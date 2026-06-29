Moderatorin von BR-Reportage „Vulva-Watching“ mit Preis geehrt

+ Lawrow mit Nuklear-Warnung + Klingbeil will Alkoholsteuer um 20 % erhöhen + Islamistische Machtdemonstration in Berlin: Kinder in Ketten bei extremer Hitze + Schweigen durch Kontensperre + Physik-Nobelpreisträger hält IPCC-Klimamodell für „Betrug“ + Hitzewelle über Europa: Der wahre Grund heißt Omega-Block

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Lawrow mit Nuklear-Warnung

Nicht nur Putin-Berater Sergei Karaganow spricht über einen Einsatz von Atomwaffen gegen Europa. Nun hat sich auch Außenminister Sergei Lawrow zu Wort gemeldet.

Seiner Ansicht nach verletze das westliche Vorgehen in der Ukraine die russische Nukleardoktrin. Eine Nukleardoktrin ist die offizielle militärpolitische Richtlinie eines Staates, die festlegt, unter welchen Bedingungen, gegen welche Ziele und in welchem Umfang Atomwaffen eingesetzt werden. Video via youtube/anonymousnews.org:

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Klingbeil will Alkoholsteuer um 20 % erhöhen

Die Steuer auf Spirituosen soll im kommenden Jahr um 20 % steigen, wie aus einem Gesetzentwurf des Finanzministeriums hervorgeht, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Auszügen vorliegt.

Demnach würde die Alkoholsteuer von 13,03 Euro auf 15,64 Euro je Liter Reinalkohol steigen. Eine 0,7-Liter-Flasche Wodka, Whisky oder Rum mit 40 % Alkohol würde dadurch knapp einen Euro teurer. Auch Sekt, Champagner, Likörweine und Alkopops sollen stärker besteuert werden. Bier bleibt von der Erhöhung ausgenommen, Wein soll weiterhin steuerfrei bleiben.

Berlin rechnet mit Mehreinnahmen von rund 400 Millionen Euro pro Jahr. Offiziell soll das Geld zur „Konsolidierung des Bundeshaushalts 2027“ beitragen. Klingbeil muss für 2027 noch ein Haushaltsloch von gut 20 Milliarden Euro füllen. Via @satellit_de!

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Islamistische Machtdemonstration in Berlin: Kinder in Ketten bei extremer Hitze

In Berlin liefen am Samstag bei 40 Grad Kinder bei einer islamistischen Demo in Ketten hintereinander. Die schreckliche Szene war Teil des islamistischen Aschura-Marschs, wo islamischen Terrorführern gehuldigt wird.

Bei Temperaturen von knapp 40 Grad Celsius haben am Samstagnachmittag mehrere hundert Menschen in Berlin-Mitte am sogenannten Aschura-Marsch teilgenommen. Die als islamistisch eingestufte Versammlung sorgt im Nachgang für scharfe Kritik. Der Verein „Jüdisches Forum“ dokumentierte Szenen, die eine Instrumentalisierung von Minderjährigen zeigen: Kinder hielten einander an Seilen gefesselt und mussten in der Hitze mitmarschieren, während erwachsene Teilnehmer Fahnen der Türkei, des Iran, des Libanon sowie des IS schwangen und islamistischen Terrorführern huldigten. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Schweigen durch Kontensperre

Wie Deutschland Journalisten finanziell und institutionell zum Schweigen bringt, und die Schere im Kopf erzeugt. Was vor 30 Jahre undenkbar erschien, wurde Realität. Deutschland scheint ein Land im Krieg zu sein, im Krieg gegen politisch unkorrekte Meinungen und sogar Informationen.

Am 2. Dezember 2025 fand Journalist Flavio von Witzleben ein Schreiben der Sparkasse Karlsruhe in seinem Briefkasten: Beide Konten wurden „ohne Angabe von Gründen“ gekündigt. Von Witzleben, der auf YouTube mit rund 170.000 Abonnenten regierungskritische Inhalte produziert, konnte nur ahnen, warum die halbstaatliche Bank diesen Schritt gegangen war. Die Bank berief sich auf § 26 AGB. Einen Rechtsweg, um die Begründung zu erfahren, gibt es faktisch nicht.

Sein Fall steht nicht allein. Eine im Juli 2025 von Multipolar-Magazin veröffentlichte Chronologie dokumentiert mehr als 100 Fälle im deutschsprachigen Raum, in denen Journalisten, Medien, Parteien und Organisationen Bankkonten gekündigt wurden – in der Regel ohne Begründung, ohne Vorwarnung, ohne Rechtsbehelf. Weiterlesen auf tkp.at

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Moderatorin von BR-Reportage „Vulva-Watching“ mit Preis geehrt

In der BR-Reportage „Vulva-Watching – Ich zeige fremden Frauen meine Vulva“ berichtete Journalistin Leah Nlemibe im vergangenen Jahr von der „empowernden Erfahrung“ fremden Frauen ihre Vagina zu zeigen und im Gegenzug deren Geschlechtsorgane zu begutachten. Jetzt ist sie dafür ausgezeichnet worden.

„In der Reportage gelingt es Leah, das gesellschaftlich oft tabuisierte Thema rund um die weibliche Geschlechtsanatomie und die Vulva mit großer Offenheit, Sensibilität und journalistischer Präzision zu behandeln“, heißt es in der Begründung für die Auszeichnung mit dem Moderationspreis 2026 in der Kategorie Beste Moderation Video. Weiterlesen auf nius.de

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Physik-Nobelpreisträger hält IPCC-Klimamodell für „Betrug“

„Praktisch alle Zahlen sind Betrug“: Physik-Nobelpreisträger John Clauser attackiert den IPCC frontal. Aus seiner Sicht beruht die Beweiskette für die Klimakrise auf fehlerhaften und politisch motivierten Berechnungen.

HALLE (SAALE). Physik-Nobelpreisträger John Clauser hat dem IPCC vorgeworfen, gefälschte Berichte veröffentlicht zu haben. „Praktisch alle Zahlen sind Betrug“, sagte der Amerikaner auf der 17. Internationalen Klima- und Energiekonferenz am Samstag. „Es ist offensichtlich, dass es politisch motivierte Akteure sind, die dahinter stecken.“

Konkret ging es um die Messungen der Terra- und Aqua-Satelliten beim Argo-Programm, mit denen das IPCC eine Klimakrise begründet. Die Messungen haben laut Clauser nicht beachtet, wie etwa die Sonne auf das Meer fällt. Dafür seien die Satelliten nicht präzise genug. „Wenn man das nicht berücksichtigt, kann man nicht zu korrekten Zahlen kommen.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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Hitzewelle über Europa: Der wahre Grund heißt Omega-Block – nicht CO2

Die aktuelle Wetterlage hat nichts mit Klimawandel oder dem CO2 in der Atmosphäre zu tun. Vielmehr handelt es sich hierbei um einen sogenannten Omega-Block. Das ist eine spezifische Wetterlage, die vom Jetstream verursacht wird.

Kaum steigen die Temperaturen in Europa auf über 40 Grad, überschlagen sich die Systemmedien mit Warnungen vor der nächsten „Klimakatastrophe“. Doch die aktuelle Wetterlage lässt sich auch ohne alarmistische Schlagzeilen erklären. Tatsächlich handelt es sich um ein bekanntes meteorologisches Phänomen, das seit Jahrzehnten erforscht wird: den sogenannten Omega-Block. Seinen Namen verdankt dieses Hochdrucksystem seiner charakteristischen Form. In den Höhenwetterkarten ähnelt die Strömung des Jetstreams dem griechischen Buchstaben Ω. Zwischen zwei ausgeprägten Tiefdruckgebieten baut sich ein mächtiger Hochdruckrücken auf, der sich über mehrere Tage oder sogar Wochen nahezu stationär halten kann. Eben das geschieht derzeit über Westeuropa. Weiterlesen auf report24.news

+++ SATIRE +++

#HIJABI Meme

„Auch bei 35 Grad fühlt mein Mann sich bei unserem Spaziergang durch Amsterdam am wohlsten, wenn er sittlich gekleidet ist. So ist er geschützt und wir wissen, dass er später ins Paradies kommt.“

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