Cudowne lekarstwo – mleko matki – biologiczny dialog między matką a dzieckiem

Kobieta, która myślała, że bada tylko mleko matki.

Dr Katherine (Katie) Hinde jest profesorem nadzwyczajnym biologii ewolucyjnej i główną badaczką nauk o zrównoważonym rozwoju na Uniwersytecie Stanowym Arizona, gdzie bada laktację. Jest również autorką naukową.

W 2008 roku Katie Hinde pracowała w laboratorium badań nad primatami w Kalifornii i wpatrywała się w dane, które uparcie odmawiały zachowania zgodnego z przewidywaniami powszechnie stosowanych modeli naukowych.

Analizowała mleko matki małp Rhesus — setki próbek, tysiące pomiarów. I wciąż ukazywał się wzór, którego nie można było wyjaśnić dotychczasowymi zasadami nauki:

Mamy synów produkowały mleko o wyższej zawartości tłuszczu i białka. Mamy córek produkowały większe ilości mleka, ale o innych proporcjach składników odżywczych.

To nie był przypadek. To była adaptacja. Jej koledzy machali ręką: błąd pomiaru, szum danych. Czysty przypadek.

Jednak liczby mówiły coś radykalnego:

Mleko to nie tylko pokarm. To informacja.

Przez dziesięciolecia nauka traktowała mleko matki raczej jak paliwo — kalorie wchodzą, wzrost wychodzi. Ale jeśli to by się zgadzało, dlaczego skład mleka zmieniał się w zależności od płci dziecka? Katie zaczęła kopać głębiej.

Zbadała mleko ponad 250 matek w ponad 700 próbkach. I obraz stał się bardziej złożony. Młode matki pierworodne produkowały mleko o niższej kaloryczności, ale znacznie podwyższonym poziomie kortyzolu — hormonu stresu. Niemowlęta, które piły to mleko, rosły szybciej, ale były jednocześnie bardziej czujne, lękliwe i mniej pewne siebie.

Mleko kształtuje nie tylko ciała. Kształtuje także temperament.

Następnie nastąpiło odkrycie, które nawet sceptyków zaskoczyło. Podczas karmienia piersią malutkie ilości śliny dziecka przedostają się przez sutek z powrotem do tkanki piersi matki. Ta ślina zawiera informacje o stanie immunologicznym dziecka. Gdy dziecko zachoruje, czujna matka rozpoznaje to szybciej. W ciągu kilku godzin zmienia się także skład mleka. Liczba białych krwinek wzrasta, a pojawiają się przeciwciała. Gdy dziecko wyzdrowieje, mleko wraca do swojego pierwotnego stanu. To nie przypadek. Naturalna interakcja.

Biologiczny dialog — pradawny, precyzyjny i przez wieki niewidzialny dla nauki.

W 2011 roku Katie przeszła do Harvardu i spojrzała ogólnie na krajobraz badań. To, co zobaczyła, było niepokojące. Było dwa razy więcej badań nad dysfunkcją erekcyjną niż nad składem mleka matki. Pierwsza żywność każdego człowieka, substancja, która kształtuje nasz gatunek, jest całkowicie niedoceniana. Więc Katie zrobiła coś odważnego.

Założyła bloga. W ciągu roku blog osiągnął ponad milion czytelników — rodziców, lekarzy, naukowców i ludzi, którzy zadawali pytania, które wcześniejsze badania pominęły. A odkrycia wciąż się mnożyły.

Skład mleka zmienia się w ciągu dnia — zawartość tłuszczu osiąga szczyt w późnych godzinach porannych. Mleko przednie różni się od mleka tylnego — dłuższe karmienie dostarcza bardziej odżywczego mleka. Mleko matki zawiera ponad 200 oligosacharydów, które niemowlęta nie trawią, ponieważ służą do odżywiania pożytecznych bakterii jelitowych.

Mleko każdej matki jest tak unikalne jak odcisk palca.

Dziś dr Katie Hinde nadal bada, jak mleko wpływa na rozwój człowieka od pierwszych godzin życia. Zakres tych odkryć jest ogromny. To, co nauka długo uważała za „proste odżywianie”, okazuje się jednym z najbardziej złożonych systemów komunikacji w biologii. Katie Hinde nie badała tylko mleka.

Pokazała, że najstarsza forma odżywiania jest jednocześnie najbardziej inteligentna, ponieważ jest żywym wymianą między dwoma ciałami, jeszcze zanim będziemy mogli mówić. Powinno być więcej naukowców, którzy odmawiają lekceważenia danych jako jedynie „błędów pomiarowych”.

