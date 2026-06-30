Irans Warnung vor Intervention in Wiedereröffnung der Straße von Hormus

Bild: Tagesschau

Der Iran hat nunmehr gewarnt, in keiner wie auch immer gearteten Weise in die Wiedereröffnung der Straße von Hormus einzugreifen. Jeder äußere Versuch, die Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu behindern, könnte die Rückkehr des Verkehrs auf der wichtigen Route verzögern und eine weitere Eskalation anheizen, warnte diesbezüglich der iranische Außenminister Abbas Araghchi.

Ausschließlich unter Kontrolle Teherans

Gemäß dem Islamabad-Memorandum sollte die Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen wieder auf ihre Vorkriegskapazität zurückkehren, sobald die Hindernisse beseitigt sind️. Araghchi betonte, dass der Prozess ausschließlich unter iranischer Verwaltung bleiben müsse, wobei Teheran für die Umsetzung des Abkommens verantwortlich ist. Teheran allein ist für die Verwaltung des Prozesses verantwortlich und forderte demzufolge alle Parteien auf, sich an das unterzeichnete Abkommen zu halten.

Seine Warnung erfolgte in Folge nächtliche Zusammenstöße in der Straße von Hormus, wie IRIB berichtete. Schiffe hatten versucht, illegale und unsichere Routen südlich der Straße zu nutzen, was zu Zusammenstößen mit der IRGC geführt hatte.

Weiters hatten US-Streitkräfte Berichten zu Folge Ziele in der Nähe von Sirik, Qeshm Island und Bandar-e Lengeh angegriffen, während Trump erklärte, Washington habe Raketen- und Drohnenlager sowie Küstenradaranlagen angegriffen. Daraufhin hatte die IRGC reagiert, indem sie die Ali Al Salem Air Base in Kuwait und den Marinestützpunkt der US Fifth Fleet in Bahrain angriffen hatte.

Die IRGC warnte daraufhin, dass Schiffe, die gegen die Regeln in Hormus verstoßen, künftig einer härteren Reaktion ausgesetzt sein werden. Der Kommandeur der IRGC-Marine erklärte, US-Stützpunkte im Nahen Osten könnten in den kommenden Tagen die „Hölle“ erleben.

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