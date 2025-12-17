Mordercy z Sydney: Pakistańskie duo ojciec-syn

24-letni Naveed Akram w akcji.
Amerykańska stacja CBS, powołując się na amerykańskie służby wywiadowcze oraz dokument prawa jazdy, który miał udostępnić australijsko policja, informuje, że Naveed Akram posiada pakistańskie obywatelstwo. Ten fakt nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony.
Atak na Bondi Beach, który miał miejsce podczas obchodów żydowskiego święta Chanuka, był dziełem duetu ojciec-syn.
– Podejrzewani sprawcy zostali zidentyfikowani w lokalnych mediach jako Sajid Akram (50 lat) i jego syn Naveed Akram (24 lata).
– Sajid Akram przybył do Australii w 1998 roku na wizę studencką i od 2001 roku posiadał wizę partnerską, dzięki której mógł legalnie pozostać w kraju, gdzie rzekomo urodził się jego syn Naveed.
– Sajid Akram został zastrzelony na miejscu przez policję, podczas gdy Naveed Akram został postrzelony, a następnie aresztowany i w stanie krytycznym przewieziony do szpitala.
– Śledczy zakładają, że był to celowy antysemicki atak terrorystyczny, w którym sprawcy mieli przysiąc lojalność Islamskiemu Państwu.
Związki z „innymi osobami“ już wcześniej budziły podejrzenia
Naveed Akram po raz pierwszy znalazł się na celowniku australijskich władz w październiku 2019 roku. Badano go „z powodu jego powiązań z innymi osobami”, ale doszło do wniosku, że nie ma oznak aktualnego zagrożenia, wyjaśnił premier Australii Anthony Albanese. Kim były te „inne osoby”, nie wiadomo, można jednak przypuszczać, że są związane z określoną grupą ludzi.
Antysemityzm „wyrwać z korzeniami“
„Zauważyliśmy wyraźny brak silnego przywództwa w ochronie żydowskich Australijczyków” – skrytykowała liderka opozycji Sussan Ley. Dodała:
„Mamy rząd, który postrzega antysemityzm jako problem, który należy zarządzać, a nie jako zło, które trzeba wyeliminować.”
Jak miało by wyglądać to „eliminowanie“, Ley jednak nie ujawniła. Być może pierwszym krokiem byłoby zapewnienie, że potencjalni zabójcy nie będą mogli swobodnie wjeżdżać do kraju, jak ma to miejsce w naszym kraju do tej pory.
