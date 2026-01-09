US-Senator Graham: Wollen „Goldgrube“ Ukraine nicht Russland und China überlassen

US Senator Lindsey Graham | Bild: Wikipedia/usembassykyiv Lizenz: public domain

Dem westlichen Narrativ zufolge gehe es bei der Unterstützung der Ukraine um die Verteidigung westlicher „Werte“ und Demokratie. Wer das glaubt, ist entweder gutgläubig oder ein Narr.

Bei Ukrainekrieg geht es um handfeste wirtschaftliche Interessen der USA

Vielmehr geht es bei dem in der Ukraine ausgetragenen Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland um die geopolitischen Interessen der USA sowie um handfeste wirtschaftliche Interessen Washingtons.

Dass das keine von „Putin-Verstehern“ in Umlauf gebrachte „Verschwörungstheorie“ ist, bestätigte Lindsey Graham in der Sendung „Face the Nation“ des Senders CBS. Der einflussreiche Senator aus South Carolina, der immer wieder als Kriegstreiber in Erscheinung tritt, sagte laut Transkript zufolge:

„Sie sitzen auf zehn bis zwölf Billionen Dollar an wichtigen Mineralien in der Ukraine. Sie könnten das reichste Land in ganz Europa sein. Ich möchte dieses Geld und dieses Vermögen nicht Putin überlassen, damit er es mit China teilt. Wenn wir der Ukraine jetzt helfen, kann sie der beste Geschäftspartner werden, den wir uns je erträumt haben.“

Und der Republikaner fuhr fort:

„Diese zehn bis zwölf Billionen Dollar an wichtigen Bodenschätzen könnten von der Ukraine und dem Westen genutzt werden, anstatt sie an Putin und China zu verschenken. Das ist eine sehr große Sache, wie die Ukraine endet. Helfen wir ihnen, einen Krieg zu gewinnen, den zu verlieren wir uns nicht leisten können. Lassen Sie uns eine Lösung für diesen Krieg finden. Aber sie sitzen auf einer Goldgrube. Putin zehn oder zwölf Billionen Dollar für wichtige Mineralien zu geben, die er mit China teilen wird, ist lächerlich.“

Die Ukraine verfügt über große Vorkommen an Eisen- und Titanerz, Lithium und Kohle. Titanerz ist für Motoren- und Turbinenbau, Energietechnik sowie Raum- und Luftfahrt von immenser Bedeutung, und Lithium für die Herstellung von Batterien für E-Autos.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

Anmerkung der Redaktion:

Diese Aussagen des Senators liegen mehr als ein Jahr zurück. Was hat sich seitdem geändert? Die Amerikaner haben ein neues Vorhaben: Trump hat erkannt, dass der von Biden entfachte Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Sie planen nun gemeinsam mit Russland, die Bodenschätze abzubauen. Die Europäer hoffen derweil noch immer auf den „Endsieg“. Am Ende wird Europa neben einer sanktionsbedingt ruinierten Wirtschaft auf einem gewaltigen Schuldenberg sitzen bleiben, während die USA letztlich doch noch die Profiteure sein werden.



POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung