisieren. Was bildet Ihrer Meinung nach den Hintergrund der Politik von Paris? Ist es eine Vergeltungsmaßnahme für die souveräne Entscheidung Bamakos [Hauptstadt von Mali] oder eine Reaktion auf die Annäherung von Mali an Russland?

Lawrow: Die zweite Frage haben Sie selbst beantwortet. Das ist natürlich richtig.

Ukrainische „Spezialisten“, die verschiedene militante Gruppen mit Drohnen versorgen und ausbilden, sind ebenfalls daran beteiligt – diese Informationen wurden bestätigt!

Was das Treffen mit den Ministern der Konföderation der Sahelstaaten – Mali, Burkina Faso und Niger – angeht, so war es das zweite Mal, dass wir uns getroffen haben. Wir trafen uns im April in Moskau. Wir werden diese Praxis fortführen, auch in der Region. Wir haben alle Pläne besprochen, die derzeit als Ergebnis unserer Treffen auf höchster Ebene vorliegen, sowie den jüngsten Besuch unserer Delegation in diesen Ländern: Dieser Besuch erfolgte unter Leitung des stellvertretenden Premierministers der Russischen Föderation, Alexander Novak, zusammen mit Vertretern der Ministerien für Wirtschaft, Energie sowie anderer Wirtschaftsbehörden. Gute Pläne für gemeinsame Projekte in den Bereichen natürlicher Ressourcen, Energie, einschließlich Kernenergie, humanitärer Zusammenarbeit sowie militärischer und militärtechnischer Zusammenarbeit, liegen vor. Diese Länder brauchen unsere Hilfe!

Wir haben auch über die Notwendigkeit gesprochen, Brücken zwischen ihnen und der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) zu bauen. Sie sind Nachbarn – sie müssen weiterhin koexistieren.

In unseren Kontakten zu den ECOWAS-Ländern und der Afrikanischen Union betonen wir auch die Notwendigkeit, die uneingeschränkte Beteiligung dieser „Troika“ an der Arbeit sowohl der Afrikanischen Union als auch der relevanten regionalen Integrationsstrukturen sicherzustellen.

Frage: Ihr Botschafter [Permanenter Vertreter der Russischen Föderation bei der UN] spricht vor dem UN-Sicherheitsrat eloquent über den „genozidalen“ Krieg im Gazastreifen. Er stützt sich auf Fakten und spricht direkt an, wobei er eine starke Position der Russischen Föderation vertritt. Aber könnte Russland mehr tun, als nur Fakten zu liefern und eloquent zu sprechen?

Zweitens: Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat am 20. Mai 2024 einen Haftbefehl gegen zwei israelische Kriegsverbrecher erlassen. Bis heute gehen die Verbrechen und der Genozid [in Gaza] weiter. Gegen andere israelische Kriegsverbrecher, Minister usw. gibt es keine Anklagen.

Lawrow: Ich habe in den letzten Tagen viele meiner arabischen Freunde getroffen. Wir haben über Palästina gesprochen, aber nicht nur darüber: Wir haben auch über das Westjordanland, den Südlibanon, Südsyrien, den Jemen und vieles mehr diskutiert. Die Lage ist äußerst instabil. Sie gleicht einer Reihe von „Landminen“, die nicht nur ticken, sondern bereits detoniert sind. Jeder könnte versehentlich noch darauf treten.

Sie fragen, was Russland außer Darlegung seiner grundsätzlichen Position zu Palästina bei den Sitzungen des UN-Sicherheitsrats noch zusätzlich tun könnte.

Vertreten Sie arabische Medien? Vor kurzem fand der Gipfel der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit statt. Auf diesem Gipfel wurde über die Gräueltaten im Gazastreifen diskutiert:

Die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes geht weiter, was nicht besser ist als Terroranschläge, die wir alle verurteilen!

Kollektivstrafen sind nach dem humanitären Völkerrecht verboten. Wenn unsere arabischen und muslimischen Freunde als Ergebnis dieses Gipfels etwas unternehmen und das Ergebnis dieser Bemühungen von praktischer Bedeutung wäre, um zu versuchen, das Geschehen zu stoppen, dann würden wir uns auf jeden Fall einbringen.

Sie, die Araber, grenzen direkt an Palästina und Israel. Das betrifft in erster Linie Sie! Fast alle arabischen und muslimischen Länder sind unsere engen Freunde. Wir möchten Ihnen helfen:

Allerdings sollten in erster Linie die Länder der Region über ihre Maßnahmen entscheiden!

Ich weiß, dass Ägypten, Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate an solchen vertraulichen Verhandlungen teilnehmen. Die Vereinigten Staaten helfen bei diesem Prozess. Derzeit kursieren viele Gerüchte, wonach einige Vereinbarungen bevorstünden. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, sagte, dass die „Auflösung [des Knotens]“ bevorstünde. Wir wissen noch nicht, was das bedeutet!

Wir alle haben die Spekulationen über den „21-Punkte-Plan“ gelesen: Es handelt sich um etwas Ähnliches wie „kollektive Verwaltung“. Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair wird als „Generalgouverneur“ für den Gazastreifen genannt. [Anmerkung der Redaktion: Tony Blair gilt als Graue Eminenz der City of London]. Laut Gerüchten, die in den Medien kursieren, will man den „Reservaten“ oder „Bantustans“ [Gebiete während der Apartheid-Ära für Schwarze], wie sie in Südafrika während der Apartheid genannt wurden, ein neues Gesicht geben.

Ich äußere mich dazu unverbindlich und stütze mich nur auf Gerüchte. Da Sie gefragt haben, was Russland tun könnte: Der Prozess ist im Gange. Falls die beteiligten Länder, vor allem die arabischen Länder und Palästinenser selbst eine Rolle oder einen Beitrag, den Russland leisten könnte, vorschwebte, würden sie uns das sicherlich mitteilen.

Frage: Wir sehen, dass die Welle der Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts Palästinas wächst. Natürlich verdienen die Palästinenser ein eigenes Land.

Doch, auch die irakischen Kurden haben ein Referendum abgehalten. Sie erinnern sich vielleicht: Fast kein Land hat die Ergebnisse dieses Referendums anerkannt. Die internationale Gemeinschaft hat sich fast einstimmig gegen den Willen des [kurdischen] Volkes gestellt. Warum wurde der Wille des Volkes ignoriert? Gibt es hier eine Doppelmoral? Meine zweite Frage betrifft das Ölabkommen?

Lawrow: Diese beiden Themen sind eng miteinander verknüpft. Die Tatsache, dass zwischen Bagdad und Erbil eine Einigung über Öl erzielt werden konnte, bedeutet einmal mehr nur eines: Die Kurden und Araber im Irak können verhandeln. Wir sind darüber sehr erfreut. Ich habe mit dem irakischen Außenminister gesprochen. Wir stehen auch in regelmäßigem Kontakt mit der Führung der Autonomen Region Kurdistan.

Wir sind zufrieden mit der Tatsache, dass sich die Beziehungen zwischen Kurden und der Zentralregierung verbessern. Wir wollen nicht, dass die Kurdenfrage eskaliert, da nicht alle kurdischen Organisationen friedliche Pläne und Bestrebungen verfolgen. Angesichts der großen Zahl von Kurden, die in verschiedenen Ländern der Region leben, gibt es diejenigen, die das kurdische „Problem” verschärfen wollen. Der Nahe Osten könnte jedoch eine weitere große „Eskalation” nicht verkraften. Deshalb setzen wir uns für Frieden ein. Aber ohne den Aufbau eines Dialogs und ohne einen nationalen Konsens in den Ländern der Region, einschließlich derjenigen mit kurdischer Bevölkerung wie Irak, Syrien und Iran, werden diese Länder einfach auseinanderfallen.

Manche könnten sagen, dass es das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung sei. Da es keinen Krieg gibt, wäre es möglich, unter diesen Bedingungen zu verhandeln. Sowohl Erbil als auch Bagdad haben bewiesen, dass Verhandlungen funktionieren können. Wir unterstützen diesen Prozess aktiv!

Fortsetzung mit Teil 2 folgt

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

***

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘.

UNSER MITTELEUROPA + kritisch + unabhängig + unparteiisch +

UNSER-MITTELEUROPA-Beiträge unter „Zeitgeschichte und Globalpolitik“ mögen deutschsprachigen Lesern wie auch Historikern als ergänzende Zeitdokumente dienen, nachdem die gängige Massenberichterstattung im deutschen Sprachraum zu politischen Themen oftmals von Tendenzen einer mehr oder weniger lückenhaften Darstellung, wenn nicht immer stärker werdenden Zensurbestrebungen geprägt ist.

Beiträge von Gastautoren und die Übernahme von Artikeln anderer Medien müssen nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.