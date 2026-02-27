web analytics

Alien-Blick aus dem All: ISS-Raumstation filmt Raketenangriff auf Kiew (VIDEO)

Feb. 27, 2026

Astronauten auf der Internationalen Raumstation arbeiten, machten in der Nacht des 27. Dezember 2025 Videoaufnahmen von russischen Raketenangriffen auf Kiew. Diese wurden vom Universe Space Tech-Portal hervorgehoben.

Nun wurde das ursprüngliche Zeitraffervideo auf dem YouTube-Kanal „AstroautiCast“ veröffentlicht, welches aus 3300 Fotos zusammengestellt wurde. Während also die Raumstation über die ukrainische Hauptstadt fliegt, blinken größere und kleinere Blitze (beginnend mit etwa 4:00 Uhr morgens), im Bereich des thermischen Kraftwerks Tripolen, wahrscheinlich infolge von Raketenangriffen und Luftabwehroperationen.

In der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember hatten die Russen groß angelegte Raketen- und Drohnenangriffe auf die kritische Energieinfrastruktur Kiews durchgeführt, wodurch ein Drittel der Stadt ohne Heizung blieb.

Ein wenig fühlt man sich an die These erinnert…: Wonach Aliens schon seit langer Zeit unsere beobachten, aber lieber doch nicht uns besuchen möchten… Weil sie uns für eine, in den unendlichen Weiten des Universums, extrem aggressive Spezies betrachten, welche sich letztendlich selber dezimiert.

