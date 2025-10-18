EU-Kommission von Sinnen: Ungarn soll Teilnehmer des Budapester Friedensgipfels verhaften

Die übermenschenhafte Arroganz der woken Kriegstreiber-EU-Eliten hat mittlerweile psychopathische, geradezu ahistorische Formen angenommen. Der politische Direktor von Ministerpräsident Viktor Orbán postete folgendes via Facebook:

„Es ist geradezu unglaublich! Die EU-Kommission hat Ungarn aufgefordert, die Teilnehmer des Friedensgipfels zu verhaften.“

So weit wie die Ungarn können freilich jene, völlig in ein wokes Peter-Pan-Universum abgedrifteten EU-Eliten nicht denken:

„Ja! Und wie können wir dann das Blutvergießen stoppen? Darauf haben sie natürlich keine Antwort. Ist es möglich, sich mit einer Kriegspsychose verrückt zu machen? Ich habe eine Antwort darauf: Ja!“

– so der Ungar weiter.

Die Hunde bellen… Die Karawane zieht weiter…

Kurzer Geschichts-Nachhilfeunterricht für von der Leyen u.co.:

Der Plante Erde würde schon seit Jahrhunderten nicht mehr existieren, wenn man alle Friedensgespräche ausgeschlossen hätte, weil die Gegenseite die andere als Kriegsverbrecher ausgemacht hätte. In Wirklichkeit freilich zeigt dieses völlig irreale Verhalten aber nur eins: Das Verdrängen einer vulgären Wirklichkeit: Dass der Westen den Krieg gegen Russland verloren hat… Und dass die neue globale Achse, auf welcher die wichtigsten (welt-)historischen Entscheidung getroffen werden, weitab von Brüssel liegt: In Orban-Budapest und in Trump-Washington:

