ÖSTERREICH: Wissenschaftsministerin Holzleitner sympathisiert mit „stabiler“ Antifa

Eva-Maria Holzleitner | Bild: Wikipedia/SPÖ Presse und Kommunikation Lizenz: CC BY-SA 2.0

Die österreichische Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner sympathisiert mit gewaltbereiter Antifa. Die SPÖ hat offenkundig ein großes Problem im Umgang mit dem Linksextremismus

Während Länder wie die USA oder Ungarn die Antifa als Terrororganisation einstufen, haben die gewaltbereiten Linksextremisten hierzulande viele Bewunderer und Sympathisanten. So sagte der deutsche Sänger Felix Kummer von der Band „Kraftklub“ gegenüber dem „Spiegel“:

„Was einen Unterschied macht, ist eine stabile Zivilgesellschaft und eine stabile Antifa.“

In Mitteldeutschland macht die „Antifa Ost“ eine regelrechte Menschenjagd und Personen, welche die Linksextremisten für Rechte halten, werden mit Hämmern teilweise schwer verletzt. In diesem Zusammenhang wurden Linksextremisten zu Haftstrafen verurteilt.

Doch das scheint Holzleitner offenkundig nicht näher zu interessieren. Denn die SPÖ-Wissenschaftsminister teilte auf sozialen Medien das Zitat Kummers mit einem „gefällt mir“. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein SPÖ-Regierungsmitglied mit einem offenkundig problematischen Verhältnis zur Antifa auffällt. Bekanntlich behauptete Justizministerin Anna Sporrer allen Ernstes, die Antifa als Organisation gäbe es nicht. Insgesamt zeigt sich, dass die SPÖ anscheinend ein großes Problem im Umgang mit dem gewaltbereiten Linksextremismus hat.

Klare Worte zu Holzleitners Antifa-Sympathien findet FPÖ-Linksextremismussprecher Sebastian Schwaighofer:

„Ein Regierungsmitglied, das Gewalt verharmlosende oder linksextremistische Gruppierungen durch Likes unterstützt, ist nicht tragbar. Frau Holzleitner muss sofort erklären, ob sie selbst dieses Posting geliked hat, wer Zugriff auf ihren Social-Media-Account hat und ob sie diese Botschaft politisch teilt.“

Es sei ausgeschlossen, dass ein derart sensibler Vorgang zufällig passiere, so Schwaighofer.

„Wenn es ein Versehen war, muss das transparent dargelegt werden. Wenn es Absicht war, dann muss die Ministerin erklären, wie eine solche Position mit ihrem Amt vereinbar sein soll!“

Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung