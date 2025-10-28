Russlands Militär testete erstmals erfolgreich Marschflugkörper mit Nuklearantrieb

9M729 BUREVESTNIK: Erster Marschflugkörper mit Nuklearantrieb unbegrenzter Reichweite, 850 bis 1300 km/h schnell und mit 25 m bis 100 m Flughöhe | Quelle: rusvesna.su

In seiner Funktion als Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte besuchte Wladimir Putin eines der Befehlszentren seiner Militärführung. Dort fand eine Besprechung mit seinem Generalstabschef Waleri Gerassimow statt, der seit Januar 2023 auch Oberbefehlshaber der russischen Truppen im Krieg im Ukrainekrieg ist.

In dieser Besprechung ging es nicht nur um die Einkesselung von zwei ukrainischen Truppenverbänden mit 5.000 bzw. 5.500 Mann, sondern auch um einen Test des Marschflugkörpers „Burevestnik“ mit unbegrenzter Reichweite und nuklearem Antrieb.

Vor diesem Hintergrund würde eine Fortsetzung der Kampfhandlungen durch eine weitere militärische Unterstützung der Ukraine durch Westeuropa nicht nur weitere Tote und Verwundete unter jungen Männern bedeuten, sondern auch das Risiko erhöhen, dass dieser Krieg für uns immer gefährlicher und kostspieliger wird.

Nun zum auszugsweisen Inhalt der Besprechung:

Wladimir Putin: Sehr geehrte Kameraden!

Heute werden wir im Rahmen der Sitzung die aktuelle Lage und einzelne Frontabschnitte der Speziellen Militäroperation erörtern und die Berichte der Kommandeure zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch die ihnen unterstellten Truppenkontingente entgegennehmen.

Darüber hinaus haben die russischen Streitkräfte in dieser Woche einen Übungstest der strategischen Angriffsverbände veranlasst, in deren Verlauf alle drei Komponenten der strategischen Nuklearstreitkräfte der Russischen Föderation Teststarts ausführen und vielversprechende Waffenmodelle testen konnten. Lassen Sie uns mit der Arbeit beginnen. Ich möchte Waleri Wassiljewitsch Gerassimow, dem Chef des Generalstabs, dazu das Wort erteilen – bitte:

Waleri Gerassimow: Genosse Oberbefehlshaber!

Die Truppen der Vereinten Streitkräfte setzen im Rahmen der Speziellen Militäroperation ihre Aufgaben zur Befreiung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk sowie der Regionen Saporischschja und Cherson fort.

Heute möchte ich zwei Front-Abschnitte besonders hervorheben. Der erste fällt in den Verantwortungsbereich der Armeegruppe „Zentrum“. Verbände und Truppenteile der 2. und 51. Armee…

… haben in konvergierenden Richtungen den Feind im Gebiet von Krasnoarmeysk und Dimitrow eingekesselt!

Es handelt sich um einen großen Verband ukrainischer Streitkräfte, der dort festsitzt, bestehend aus dem 31. Bataillon, darunter Verbände der 25. Luftlandebrigade, 79. Luftlandesturm-Brigade und 68. Jägerbrigade sowie 35. und 38. Marineinfanteriebrigade, des 425. Sonder-Sturmregiments und der 153. und 155. mechanisierten Brigade.

Bei der Erfüllung unserer Kampfaufgaben zeichneten sich vor allem aus: Die Soldaten der 30. motorisierten Sonder-Schützenbrigade und des 439. motorisierten Schützenregiments der 2. Armee sowie der 9. und 110. motorisierten Sonder-Schützenbrigaden der 51. Armee sowie das Personal der Zentrums-Verbände „Rubikon“ spezialisiert auf unbemannte (Drohnen)-Technologie.

Die erfolgreiche Durchführung der Operation zur Einkreisung und Isolierung des Feindes wurde durch umfassende Feuerunterstützung gegen Formationen der ukrainischen Streitkräfte über die gesamte Tiefe ihrer operativen Aufstellung ermöglicht, wobei die kontinuierliche Versorgung der feindlichen Einheiten unterbrochen wurde.

Derzeit steht die Armeegruppe „Zentrum“ vor der nicht weniger wichtigen Aufgabe, die eingekesselten Einheiten der ukrainischen Streitkräfte im Gebiet der Agglomeration Krasnoarmeysk -Dimitrov zu eliminieren.

Zweitens: Die Armee-Gruppe „West“ hat die Stadt Kupjansk eingekreist. Dabei haben die Sturmtruppen der 68. Motorschützendivision der 6. Armee nach einem Umgehungsmanöver die Übergänge des Feindes über den Fluss Oskol südlich der Stadt eingenommen und in Zusammenarbeit mit der 47. Motorisierten Schützendivision und der 27. Motorisierten Schützenbrigade der 1. Panzerarmee die Gruppe der ukrainischen Streitkräfte am linken Ufer östlich von Kupjansk blockiert:

Eingekreist wurden die Einheiten der 14., 43. und 116. mechanisierten Brigade des Feindes sowie Einheiten der 1. Brigade der Nationalgarde der Ukraine:

Insgesamt 18 Kampfbataillone!

Darüber hinaus setzen die Verbände und Truppenteile der Armeegruppe „West“ ihren erfolgreichen Vormarsch in Richtung Krasnolimansk fort, wobei die Befreiung der Ortschaft Yampol kurz vor dem Abschluss steht. Auch in die übrigen Richtungen zielen Offensivaktionen: In den letzten zwei Wochen ist die Armeegruppe „Nord“ im südlichen Teil von Wowtschansk erfolgreich vorgerückt und hat bis heute mehr als 70 Prozent der Stadt befreit. Die Sturmtruppen der südlichen Truppengruppierung haben die Ortschaften Dronowka und Pleschejewka befreit und setzen die Stadtkämpfe in Siwersk und Konstantinowka fort. Einheiten der Vostok-Gruppe („Süd“) sind in den Gebieten Dnipropetrowsk und Saporischschja auf dem Vormarsch, wobei sechs Ortschaften befreit wurden.

Genosse Oberbefehlshaber, im Rahmen der Übung der strategischen Nuklearstreitkräfte wurden Übungen mit Starts der Interkontinentalraketen „Yars“ und „Sineva“ sowie zweier luftgestützter Marschflugkörper X-102 durchgeführt. Die Ziele der Übung wurden erreicht!

Der Bericht ist damit abgeschlossen!

Wladimir Putin: Vielen Dank, Waleri Wassiljewitsch!

Zum Abschluss dieses Teils unserer Arbeit möchte ich darauf hinweisen, dass die Erfolge russischer Truppen bei der Einkreisung des Ballungsraums Krasnoarmeysk -Dimitrov und der Stadt Kupjansk sowie die Ergebnisse der Kampfhandlungen in anderen Abschnitten ohne Zweifel durch die heldenhaften Taten unserer Soldaten, Unteroffiziere und Kommandeure sowie die akribische Arbeit unserer Stäbe und der Führungsebene im Hautquartier ermöglicht wurden: Ich möchte dem gesamten Personal der Vereinten Streitkräfte zu diesen Ergebnissen gratulieren!

Gleichzeitig erwartet uns, wie schon erwähnt, noch viel schwierige Arbeit, um die eingekesselten feindlichen Verbände zu eliminieren. In diesem Zusammenhang möchte ich die Aufmerksamkeit auf folgende Punkte lenken:

Erstens: Um unnötige Opfer zu vermeiden, fordere ich Sie auf, wie wir es schon zuvor hielten, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Kapitulation ukrainischer Soldaten, welche sich dazu entschließen wollten, zu ermöglichen.

Wir alle und Sie, besser als jeder andere, wissen, dass dies für die Soldaten der ukrainischen Armee nicht ganz einfach ist…

…, weil ihnen in den Rücken geschossen wird oder man sie von oben mit Drohnen beschießen lässt, um diejenigen töten zu lassen, welche versuchen sich zu ergeben!

Nichtdestotrotz ist es für uns selbstverständlich, dass wir so handeln und mit Gefangenen gemäß den Statuten des Völkerrechts und der Gesetzgebung der Russischen Föderation umzugehen haben. Die russische Armee hat historisch gesehen immer Gnade gegenüber besiegten Gegnern walten lassen – davon gehen wir aus. Wir haben dies bereits mehrfach mit Ihnen diskutiert. Sie haben mir über verschiedene Situationen berichtet, die sich an der einen oder anderen Stelle der Kampfhandlungen zugetragen hätten:

Ich fordere Sie auf, in diesem Sinne weiterzumachen!

Natürlich muss im Zuge der Kampfhandlungen zur Säuberung dieser Gebiete alles getan werden, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung, die von den ukrainischen Verbänden als menschliche Schutzschilde missbraucht werden, sicherzustellen. Den Einheimischen muss jede erforderliche Hilfe gewährt und Maßnahmen zu ihrer Evakuierung in sichere Gebiete ergriffen werden.mDie Befehlshaber aller Truppenverbände haben die Durchführung der Speziellen- Militär-Operation gemäß dem vom Generalstab der Streitkräfte ausgearbeiteten Plänen fortzusetzen. Dabei ist die Gewährleistung der Sicherheit unserer Soldaten vorrangiges Ziel. Wir sprechen ständig darüber und ich weiß, wie Sie selbst dazu stehen. Meine Haltung ist Ihnen ebenfalls bekannt: Wir werden nichts an bestimmte Daten oder Ereignisse knüpfen, sondern wie bisher…

… immer von militärischen Erwägungen ausgehen und der Sicherheit unserer Soldaten und unseres Militärpersonals stets Priorität einräumen!

Was die Ertüchtigung der strategischen Offensivkräfte angeht, so haben wir erneut die Zuverlässigkeit des russischen Atomschirms bestätigt. Die strategischen Kräfte sind in der Lage, die nationale Sicherheit der Russischen Föderation und der Union in vollem Umfang zu gewährleisten – darüber haben wir schon gesprochen. Das ist eine Tatsache, die allen Militärexperten der Welt wohl bekannt ist. Die sogenannte Modernität unserer Streitkräfte, genauer gesagt, unsere nuklearen Abschreckungskräfte, befinden sich auf höchstem Niveau. Man kann ohne Übertreibung sagen…

…, dass sie sich auf einem höheren Niveau als die aller anderen Atommächte befinden!

Nun zu den durchgeführten Manövern. Ich möchte den Generalstabschef bitten, noch über ein weiteres Ereignis zu berichten, das ich in meiner Einleitung kurz erwähnt hatte: Es handelt sich um den Test der Marschflugrakete „Burevestnik“ mit unbegrenzter Reichweite und einem nuklearen Antrieb. Der Bericht aus der Industrie liegt mir bereits vor und darüber ist mir auch die Bewertung des Verteidigungsministeriums bekannt, nachdem es sich immerhin…

… um ein einzigartiges Produkt, das weltweit niemand sonst hat, handelt!

Außerdem erinnere ich mich noch sehr gut daran: Als wir die Entwicklung einer derartigen Waffe ankündigten, haben selbst hochrangige und hochkarätige Experten mir gegenüber gesagt, dass dies zwar ein gutes und ehrenwertes Ziel darstelle, aber kurzfristig nicht realisierbar sei. Ich wiederhole: Das war die Meinung von hochkarätigen Experten. Inzwischen wurden die entscheidenden Tests abgeschlossen.

Es liegt noch viel Arbeit vor uns, um diese Waffe für den Kampfeinsatz bereit zu kriegen: Es ist klar, dass alle Vorschriften erfüllt werden müssen. Dennoch wurden nach meinem Verständnis die wichtigsten Zielstellungen, inzwischen erreicht und ich würde gerne die Meinung des Generalstabschefs dazu erfahren.

Waleri Gerassimow: Genosse Oberbefehlshaber, ein solcher Test wurde am 21. Oktober durchgeführt. Der Unterschied zu früheren Tests bestand darin, dass die Rakete einen mehrstündigen Flug, bei der sie eine Strecke von 14.000 Kilometern zurücklegte, absolviert hat, doch das stellte noch lange nicht das Limit dar.

Wladimir Putin: Mit einem nuklearen Antrieb?

Waleri Gerassimow: Ja, mit einem nuklearen Antrieb! Die technischen Eigenschaften der „Burevestnik“ ermöglichen es, sie mit garantierter Genauigkeit gegen hochgeschützte Ziele in beliebiger Entfernung einzusetzen.

Darüber hinaus wurden während des Fluges alle vorgegebenen vertikalen und horizontalen Manöver ausgeführt und damit ihre hohe Tauglichkeit zur Umgehung von Raketenabwehr- und Luftabwehrsystemen demonstriert.

Wladimir Putin: Und [wie lange] befand sie sich in der Luft?

Waleri Gerassimow: Etwa 15 Stunden!

Wladimir Putin: Und das stellt nicht das Maximum dar?

Waleri Gerassimow: Nein, das ist nicht das Maximum!

Wladimir Putin: Wir müssen uns entscheiden, Waleri Wassiljewitsch, zu welcher Waffenklasse dieses neue System gehören soll: Wir müssen mögliche Einsatzmöglichkeiten festlegen und mit der Vorbereitung der Infrastruktur für die Stationierung dieser Waffe in unseren Streitkräften beginnen.

Waleri Gerassimow: Jawohl!

Wladimir Putin: Nun zum Feind, der in den Regionen, worüber Sie gerade berichteten, festsitzt. Zweifellos wird der Feind versuchen, seine Verbände sowohl von außen als auch von innen her befreien zu lassen – sowohl direkt als auch durch Maßnahmen aus angrenzenden Gebieten, um die Voraussetzungen für eine solche Befreiung zu schaffen.

Aus diesem Grund bin ich zu Ihnen gekommen, um vor allem die Meinung der Kommandeure der Truppeneinheiten zu erfahren und zu hören, was diese für die ihnen unterstellten Einheiten unter Berücksichtigung der aktuellen Lage der Kampfhandlungen in nächster Zukunft planen.

[…]

