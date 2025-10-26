70 Jahre österreichischer Nationalfeiertag: Aus-gefeiert ists

das österreichische Volk ante portas in der Hofburg, 26.10. 2023, mit UHP van der Bellen inkl. Ehefrau

Denn das Land ist ideologisch ausgeblutet und befindet sich immer noch in einem Dornröschenschlaf in den wohligen Siebzigern und weigert sich aufzuwachen von seinem Traum als „Insel der Seligen“… Das ahnen insgeheim auch die Politeliten. Die Regierung und die ihnen willfährig ergebenen Systemmedien. Welche hilflos jene untergegangene Welt des Habsburger-Verwaltungs-Staates herbei framen:

„Präsident und Minister öffnen ihre Türen: Vieles ist bekannt, doch etliches neu … Der Nationalfeiertag bietet traditionell den Institutionen der Republik die Möglichkeit, viele tausend Besucherinnen und Besucher anzulocken. Das Heer zeigt Kampfpanzer, Eurofighter und einen Flaggensprung….Und das Programm ist äußerst vielfältig.“ (ORF)

Was für ein Programm!

„Bundespräsident Van der Bellen und mehrere Regierungsmitglieder empfangen zahllose Gäste, die bei Rundgängen und Ausstellungen die Amtsräume kennenlernen können.“ (ORF)

Aber: Auch „Kranzniederlegung und Überflüge“ können nicht die Leere eines längst erstarrten und bereits untergangenen Polit-Proporz-Parteien-Staates verdecken – offensichtlich anlehnend an völlig archaischer Rhetorik aus dem vor-letzten Jahrhundert:

„Auch das Hohe Haus öffnet wieder seine Türen. Der Andrang ist traditionell groß.“ (ORF)

Wo die Möchte-Gern-Starke Verteidigungfrau-Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eine „dynamische Vorführung“ des Heeres darbieten möchte, welches nicht einmal fähig war und ist, seine Grenzen gegen einen illegale Massen-Immigration zu sichern. Denn….

…“zum heurigen Jubiläum von 70 Jahren Bundesheer, 50 Jahren umfassender Landesverteidigung und 30 Jahren Leistungsschau wolle man Neues bieten und alle vorhandenen Fahrzeugtypen präsentieren… (der Kampfpanzer Leopard 2A4, das Schützenpanzerfahrzeug Ulan, der Mehrzweckhubschrauber Leonardo AW169, der Black Hawk und der Eurofighter Typhoon.“ (ORF)

Dann werden – polit-rhetorisch korrekt –…

…„die neuen Rekrutinnen und Rekruten angelobt werden…Den Abschluss macht der „Zapfenstreich“ um 17.00 Uhr.“ (ORF)

Absoluter Höhepunkt: „Einmal“ durch Maria Theresias „Tapetentür“

Und auch der österreichische Ersatz-Kaiser, der links-radikale grün-woke Polit-Greis, Unser…

…„Herr-Bundespräsiden Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer werden die ersten Besucherinnen und Besucher in der Hofburg begrüßen.“ (ORF)

Um so die alte Doktrin des aufgeklärten Absolutismus von Ex-Kaiserin Maria Theria und ihres anti-klerikalen Sohnes Josef II…:

„Alles für das Volk. Aber nichts mit dem Volk.“

… ins 21. Jahrhundert zu requieren. Insofern benüht siuch also der selbstgefällige Post-Habsburger-Herrscher…

…“der Präsident „am Nationalfeiertag seine Amtsräumlichkeiten zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs“ machen.“ (ORF)

Und dann der Höhepunkt reaktiver Geschichts-Identifikation:

„Besichtigt werden kann auch das bei offiziellen Anlässen oft genutzte Maria-Theresien-Zimmer samt der berühmten Tapetentür. Der Besuch ist ohne Anmeldung möglich.“ (ORF)

Welch konziliante Geste an das Proleten-Volk. Extra-Frei-Würschtl gibt’s sicher auch noch… Bemerkenswert auch, wie volksnah sich heute alle Polit-Elitäre geben: Denn auch…

..„das Bundeskanzleramt öffnet sich für Besuche: Bundeskanzler Christian Stocker wird ebenso für Gespräche anwesend sein wie Europaministerin Claudia Plakolm und Staatssekretär Alexander Pröll (alle ÖVP).“ (ORF)

Die Verbotenes Stadt darf vom Volk besichtigt werde

Anklänge an die Verbotene Stadt des alt-kaiserlichen Chinas – werden angestimmt…. Denn es dürfen sogar die… “unzugänglichen Ausschusslokale besichtigt werden“. (ORF) Wo in der Säulenhalle “ein Austausch mit Politikerinnen und Politikern möglich ist“.

Welch Exklusivität:

„Der Rundgang endet auf der Rampe des Parlaments, die sonst Staatsgästen vorbehalten ist.“

„Freier Eintritt in Museen“

Also Gratis-Würschtl – auch kulturell. Was wohl – so hofft man “auch heuer wieder für große Menschenansammlungen in der Wiener City sorge wird.“ (ORF)

Genauso beliebig marschiert aber das Freizeit-Trottel-Volk auch im Juni auf die LGBTQ-Parade… Und für die ganze Blöden, gibt der System-Rundfunk ORF noch eine Verkehrswarnung aus:

„Eine Anreise per Auto ist daher nicht ratsam.“

Freilich gibt es aber auch einen Grund für die system-mediale Wohl-Fährigkeits-Jounalismus als Kotau vor den einst mächtigen Geld-Verteiler. Denn auch der gelernte Hilfsarbeiter, SPÖ-Vizekanzler Babler kann den österreichischen Polit-Unterwerfungs-Medien keine „Bestechungs“-Gelder mehr versprechen – wie „oe24“ skandalisiert:

„Medienkrise in Österreich: Babler äußert sich zur angespannten Situation“

Denn bisher „unterstützte“ der österreichische Proporz-Parteien-Staat die Medienbranche jährlich mit rund 80 Millionen Euro mittels sogenannter „Förderungen“. Babler weiß natürlich längst: Dass diese Summe nicht mehr ausreicht, um die bestehenden Probleme zu lösen. Weswegen man sich nun sogar…

…“eine Branchenstiftung zur Unterstützung arbeitslos gewordener Journalisten“ überlegt, welche aber derzeit aus Budgetgründen nicht weiter verfolgt werden können.“ (oe24)

Aus der Sicht österreichischer Systemmedien klingt das so:

„Regierung ruiniert Österreichs Medien: Von „Standard“ bis „Kleine Zeitung“: Heimische Medien bauen derzeit massiv Jobs ab.“ (oe24)

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.