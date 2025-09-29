Ex-Polizist: „Deutschland taumelt dem Untergang entgegen“

Ein Land befindet sich im Taumel. Deutschland wirkt wie ein Boxer, der schon zu viele Schläge kassiert hat. Der Ex-Polizist Stefan Schubert, heute Buchautor und Youtuber (“Schuberts Lagemeldung”), beschreibt die Polizei am Ende ihrer Kräfte. Polizisten zählen nicht mehr Erfolge, sondern die Tage bis zur Pension. Wer sich aufreibt, erlebt, dass Täter am nächsten Tag wieder frei herumlaufen. Frust ersetzt Einsatzbereitschaft, Schweigen tritt an die Stelle von Widerspruch.

Von MEINRAD MÜLLER | Die Hauptstadt steht für Schubert als Sinnbild des Verfalls: Armut, geschlossene Läden, offene Gewalt. Dauerbaustellen sind die einzige Schikane. Schüsse aus fahrenden Autos sind kein Krimi mehr, sondern Alltag. Die Menschen stumpfen ab und hören nicht mehr hin, weil sie ohnehin nichts mehr erwarten.

Wirtschaft im Rückwärtsgang

Drei Jahre Rezession und in den Schlagzeilen trotzdem beschönigte Wachstumszahlen. Die Wahrheit sieht anders aus: 270.000 Menschen verließen 2024 Deutschland. Sie hatten genug davon, dass ihre Steuern eine Misswirtschaft finanzieren. Wer geht, sind die Leistungsträger, die keine Möglichkeit mehr haben, Vermögen aufzubauen. Die Steuer- und Abgabenlast erdrückt selbst Besserverdiener.

50 Milliarden für Migration und 50 Milliarden für Bürgergeld. Summen, die Jahr für Jahr durch den Haushalt gejagt werden. Die Aussicht auf Besserung existiert nicht. Der Staat pumpt Geld in Systeme, die ihn selbst zerfressen.

Großfamilien aus dem Ausland kassieren Sozialleistungsgelder



Während Rentner Pfandflaschen sammeln, kassieren manche Großfamilien aus dem Ausland Sozialleistungen in Höhen, die ein Facharbeiter nicht annähernd verdient. Die öffentlichen Kassen werden geplündert. Wer Kritik wagt, gilt sofort als Störenfried.

Seit 2008 ist die Zahl der Beschäftigten im Staatsdienst um über 900.000 gestiegen. Heute arbeiten 5,4 Millionen Menschen für Bund, Länder und Kommunen. Jede neue Stelle bedeutet mehr Loyalität, bezahlt von jenen, die noch Steuern erwirtschaften.

Schuberts Urteil fällt hart aus: Mit dieser Bundesregierung gibt es keine Rettung. Nur ein harter Schnitt, eine echte Vollbremsung, könnte das Land vor dem Absturz bewahren. Doch solange Medien beschwichtigen und Bürger ruhig gehalten werden wie Schafe im Stall, fährt Deutschland weiter auf den Abgrund zu. Viele nicken, viele schweigen, doch das Knirschen im Gebälk wird lauter.

MEINRAD MÜLLER (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf UNSER MITTELEUROPA gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.