Nieznośna banalność zabijania (Wideo z ataku terrorystycznego)

W 10-minutowym wideo antysemicki atak terrorystyczny w Sydney przybiera nie do zniesienia rozmiary banalności zła…

AKTUALIZACJA: Wideo, które tutaj linkowaliśmy i które między innymi pokazuje, jak strzelec został zastrzelony na moście, nie jest już dostępne. Zamiast tego pokazujemy Państwu wideo na YouTube, na którym nie widać najokropniejszych scen (na samym dole).

SHOCKING FOOTAGE: 11 MINUTE VIDEO OF THE HANUKAH TERROR ATTACK IN SYDNEY AUSTRALIA pic.twitter.com/nWmZqoQN5b — Breaking911 (@Breaking911) December 14, 2025

Oto jeszcze jeden film – nakręcony z drona – na którym z góry pokazano, jak strzelec zostaje zastrzelony:

AKTUALIZACJA: Udało nam się znaleźć jeszcze jedno wideo, na którym widać strzelaninę oraz śmiertelny strzał do napastnika.

