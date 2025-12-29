Pavel Durow oskarża Macrona o stosowanie cenzury w ustawodawstwie UE | Źródło: UM AI generowane

Pavel Durow, założyciel Telegramu, już w październiku 2025 roku w poście z okazji swoich urodzin ostrzegał, że „niegdyś wolne kraje podejmują dystopijne środki“ i są na drodze do zniszczenia wolnej komunikacji oraz dotychczas wolnego internetu.

Według Durowa Emmanuel Macron próbuje uciszyć krytyków online przez znanego unijnego komisarza.

Redakcja | W międzyczasie Pavel Durow dodał kolejne uwagi i 24 grudnia 2025 roku opublikował na amerykańskiej platformie mediów społecznościowych X bożonarodzeniowe przesłanie, które, podobnie jak jego „życzenia urodzinowe z 10.10.2025”, skłania do refleksji:

Pavel Durow podkreśla, że Thierry Breton, były unijny komisarz objęty sankcjami ze strony USA, jeden z architektów DSA, jest bliskim sojusznikiem i powiernikiem Macrona.

Pavel Durow oskarża we swoim poście francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który rzekomo cierpi na bardzo niskie poparcie, o wprowadzanie cenzury internetowej w celu „uciszenia krytyków online“ i przekształcenia „całej UE w cyfrowy gułag“.

Pavel Durow informuje, że Macron wykorzystuje do tego represyjne narzędzia, takie jak przede wszystkim:

– Ustawę o usługach cyfrowych (DSA – Digital Services Act) UE do cenzury!

– Kontrolę czatu [Chat Control] w celu masowej inwigilacji!

Pełna treść postu sekretarz stanu USA Sarah B. Rogers brzmi:

Post sekretarz stanu USA, do którego odnosi się również Pavel Durow, mówi, że Thierry Breton, objęty sankcjami przez Stany Zjednoczone [i zakazem wjazdu do USA], był liderem Ustawy o usługach cyfrowych. W sierpniu 2024 roku, w swojej roli jako unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług [2019 – 2024], opublikował list, w którym groził @elonmusk za pomocą DSA przed jego wywiadem na żywo z prezydentem Trumpem:

Przed wywiadem Breton w tajemniczy sposób przypomniał Muskowi o obowiązkach prawnych @X oraz trwających „formalnych procedurach“ dotyczących rzekomego niewypełniania wymogów zgodnie z DSA w odniesieniu do „nielegalnych treści“ oraz „dezinformacji“.

Podsumowanie i status nałożonych przez USA sankcji

Samozwańcze postępowanie UE pośrednie w sprawie wolności słowa najwyraźniej nie jest dłużej akceptowane przez USA. Poza byłym komisarzem UE Thierry’m Bretonem, sankcjonowano również innych czołowych przedstawicieli „globalnego przemysłu cenzury“, jak określa ich obecnie amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Do domniemanych sprawców naruszających prawa konstytucyjne i podstawowe w odniesieniu do wolności słowa należą:

– Czterej przedstawiciele niemieckiej organizacji HateAid, której założycielka została niedawno odznaczona Krzyżem Zasługi.

– Jedna przedstawicielka Global Disinformation Index (GDI) z Wielkiej Brytanii

– Brytyjczyk z Center for Countering Digital Hate (CCDH), który mieszka w USA, ale teraz grozi mu natychmiastowa deportacja.

Trzeba poczekać, czy amerykańskie sankcje wystarczą, by zdecydowanie powstrzymać zaawansowane neofaszystowskie tendencje w wielu europejskich krajach.

