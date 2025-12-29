Podczas gdy wielu obywateli w Niemczech cierpi z powodu rosnących podatków i opłat, rząd federalny nieostrożnie zarządzał funduszami publicznymi. Ministerstwo Finansów zakupiło w latach 2021 i 2022 tzw. „bezpieczne” smartfony o łącznej wartości około 35 milionów euro.

W praktyce urządzenia te okazały się jednak w dużej mierze bezużyteczne – mimo że na rynku istnieją funkcjonalne i znacznie tańsze alternatywy.

Aż 35 milionów euro podatków na praktycznie bezużyteczne smartfony

Ponad 2000 euro za urządzenie – drożej niż iPhone

Smartfony miały umożliwić administracji celnej zaszyfrowaną komunikację na poziomie tajności „Ważne – tylko do użytku służbowego” (VS-NfD), zgodnie z wymaganiami Federalnego Urzędu Ochrony Informacji (BSI). Cena jednostkowa wynosiła ponad 2000 euro, co przewyższało cenę aktualnego iPhone’a.

Problem polegał na tym, że urządzenia zostały zintegrowane z infrastrukturą IT, która do czerwca 2025 roku nie była w ogóle dopuszczona do tego poziomu tajności. W rezultacie celnicy nie mogli używać smartfonów do wrażliwej komunikacji i zamiast tego nadal korzystali z prostych, niezabezpieczonych telefonów komórkowych.

Na rynku istnieją funkcjonalne alternatywy, które są już dostępne w cenie około połowy ceny. Przykładem jest Up Phone amerykańskiej firmy unplugged, założonej przez Erika Prince’a, byłego Navy SEAL-a.

Ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa z otoczenia amerykańskich sił specjalnych

Erik Prince był założycielem znanej firmy ochroniarskiej Blackwater. Jej pracownicy zabezpieczali siły zbrojne USA, konwoje i zachodnich dyplomatów w Iraku, Afganistanie i innych obszarach wysokiego ryzyka. Bezpieczna komunikacja była tam sprawą życia i śmierci – zarówno dla personelu ochrony, jak i osób pod ochroną. Blackwater podkreślał, że żadna osoba pod ich ochroną nie zginęła.

Na podstawie tych doświadczeń Prince później założył firmę unplugged, która specjalizuje się w szczególnie bezpiecznych smartfonach. Te urządzenia są dostępne już od około 850 euro (www.unplugged.com).

Wyraźna krytyka ze strony Federalnej Izby Obrachunkowej

Mimo to Ministerstwo Finansów zdecydowało się na znacznie droższą opcję – z rozczarowującym wynikiem. Zakupione smartfony wykazały znaczne usterki techniczne: wysoki pobór energii, krótką żywotność baterii oraz problemy z funkcjami kalendarza, e-mailami i przesyłaniem obrazów. Wielu pracowników terenowych uznało urządzenia za niepraktyczne i korzystało z nich w minimalnym stopniu.

Federalna Izba Obrachunkowa formułuje jednoznaczną opinię:

„35 mln euro źle zainwestowane: BMF nabywa bezużyteczne smartfony.”

Nie przeprowadzono rzetelnej analizy potrzeb, ryzyka nie zostały odpowiednio zidentyfikowane. Już w 2024 roku dużą część urządzeń wymieniono – szkody finansowe pozostały.

Słaba obrona, duża utrata zaufania

Ministerstwo Finansów broni się, że w momencie zakupu tylko to rozwiązanie spełniało wymagania BSI, a problemy ujawniły się dopiero w trakcie eksploatacji.

Dla wielu obywateli brzmi to mało przekonująco. Podczas gdy gospodarstwa domowe borykają się z wysokimi cenami energii, inflacją i rosnącymi kosztami życia, miliony euro wyciekają w projekcie bez znaczących korzyści. Wszystko zostawia wrażenie masowego marnotrawstwa publicznych pieniędzy.

Jak długo podatnicy będą to jeszcze znosić? Podczas gdy obywatele muszą oszczędzać, środki publiczne są wydawane lekkomyślnie. Nadszedł czas, aby wziąć odpowiedzialność – i aby fundusze publiczne były konsekwentnie wykorzystywane w interesie własnej ludności, zamiast kończyć w drobnych, bezużytecznych urządzeniach.

