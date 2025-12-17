14-latka zgwałcona w Wiedniu: Kara dla Syryjczyka

Symbolbild: shutterstock

27-latek został w zeszłym tygodniu doprowadzony do wiedeńskiego sądu krajowego – ponieważ według aktu oskarżenia w zeszłym roku zgwałcił dziewczynę, która w tamtym momencie miała tylko 14 lat. Sąd ławniczy wymierzył mu karę czterech i pół roku więzienia.

Znów niepokojący przypadek nadużycia w Wiedniu, gdzie zaginiona dziewczyna podążyła za dorosłymi mężczyznami do ich mieszkania w wiedeńskim Donaustadt. Podobno sprawca i ofiara wcześniej się nie znali, mimo to zaginiona nastolatka poszła do domu z trzema Syryjczykami – w tym oskarżonym – aby tam nocować. Z własnych słów wynika, że miała ze sobą narkotyki.

W nocy 10 kwietnia 2024 r. 27-latek rzekomo zaczął dotykać dziewczyny. Według prokuratora zsunął jej spodnie i majtki, unieruchomił jej ręce i rozłożył nogi, aby następnie w nią wejść. Miała powiedzieć, że ma przestać, kiedy ją trzymał. Na próżno.

Syryjczyk mówi o nagłym wytrysku

To, że faktycznie doszło do stosunku seksualnego, potwierdzają także ślady DNA. Dotychczas nieskazitelny Syryjczyk mówi o nagłym wytrysku, który wprawił go w panikę. „Nagle zobaczyłem, jak nasienie spływa po mnie. Potem wpadłem w panikę” – powiedział mężczyzna.

Oskarżony nie chce pamiętać o niczym

Nie pamięta, czy zaatakował dziewczynę, według jego słów to ona do niego podeszła. Nie chciał też wiedzieć, że w momencie przestępstwa miała dopiero 14 lat. „To mój pierwszy raz w sądzie i jestem kompletnie zdezorientowany. Nie wiem, co robić” – wybuchł w płacz.

Młoda ofiara skontaktowała się ze swoją matką dopiero następnego dnia w południe, która również zeznała jako świadek. „Wtedy byłam w ciąży i straciłam przytomność” – opisała to przed sądem.

Przyjaciółka w końcu odebrała ofiarę z mieszkania, w którym doszło do przestępstwa. W trakcie konfrontacyjnego przesłuchania dziewczyna opisała straszną noc: „Próbowałam zostać przytomna. On atakował mnie na całym ciele. Nie chciał odejść.”

Obrońca Florian Höllwarth wniósł o uniewinnienie w razie wątpliwości.

Cztery i pół roku więzienia

Jeszcze tego samego dnia ofiara, która uciekła z domu, została napotkana przez funkcjonariuszy na Praterstern. Tam opowiedziała śledczym o incydencie, a niedługo potem musiała być krótko leczona psychiatrycznie. Dziewczyna złożyła zawiadomienie dopiero na prośbę matki. „Powiedziała, żeby nie spotkało to innych dziewczyn” – wyjaśniła 16-latka.

„Oni oboje podają sprzeczne informacje. Wnoszę o uniewinnienie w razie wątpliwości.“

Obrońca Florian Höllwarth

„Ofiara i oskarżony podają sprzeczne informacje” – wnosi obrońca Florian Höllwarth o uniewinnienie w razie wątpliwości. Ławnicy szybko się jednak zgadzają: 27-latek zostaje uznany za winnego. Musi odbyć cztery i pół roku więzienia – wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

