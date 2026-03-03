Zelenskyj spricht: „Wie Putin enden wird“

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj könnte die US-israelische Militäroperation im Iran aus ukrainischer Sicht ein „gutes Zeichen“ gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin sein, wonach alle Diktaturen enden – berichtet „RBC-Ukraine“.

Laut Selenskyj habe sich Russland bereits während des Umsturzes in Syrien als schlechter Verbündeter erwiesen, indem Putin das Regime des ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad nicht retten konnte. Nach Selenskyjs Meinung wiederholt sich die Situation nun.

Ebenso hätten die Russen seiner Meinung nach auch diesmal ihre Schwäche, nämlich als „wertlose Verbündete“, gezeigt. Aus Selenskyjs Sicht könne nämlich Moskau niemandem helfen, weil alle russischen Streitkräfte in der Ukraine konzentriert sind.

„Sie haben die Kräfte nicht mehr. Und was im Iran geschieht, scheint ein böses Omen für Putin zu sein, um zu sehen, wie eineDiktatur endet.“

– so der ukrainische Präsident. (vad)

