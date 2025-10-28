Meldestellen vs. Meinungsfreiheit! Die CDU finanziert den Überwachungsstaat!
JULIAN REICHELT| „Bum Bum“ und „Klopf Klopf“ sind die schrecklichen Geräusche dieser Tage, wo unter der Billigung der aktuellen Regierung funktionierende Atomkraftwerke gesprengt und bei Journalisten-Kollegen Hausdurchsuchungen durchgeführt werden.
Je verrückter die Politik wird, desto stärker leidet offensichtlich die Meinungsfreiheit. Dabei haben die Verfasser des Grundgesetzes doch explizit gewollt, dass es für kritische Worte keine Hausdurchsuchungen mehr gibt. Doch jedes Grundrecht ist unnütz, wenn der Staat es nicht beachtet, wie der aktuelle Fall Norbert Bolz zeigt.
Verantwortlich für dieser Misere ist die CDU, welche in NRW, Hessen und Baden-Württemberg Meldestellen installiert und finanziert. Und der Verfolgungswahn der Strafverfolgungsbehörden kennt keine Grenzen. Mal wieder ist Julian Reichelt persönlich im Visier der Ermittler. Welcher Vorwurf gemacht wird und wie man die Meinungsfreiheit entschieden verteidigt, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“.
8 Gedanken zu „ACHTUNG REICHELT!“
Gegen ihn wird jetzt auch ermittelt. Mein Mitleid hält sich in Grenzen, so wie der in der C-Zeit über Ungeimpfte hergezogen ist und sich dafür nie entschuldigt hat.
Wer hat gezwitschert?
https://www.youtube.com/watch?v=2YsJdWtuE3Q
Hochbrisant: Verfassungsschutz beobachtet Youtuber! Chrupalla schlägt Alarm!
https://www.youtube.com/watch?v=f4UAoEl77eU
Sagt jemand der leute beschimpte die sich nicht impfen lassen wollte…
Wie kann man jemand so schnell vergessen!!!!!!
Florian Henckel von Donnersmarck (Lebensrune.png 2. Mai 1973 in Köln am Rhein) ist ein deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor. Das Weltwirtschaftsforum bereitete ihn auf Führungsaufgaben vor, gab ihm 2013 den Status eines Young Global Leader und nahm ihn in das Funktionärskorps der NWO und in die Netzwerke der Globalisten auf.
Sein erster Langfilm „Das Leben der Anderen“ beschäftigte sich mit den Verbrechen gegen Andersdenkende in einem totalitären Regime.
Das Leben der Anderen ist ein deutscher Politthriller aus dem Jahr 2006.
Mit seinem Spielfilmdebüt gelang Florian Henckel von Donnersmarck, der auch das Drehbuch verfasst hat, ein weltweiter Besuchererfolg.
Das Drama stellt den Staatssicherheits-Apparat und die Kulturszene Ost-Berlins in den Mittelpunkt und setzt sich zudem ernsthaft und kritisch mit der Geschichte der DDR auseinander.
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Leben_der_Anderen
Stehende Ovationen für Alt-Kanzlerin
Merkel wird gefeiert???
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100974732/angela-merkel-ex-kanzlerin-wird-in-bonn-mit-stehenden-ovationen-gefeiert.html?utm_source=firefox-newtab-de-de
2011 in der Welt
Integrationspolitik
Merkel beklagt hohe Zahl von Migranten-Straftaten
Jugendkriminalität und Gewalt sind aus Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel unter Migranten ein größeres Problem als unter deutschstämmigen Jugendlichen.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article13437128/Integrationspolitik-Merkel-beklagt-hohe-Zahl-von-Migranten-Straftaten.html
…..obwohl Merkel Bescheid wusste, wurden die Grenzen 2015 geöffnet?
„Meinungsfreiheit ist kein Verbrechen!“
Hier in dieser BRD offenbar schon! (-;