Die USA will Finanznetzwerke der europäischen Antifa-Verbrecher zerschlagen!

Die USA gehen nun aktiv gegen die Stiefeltruppe europäischer Eliten und deren Financiers vor.

Auch das wird den europäischen Funktionseliten nicht passen: Die USA wollen den gewalttätigen Arm „unserer Demokraten“ zerschlagen. Neben den woken Irrsinn will man nun auch die Stiefeltruppe dahinter austrocknen, die bekanntlich überall dann zuschlägt, wenn besorgte Demokraten sich den Marsch in eine von Gewalttätern flankierte Gesinnungsdiktatur nicht mehr bieten lassen wollen.

Die USA handeln: Antifa als terroristische Bedrohung entlarvt

Von REDAKTION | Was europäische Eliten verharmlosen oder decken, oder wie die die österreichische Justizministerin, die die Antifa überhaupt nicht zu kennen vorgibt, benennt Washington nun offen: Antifa ist kein Protestmilieu, sondern eine gewaltbereite extremistische Struktur. Die neue US-Strategie markiert eine sicherheitspolitische Zeitenwende.

$ 10 Mio. Belohnung für Hinweise zur Zerschlagung der Anifa-Finanznetzwerke

Die USA haben einen Schritt vollzogen, den viele europäische Regierungen seit Jahren nicht nur verweigern, sondern zu verhindern versuchen. Wie der European Conservative berichtet, bietet das US-Außenministerium nun bis zu zehn Millionen Dollar Belohnung für Hinweise, die zur Zerschlagung der Finanznetzwerke mehrerer europäischer Antifa-Gruppierungen führen. Erstmals werden diese Organisationen offiziell als ausländische Terrororganisationen behandelt – mit allen rechtlichen Konsequenzen.

Damit endet eine lange Phase politischer Verharmlosung. Antifa wird nicht länger als diffuses Protestphänomen oder jugendlicher Radikalismus betrachtet, sondern als das, was sie faktisch ist: eine international vernetzte und systematisch gewalttätige Bewegung, die auf Zuruf sofort zuschlägt. Egal ob der Auftrag dahingehend besteht einen Parteitag zu sabotieren, Politiker einzuschüchtern oder eine Trauerkundgebung für ein Opfer der Ausländerkriminalität zu stören.

Antifaschismus als Tarnung für Terror

Besonders im Fokus steht die sogenannte Antifa Ost, auch bekannt als „Hammerbande“. Diese Verbrecher verübten 2023 in Budapest brutale Angriffe auf unbeteiligte Zivilisten, die allein aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes als politische Gegner identifiziert wurden. Mit Hämmern und Schlagstöcken attackierten die Täter ihre Opfer mitten auf offener Straße. Ein 61-jähriger Mann erlitt dabei einen Schädelbruch und bleibende Lähmungen.

Während die US-Regierung diese Gewalt klar als Terrorismus einstuft, blockiert das Europäische Parlament bis heute die Aufhebung der Immunität einer mutmaßlich beteiligten italienischen EU-Abgeordneten, die von den Grünen ins EU-Parlament gewählt wurde um nicht in Ungarn verurteilt zu werden! Der Kontrast könnte schärfer kaum sein: Hier entschlossene Strafverfolgung, dort ideologische Schutzschirme.

Gewalt stoppen

Der US-Unterstaatssekretär Thomas G. DiNanno warnte bei seinem Besuch in Budapest:

„Wir müssen diese Gewalt stoppen, bevor sie metastasiert“,

Antifa, so DiNanno, trage zwar den Mantel des Antifaschismus, agiere aber in Wahrheit mit Methoden, die an die dunkelsten Kapitel des 20. Jahrhunderts erinnerten. Und die Akteure tragen heute schwarze Kapuzen statt brauner Hemden.

Europa fördert die gewalttätige Stiefeltruppe – Washington will sie zerschlagen

Die neue US-Strategie zielt nicht nur auf Täter, sondern explizit auch auf deren Helfer, Geldgeber und politische Unterstützer. Genau hier liegt der neuralgische Punkt für Europa. Antifa-Strukturen profitieren seit Jahren von einem Milieu aus stillschweigender Duldung, öffentlicher Förderung und medialer Verharmlosung. Gewalt wird relativiert, solange sie „die Richtigen“ trifft. Im „Kampf gegen Rechts“ ist in „unserer Demokratie“ offenbar jedes Mittel recht.

Die USA machten nun deutlich, dass linksextreme Ideologie kein Kavaliersdelikt ist. Die Antifa wird als transnationale Sicherheitsbedrohung behandelt – auf einer Stufe mit anderen extremistischen Netzwerken. Diese Klarheit fehlt der EU bislang vollständig. Die Botschaft aus Washington ist unmissverständlich: Wer Gewalt duldet oder wie in Europa sogar fördert, verliert die Kontrolle und wer Ideologie über Sicherheit stellt, gefährdet seine Bürger. Antifa ist nicht Ausdruck von Zivilcourage, sondern ein Angriff auf Recht, Ordnung und Freiheit.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung