Schrecken 10 Jahre Willkommenspolitik: 2024 fast 64.000 Frauen Opfer sexueller Gewalt

Aus offensichtlichen Gründen zensieren die deutschen Woke-Medien die jüngsten Schockstatistiken zur sexualisierter Migranten-Gewalt gegen Frauen in Deutschland. 2024 wurden 1173 Frauen Opfer von Mord, mehr als 265.000(!) Übergriffen und mehr als 155.000 Verbrechen gegen die persönliche Freiheit. Die Linksmedien tolerieren das offensichtlich… Denn: Laut Statistik sind seit 2015 rund eine halbe Million (!) Frauen in Deutschland Opfer von Vergewaltigungen geworden. (Junge Freiheit)

Multikulti-Täter

Allein 2024 wurden mehr als 63.000 Frauen Opfer sexueller Gewalt. Und: Mehr als die Hälfte der Täter waren nicht-deutsche Männer – wie die „Junge Freiheit“ auf Basis statistischer Daten berichtet. Selbst die deutsche Bundesregierung musste nun diese erschreckenden Zahlen zur Gewalt gegen Frauen einräumen.

Auf eine „AfD“-Anfrage hin wurden im Jahr 2024 insgesamt 63.977 Frauen Opfer von Sexualstraftaten, 1173 wurden ermordet, mehr als 265.000 waren Opfer von Übergriffen und mehr als 155.000 Straftaten ergingen gegen deren persönliche Freiheit.

Doch die Zahlen offenbaren auch eine kaum mehr zu verhehlende Multikulti-Willkommens-Dystopie – mit signifikant hohen Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger: Bei den Sexualdelikten waren laut Polizeikriminalstatistik 35 Prozent der Täter Ausländer, etwa 11 Prozent Migranten – also Asylbewerber, geduldet oder schutzberechtigt.

Von den Opfer sexueller Gewalt gewordener Frauen deutscher Staatsangehörigkeit, waren mehr als 12.600 der Täter nichtdeutsche Staatsbürger. Fast 4.000 dieser Fälle wurden von Asylwerbern, oder solcher mir befristeten Aufenthaltserlaubnissen verübt. Interessant auch: Während 53.517 deutsche Frauen Opfer solcher Verbrechen geworden sind, sind es nur 314 afghanische Frauen.

„Schockierend“

Der „AfD“-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner – er hatte die parlamentarische Anfrage eingebracht – sprach von einem „schockierenden Ergebnis“. Denn es sei einfach unannehmbar, dass in einem einzigen Jahr Tausende von deutschen Frauen Opfer von Ausländern oder Einwanderern geworden sind:

„Immer wieder tauchen syrische und afghanische Staatsbürger als Täter auf – Menschen, die vermeintlich vor Krieg und Verfolgung fliehen, jetzt aber selbst eine Bedrohung darstellen .

– so Brandner.

Und genau vor diesem erschreckenden Hintergrund stieß Bundeskanzler CDU-Chef Friedrich Merz eine Debatte zum – durch Ausländer geprägten urbanen Stadtbild an. Und die Daten zeigen: Viele Frauen bangen um ihre Sicherheit im Alltag.

Überall hoher Ausländeranteil

Aber auch bei anderen Kriminalitätsarten ist der Ausländeranteil hoch. Bei Körperverletzungen hatten 26 Prozent der männlichen Tatverdächtigen keine deutsche Staatsbürgerschaft, bei Straftaten gegen die persönliche Freiheit waren es 25 Prozent.

Die Bundesregierung verweist bei den Zahlen auf die polizeiliche Kriminalstatistik in Bezug auf jene Fälle, an denen mindestens ein Verdächtiger Migrationshintergrund hatte, welche als „Migrantenfälle“ gelten. Zu den in das Register eingetragenen Fällen gehören untersuchte Anzeigen, nicht keine strafrechtlichen Verurteilungen.

Die erschreckende, Realität gewordene Post-Willkommen-Dystopie zeichnet aber ein klares Bild: Die weit verbreitete Gewalt gegen Frauen durch nicht-deutsche Verdächtige. Brandner forderte insofern eine „ehrliche Sicherheitsbilanz“ und Konsequenzen in der Einwanderungspolitik:

„Unsere Töchter und Frauen haben das Recht, sich in ihren eigenen Städten sicher zu fühlen.„

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.