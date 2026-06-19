Werden wir auf einen Krieg vorbereitet? Die gefährliche Normalisierung der Kriegsrhetorik

Die Äußerungen führender Bundeswehr-Offiziere und deutscher Spitzenpolitiker sorgen bei vielen Bürgern für Unbehagen. Begriffe wie „Fight Tonight“ („heute Nacht kämpfen“) oder „Kriegstüchtigkeit“ lösen bei Menschen die noch geradeaus denken können große Besorgnis aus.
Für manche entsteht nämlich dadurch der Eindruck, Deutschland werde psychologisch auf eine mögliche militärische Konfrontation mit Russland vorbereitet. Dabei geht es nicht um irgendeinen Gegner, sondern um Russland – die größte Atommacht der Welt.
Von der Verteidigungsarmee zur offensiven Kampfbereitschaft
Die Bundeswehr ist laut Grundgesetz eine Armee zur Verteidigung. Über Jahrzehnte hinweg wurde den Deutschen vermittelt, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen dürfe und dass Diplomatie stets Vorrang haben müsse. Umso unfassbarer erscheinen die Aussagen hochrangiger Militärs.
Generalleutnant Holger Neumann, Inspekteur der Luftwaffe, erklärte in einem Interview mit dem britischen „Telegraph“, die deutsche Luftwaffe sei bereit, „heute Nacht zu kämpfen“, sollte ein NATO-Verbündeter angegriffen werden. Zudem sprach er davon, dass die NATO in einem solchen Szenario mit massiven Luftschlägen reagieren würde.
Solche Aussagen mögen aus militärischer Sicht Teil einer Abschreckungsstrategie sein. In der Öffentlichkeit erzeugen sie jedoch eine andere Wirkung: Sie vermitteln den Eindruck, als sei eine militärische Konfrontation mit Russland nicht mehr ausgeschlossen, sondern eine reale Möglichkeit, auf die man sich bereits konkret vorbereitet.
„Fight Tonight“ statt Entspannungspolitik
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat mehrfach betont, Deutschland müsse abschreckungs- und verteidigungsfähig sein und jederzeit kampfbereit bleiben – zusammengefasst unter dem Begriff „Fight Tonight“. Zugleich verfolgt die Bundesregierung das Ziel, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas auszubauen.
Für viele Beobachter markiert dies einen deutlichen Wandel in der politischen Kommunikation. Während früher Begriffe wie Friedenssicherung, Entspannungspolitik oder Diplomatie die Debatte bestimmten, dominieren heute zunehmend Formulierungen wie „Kriegstüchtigkeit“, „Abschreckung“ und „Kampfbereitschaft“.
Besorgte Bürger fragen sich, ob dies lediglich eine notwendige Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa sei – oder findet bereits eine schleichende Gewöhnung an die Vorstellung eines möglichen Krieges statt?
Zwischen Sicherheitsinteressen und Eskalationsängsten
Weder Deutschland noch ein NATO-Mitglied wurden bislang direkt von Russland angegriffen. Es ist auch nicht anzunehmen, dass Russland ohne Grund ein NATO-Land angreifen wird. Man gewinnt eher den Eindruck, dass Länder wie Deutschland oder Großbritannien massiv am Beschuss Russlands mit Marschflugkörpern indirekt beteiligt sind und auch verbal pausenlos drohen.
Kritiker der aktuellen Rhetorik warnen deshalb davor, dass die öffentliche Debatte zunehmend von militärischen Szenarien geprägt werde, während diplomatische Lösungsansätze immer weniger Aufmerksamkeit erhielten.
Anständige Leute fragen hingegen:
- Wo bleibt die Sprache der Diplomatie?
- Wo sind die politischen Initiativen zur Deeskalation?
- Warum wird so häufig über militärische Bereitschaft gesprochen, aber vergleichsweise selten über Wege zur Konfliktvermeidung?
Die Bundeswehr zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Besonders bemerkenswert erscheint die aktuelle Debatte vor dem Hintergrund des Zustands der Bundeswehr in den vergangenen Jahren. Lange Zeit waren Berichte über Materialmängel, fehlende Ausrüstung, Personalknappheit und eingeschränkte Einsatzbereitschaft an der Tagesordnung. Kritiker bezeichneten die Truppe nicht selten als bürokratischen Papiertiger.
Heute hingegen soll dieselbe Bundeswehr der Bevölkerung vermitteln, jederzeit einsatzbereit zu sein und im Ernstfall auch gegen einen hochgerüsteten Gegner bestehen zu können. Dieser Kontrast wirft Fragen auf – sowohl hinsichtlich der tatsächlichen militärischen Fähigkeiten als auch bezüglich der politischen Kommunikation.
Sicherheit braucht Besonnenheit
Verantwortungsvolle Sicherheitspolitik bedeutet zweifellos, auf Bedrohungen vorbereitet zu sein. Sie bedeutet aber ebenso, Eskalationen zu vermeiden und politische Lösungen konsequent zu verfolgen.
Viele Menschen wünschen sich genau diesen Ausgleich:
- Sicherheit ohne Kriegsdenken
- Stärke ohne Eskalation
- Verteidigungsfähigkeit ohne permanente Kriegsrhetorik
Ein direkter militärischer Konflikt zwischen der NATO und Russland wäre keine gewöhnliche Auseinandersetzung. Die Folgen für Europa und die Welt wären kaum absehbar. Das scheint die aktuellen Funktionseliten in Europa wenig zu kümmern oder hofft man hier auf einen Machtwechsel in Russland? Was das betrifft hat man sich seit dem Beginn des Ukrainekrieges wohl getäuscht.
Worte haben Konsequenzen
Sprache prägt Wahrnehmungen. Wenn Politiker und Militärs regelmäßig von Kampfbereitschaft, Abschreckung und möglichen Konflikten sprechen, beeinflusst dies zwangsläufig auch die öffentliche Stimmung.
Wer ständig vom Krieg spricht, riskiert, Angst und Unsicherheit zu verstärken. Wer Diplomatie nur noch am Rande erwähnt, könnte unbeabsichtigt dazu beitragen, dass militärische Lösungen als immer selbstverständlicher wahrgenommen werden. Gerade deshalb sollten politische Entscheidungsträger ihre Worte mit Bedacht wählen. Ob man das allerdings von Leuten wie Merz erwarten kann sei dahingestellt.
Die wichtigste Aufgabe deutscher Politik sollte letztlich nicht darin bestehen, die Bevölkerung auf einen Krieg vorzubereiten – sondern alles dafür zu tun, dass ein solcher Krieg niemals Realität wird.
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10 Kommentare zu „Werden wir auf einen Krieg vorbereitet? Die gefährliche Normalisierung der Kriegsrhetorik“
Die AfD in Sachsen-Anhalt mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund kommt in Umfragen auf bis zu 42 Prozent, unter bestimmten Umständen kann es bei der Wahl für eine absolute Mehrheit reichen.
Zuletzt warnte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) Mitte Mai vor einem Staatsstreich, sollte die AfD im Falle einer Regierungsübernahme massenhaft Beamte austauschen.
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Georg Maier (* 25. April 1967 in Singen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg) ist ein deutscher Politiker (SPD).
Er ist seit dem Jahr 2017 mit kurzer Unterbrechung Innenminister des Freistaats Thüringen und war von 2021 bis 2024 stellvertretender Ministerpräsident Thüringens. Zudem ist er seit 2020 Landesvorsitzender der SPD Thüringen.
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Weiss der nicht, dass im Umfeld nach Wahlen ein Postenwechsel für die neue Partei stattfindet???
Ganz normaler Vorgang!
Ukraine-Frieden in Istanbul: Verhinderte der Westen ihn schon 2022?
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https://exxpress.at/politik/ukraine-frieden-in-istanbul-verhinderte-der-westen-ihn-schon-2022/#comment-1402215
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Am Donnerstag starten in Istanbul neue Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland – erstmals seit drei Jahren.
Damit kehrt eine brisante Frage zurück: Verhinderte der Westen 2022 eine Einigung?
Hatte Boris Johnson Einfluss?
Am 9. April 2022 reiste der damalige britische Premier überraschend nach Kiew. Laut mehreren, auch ukrainischen Quellen, riet er Selenskyj davon ab, ein Abkommen mit Putin zu schließen.
„Johnson sagte: Wir unterzeichnen nichts, wir kämpfen einfach weiter“, erzählte der ukrainische Chefunterhändler Dawyd Arachamija (Ukrainska Pravda).
Lektionen für den Westen
Zahlreiche Faktoren führten damals zum Scheitern.
Doch eines ist unbestritten: Die westlichen NATO-Staaten änderten 2022 ihre Strategie.
Nicht mehr nur die Verteidigung der Ukraine stand im Vordergrund – sondern das Ziel, Russland militärisch zu schwächen.
Gleichzeitig war nie geplant, Russland vollständig aus allen besetzten Gebieten zu vertreiben.
Der ehemalige CIA-Einsatzleiter Ralph Goff sagte kürzlich gegenüber The Times, die USA hätten der Ukraine aus Angst vor einem Atomkrieg bewusst nicht die Waffen gegeben, die für eine vollständige Rückeroberung nötig gewesen wären.
Das Ergebnis: Die Strategie, Russland „auszubluten“, ist gescheitert….ALLES LESEN !!
US-Geheimdienstchefin enthüllte heute Faucis Menschheitsverbrechen – er finanzierte das Wuhan-Labor, das die Welt in die Pandemie stürzte
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„Es ist an der Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren.“ Mit diesen Worten hat Tulsi Gabbard heute die größte Vertuschung der Corona-Ära gesprengt.
Die freigegebenen Akten zeigen ein erschreckendes Netzwerk aus Lügen, Machtmissbrauch und Vertuschung – direkt aus dem Herzen des Deep State.
https://www.alexander-wallasch.de/gesellschaft/us-geheimdienstchefin-enthuellte-heute-faucis-menschheitsverbrechen-er-finanzierte-das-wuhan-labor-das-die-welt-in-die-pandemie-stuerzte
Die Abrissbirnen an Deutschland – Auch Kretschmer hält sie fest im Griff
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Statt die verheerende Politik der letzten Jahre zu beenden, verteidigt Michael Kretschmer, CDU die drei großen Abrissbirnen an Deutschland: grüne Ideologie, Massenmigration und die schicksalhafte Bindung an den Ukraine-Krieg.
Er preist die Brandmauer, warnt vor der AfD und offenbart damit das eigentliche Ziel der politischen Klasse – Machterhalt um jeden Preis, selbst wenn das Land darunter zerbricht.
https://www.alexander-wallasch.de/politik/die-abrissbirnen-an-deutschland-auch-kretschmer-haelt-sie-fest-im-griff
Allee der Engel, seit 2014 bombardiert die Ukraine die Kinder von Donezk
http://inliner.bplaced.net/allee-der-engel-seit-2014-bombardiert-die-ukraine-die-kinder-von-donezk/
„Ihr tötet mit euren Waffenlieferungen Kinder im Donbass!„ – Aufruf internationaler Journalisten, rechtes Bild, Alina Lipp
„Jeden Tag schießt die ukrainische Armee auf uns, auf das Stadtzentrum Donezks – ausschließlich auf zivile Ziele.
Jeden Tag sterben hier Zivilisten. Warum finanziert ihr das?!“ richten sich aus dem westen stammende Journalisten aus Donezk an ihre Landsleute.
Seit 2022 wird jetzt auch mit NATO Waffen gezielt das töten von Zivilisten praktiziert.
Der Tod kommt aus Deutschland, jeden Tag und jede Nacht!
Die deutschen Politiker glauben zu gerne den Gräuelmärchen der ukrainischen und NATO-Propaganda, um hier einen Grund für Waffenlieferungen zu erfinden. SIe haben seit 2014 weggeschaut.
Sie glauben, die Märchen von der Demokratie, die überfallen wurde.
Wer mit offenen Augen und Ohren durch das Leben geht, der sieht die Wahrheit und die Lüge.
Die Nazis in der Ukraine sind für alle sichtbar, die korrupten Politiker sind sichtbar. Die Nato, die USA, die Engländer, die CIA, die ständig Kriege beginnen und als Begründungen Lügen erfinden. ALLES LESEN!!
Tut er es oder tut er es nicht?
https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/tut-er-es-oder-tut-er-es-nicht/
Austesten, ob er es tut. Wird Putin eine Atombombe zünden?
Es läuft nicht gut im Ukrainekrieg. Je bedrohlicher die Ukraine für Russland wird, desto wahrscheinlicher wird der Atomkrieg.
Das kommt unterdessen im Mainstream an. Am 11. Juni erschien folgendes Interview in der FR.
Hier die entscheidenden Sätze von Oberst Markus Reisner, einem im Mainstream gern gehörten Militärexperten:
FR: In der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ hatten zuletzt auch der ehemalige deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) und der Sicherheitsexperte Peter Neumann gemahnt, man müsse Putins nukleare Drohungen ernstnehmen.
Halten Sie den Einsatz taktischer Atomwaffen für eine realistische Option?
Reisner: Absolut. Im Herbst 2022 zogen die Russen erstmals diese Karte und die USA nahmen dies sehr ernst.
Sie dürfen zudem nicht vergessen, die russische Nukleardoktrin kennt eine sehr genau überlegte Abstufung und auch eine Eskalationsleiter.
Manche Experten sagen, dass es bis zu 21 Stufen bis zu einem nuklearen Krieg sind und die nukleare Drohkulisse in der Ukraine befinde sich zurzeit noch im unteren Drittel.
Es muss auch nicht sein, dass Putin im nächsten Schritt eine taktische Atomwaffe in der Ukraine zündet.
Reisner: Beispielsweise könnte Putin eine taktische Atomwaffe über dem Schwarzen Meer explodieren lassen, um zu signalisieren, dass Russland diese Fähigkeit besitzt. ALLES LESEN !!
WIR WERDEN NICHT ZULASSEN, DASS EIN SCHWERER VOLKSVERRÄTER (BLACKROCK-NUTTE) DEUTSCHLAND RUINIERT UND UNS ALLE IN DIE VERNICHTUNG DURCH EINEN WAHNSINNIGEN KRIEG TREIBT !!! WIR WERDEN ALLES TUN, DAMIT DER ENDLICH VERSCHWINDET !!!☠️☠️☠️
Sind die derzeitigen „regierenden“ POLITIKER („nur“ die die MACHT haben ?) alle ohne lang anhaltendes GEDÄCHTNIS, oder hatten die keine neue GESCHICHTE in ihren SCHULEN gehabt ? Ich denke, die wären alle so gut über die vergangene „deutsche“ und europäische ZEIT aufgeklärt worden, aber offensichtlich war dies ein TRUGSCHLUSS ?
„Aus der Geschichte der Völker lernen wir, daß die Völker aus der Geschichte nichts lernen !“ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel – 1770-1831).
ODER: „Manchmal ist es das Klügste, sich dumm zu stellen. Aber weil die Klügeren nachgeben, herrschen so viele Dumme.“
Wer über den großen Teich schaut hat schon vor 20 Jahren erkennen können wie sehr dort die Kriegsgesinnung schon Einzug in die Sprache gehalten hat, insbesondere im politischen Umfeld und den als Unterhaltung getarnten Propagandamachwerken aus Hollywood. Man denke da nur an den „war on terror“ der am Ende vor allem ein Krieg gegen die Grundrechte auch der eigenen Bevölkerung ist.
Hierzulande hat diese Unsitte im Zuge des Coronoia-Regimes stark Einzug gehalten, schon von Anfang an war diese – medizinisch-praktisch weitgehend sinnfrei – ungewohnt stark militarisiert. Ziel? Siehe vorhergehende Passage.
Der Maidan war ein illegaler Putsch, vom Westen unterstützt
https://www.infosperber.ch/politik/welt/der-maidan-war-ein-illegaler-putsch-vom-westen-unterstuetzt
Jacques Baud / 23.08.2023 Die gestürzte Regierung war demokratisch gewählt.
Von der neuen Regierung sah sich die Bevölkerung des Donbas und der Krim bedroht.
Die USA haben sogar die Regierung ausgewählt
Bei der Maidan-«Revolution» von 2014 handelt es sich um einen Staatsstreich mit Unterstützung der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten.
Sogar die Mitglieder der zukünftigen ukrainischen Regierung haben die USA selber ausgewählt.
Das zeigt das berühmt gewordene Telefongespräch zwischen Victoria Nuland, der damaligen stellvertretenden Aussenministerin für Europa und Eurasien, und Geoffrey Pratt, dem amerikanischen US-Botschafter in Kiew, das die BBC publik machte – zum Ärger der Europäer.
Im Verlauf des Gesprächs fiel Nulands denkwürdiges «Fuck the EU!».
Einen ähnlichen Gewalt-Aufstand wie auf dem Maidan hätte kein westliches Land toleriert, erklärte der damalige ukrainische Ministerpräsident Asarow.
Der weggeputschte Präsident Janukowitsch forderte ein Jahr später die neue Regierung in Kiew vergeblich auf, mit den prorussischen Aufständischen im Osten der Ukraine das Gespräch zu suchen und der abtrünnigen Region eine weitgehende Selbstverwaltung zu gewähren.
Der Westen, der den rechtsextremen Staatsstreich von Kiew unterstützte, will den Staatsstreich legitimieren, indem er verschweigt, dass es auch viele Ukrainer gab und gibt, die ihn ablehnen.
Man verbreitet stattdessen, dass russisches Militär den Aufstand im Donbas organisierte, und behauptet sogar, Russland habe «sich den Donbas angeeignet». Das ist falsch!!
Es ging in jener Zeit lediglich um eine garantierte Autonomie von Kiew.
Die russischsprachige Bevölkerung im Donbas pflegte stets enge Beziehungen mit Russland. …UNBEDINGT ALLES LESEN !!