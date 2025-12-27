ARD-Tagesthemen v. 20.01.2015

Heute wollen wir mit unseren Lesern uns wieder auf eine Zeitreise begeben. Diesmal geht es elf jahre zurück Jahre zurück in den Januar 2015. Wie wurde damals über den Ukraine-Konflikt berichtet?

Von REDAKTION | Waren die Medien damals so wie heute gleichgeschaltete Marionetten der europäischen Kriegstreiber und der Profiteuren der Waffenindustrie? War man damals im Gegensatz zu heute schon fest auf der Seite der Ukra-Nazis? Hieß es damals schon sinngemäß, „Nur ein Assow-Nazi ist ein guter Nazi?‘.Und stand man damals schon, so wie heute auf der Seite der Ukrainer, was soweit geht, dass man uns einreden will, dass der Russe jeden Moment uns überfallen könne und dass demnach Kriegstüchtigkeit Tugend und Notwendigkeit Tugend gleichermaßen sei?

Um uns hier Klarheit zu verschaffen wollen wir einen Blick in ARD-Tagesthemen vom 20.01.2015 werfen, wo Georg Restle den Konflikt in den vorwiegend von ethnischen Russen bewohnten Gebieten im Osten der Ukraine objektiv beleuchtete – in Form einer Betrachtungsweise, die heute geradezu unmöglich wäre. Daran erkennt man, dass das Spektrum des Sagbaren in „unserer Demokratie“ immer mehr eingeengt wird.Interessant auch im Kommentar von Restle: Damals (2015) wird behauptet, dass

Dann erklärt Restle, dass in der ukrainischen Regierung „die Falken die Macht übernommen haben“ und dass dies „nichts Gutes heißt, nicht für die Menschen im Donbas, nicht für den Frieden in der Ukraine und nicht für eine neue Friedensordnung in Europa.“ All das ist Schnee von gestern – die heutige Kriegspropaganda sieht nur mehr aus heiterem Himmel überfallene liebe Ukrainer, die „unsere Werte“ verteidigen und einen bösen Aggressor namens Putin, der am liebsten ganz Europa einnehmen möchte.

Sehen Sie selber:

Hier geht es zu den beiden weiteren Folgen unserer Serie „Als noch Pressefreihiet herrschte“:



