+ Trump: Keine Männer im Frauensport erlaubt + KI-Firmen kaufen Antiquariate leer – und vernichten die Bücher + Vergewaltigungs-Albtraum: 16-Jährige von „dunkelhäutigen“ Männern vergewaltigt + Nach Migranten-Randale: Im Duisburger Freibad Kruppsee gilt ab sofort rigorose Ausweispflicht + „Bro, gib mir!“ Somalier soll Paar mit zwei Pistolen auf Brücke überfallen haben + HPV-Impfstoff erhöht HPV-Raten und Eierstockschäden bei Mädchen

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Trump: Keine Männer im Frauensport erlaubt

Ab jetzt ist der Frauensport nur noch für Frauen bestimmt. Männer sind in Frauen-Umkleideräumen nicht erwünscht.

„Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat soeben gegen die Teilnahme von Männern an Frauensportarten entschieden. Wow! Damit ist diese lächerliche Situation endlich vom Tisch! Präsident DONALD J. TRUMP“ via truthsocial.com

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EU kauft Drohnen für Angriff auf Russland – und neutrale Staaten spielen mit

Die EU schickt weitere Milliarden in einen Krieg, der längst keiner mehr ist, den man beenden will. Und neutrale Staaten finanzieren mit, als gäbe es das Wort Neutralität nicht mehr.

Wie TKP bereits berichtete, hat die Europäische Union soeben weitere €3,9 Milliarden an die Ukraine überwiesen — zweckgebunden für die Beschaffung von Drohnen. Das ist keine humanitäre Hilfe. Das ist Kriegsfinanzierung.

(…) Die Gesamtsumme der EU-Unterstützung für die Ukraine beziffert der Europäische Rat selbst auf €211,3 Milliarden seit Kriegsbeginn. Militärisch, finanziell, humanitär, flüchtlingsbezogen — alles dabei. Weiterlesen auf tkp.at

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KI-Firmen kaufen Antiquariate leer – und vernichten die Bücher

Ab Anfang Mai trafen bei einem deutschen Online-Antiquariat jeweils nachts zwischen 3 und 5 Uhr massive Aufträge ein – automatisiert, systematisch. Der Händler bemerkte das – und tauschte sich mit Kollegen aus. Und siehe da: In einem Online-Forum für Antiquare häuften sich identische Berichte.

Der Händler schätzt das mutmaßliche Volumen auf 700’000 Titel allein in Deutschland, 3 Millionen weltweit.

KI-Unternehmen suchen deshalb gezielt nach alten Fachbüchern (…) mit historischen Sprachstufen und stilistischen Feinheiten, die im heutigen Internet noch fehlen.

Werden vergriffene Bücher nun im großen Stil zu Altpapier vernichtet, konzentriert sich das analoge Erbe unwiederbringlich als exklusive Datenmasse in den Händen weniger Unternehmen – still, systematisch und bisher ohne öffentliche Debatte. Via srf.ch

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Vergewaltigungs-Albtraum: 16-Jährige von „dunkelhäutigen“ Männern vergewaltigt

Eine 16-Jährige wurde am vergangenen Wochenende in einer Toilette in der Nähe des Stuttgarter Charlottenplatz von zwei dunkelhäutigen Männern brutal vergewaltigt. Das Mädchen wurde auf dem Heimweg einer Party von den zwei Tätern verfolgt.

Beim Versuch zu fliehen, stürzte sie. Daraufhin wurde sie zunächst zusammengeschlagen und anschließend in eine öffentliche Toilette gezerrt und von beiden Männern bestialisch vergewaltigt. Die Täter flüchteten danach in die Dunkelheit. Das Opfer wurde schwer verletzt zurückgelassen. Die Jugendliche ließ sich in die Gewaltambulanz Stuttgart bringen.

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter und beschreibt die zwei Männer wie folgt: etwa 25 bis 30 Jahre. Beide sollen eine dunkle Hautfarbe haben. Einer ist 1,80 bis 1,90 Meter groß, mit dunklen lockigen Haaren und Bart. Der zweite ist etwa 1,70 Meter groß, dünn und dunkelhaarig. Die Kriminalpolizei bitte um Hinweise unter der Telefonnummer 0711/8990-5778.

Bereits im Oktober 2025 missbrauchte ein ähnlich aussehender Mann am selben Ort eine 14-Jährige. Und auch im April 2025 wurde in der Nähe eine 15-Jährige vergewaltigt. Via AUF1TV

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Nach Migranten-Randale: Im Duisburger Freibad Kruppsee gilt ab sofort rigorose Ausweispflicht

Nach einem Polizeieinsatz im Duisburger Freibad Kruppsee zieht der Schwimmverein Rheinhausen Konsequenzen und reagiert damit auf die schwere Migranten-Randale am 20. Juni. Ab sofort gelten strengere Einlassregeln. Zudem werden die Öffnungszeiten geändert.

Der Schwimmverein Rheinhausen informierte seine Gäste in einem Facebook-Beitrag über die Änderungen. Darin heißt es:

„Unser Freibad Kruppsee steht seit Generationen für ein familiäres, friedliches und sicheres Miteinander.“

Kinder bis 14 Jahre dürfen das Freibad nur noch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer volljährigen Begleitperson betreten. Für Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren gilt: Sie müssen einen gültigen Lichtbildausweis vorlegen. Außerdem ist eine ausgefüllte Einverständniserklärung der Eltern gegen Vorlage von deren Ausweis (Original oder beidseitige Kopie) erforderlich. Zudem wird bei allen Gästen ab 12 Jahren die Identität kontrolliert. Dabei werden nur Personalausweise, Reisepässe, Schülerausweise mit Foto und Stempel sowie Krankenkassen-Karten mit Lichtbild akzeptiert. Via deutschlandkurier.de

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„Bro, gib mir!“ Somalier soll Paar mit zwei Pistolen auf Brücke überfallen haben

Mitten am Tag, an einem der beliebtesten Spazierwege Salzburgs, soll ein 33-jähriger Somalier ein Paar mit gleich zwei Pistolen überfallen haben. (…)

Der einschlägig vorbestrafte Mann soll zunächst einen Passanten mit einer Schreckschusspistole bedroht und ihn mit den Worten „Bro, gib mir“ zur Herausgabe von Handy und Bargeld gezwungen haben. Unmittelbar danach hätte er die Waffe auf die Begleiterin des Opfers gerichtet und auch von ihr Smartphone und Geld verlangt, schreibt die Krone . Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, soll er auf eine zweite Schreckschusspistole gezeigt haben, die sichtbar in seinem Hosenbund steckte.

Zwei Handys und 55 Euro als Beute

Als zwei couragierte Passanten einschreiten wollten, soll der Verdächtige auch sie bedroht und ihnen Gewalt angedroht haben, falls sie die Polizei verständigen würden. Weiterlesen auf exxpress.at

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Alarmierende Schäden: HPV-Impfstoff erhöht HPV-Fälle und Eierstockschäden bei Mädchen

Laut Dr. Brian Hooker, PhD beugt der Gardasil-HPV-Impfstoff HPV nicht einmal vor.

Die Medicaid-Datenbank von Florida wurde analysiert, wobei geimpfte mit ungeimpften Mädchen verglichen wurden. Die Ergebnisse sind alarmierend:

Bei geimpften Mädchen wurden deutlich höhere Raten an Eierstockfunktionsstörungen und Erkrankungen des weiblichen Fortpflanzungssystems festgestellt.

Sie wiesen zudem im Vergleich zur ungeimpften Gruppe ein höheres Risiko bzw. einen höheren Grad an HPV-Infektionen auf. Dr. Hooker: „Wir beobachten bei den Personen, die den Impfstoff erhalten haben, ein viel, viel höheres Auftreten dieser Probleme.“

Warum verabreichen wir unseren Kindern so etwas?

Einen Impfstoff, der genau die Infektion, gegen die er gerichtet ist, nicht verhindert – und stattdessen schwerwiegende Risiken für die Fortpflanzungsfähigkeit erhöht? Via legitim.ch

+++ DER ALLTÄGLICHE WAHNSINN +++

Randalierender in Badehose verletzt 13 Polizisten

+++ WM +++

Kane verhindert Blamage: England erreicht WM-Achtelfinale

Als Harry Kane gemeinsam mit der Mannschaft und dem ganzen Stadion „Wonderwall“ sang, war die Erleichterung deutlich spürbar. Bereits seine geballte Faust nach Abpfiff zeigte seine gelöste Anspannung.

Der Kapitän hatte England mit einem späten Doppelpack vor einer Blamage bewahrt und das Team von Trainer Thomas Tuchel mit viel Mühe ins WM-Achtelfinale geführt. Der Mitfavorit gewann gegen die Demokratische Republik Kongo mit 2:1 (0:1) und trifft nun auf Co-Gastgeber Mexiko.

Brian Cipenga hatte die Afrikaner früh vor 68.239 Fans in Führung gebracht (7. Minute), ehe Kane die Partie mit seinen Treffern in der 75. und 86. Minute drehte und für große Erleichterung bei den Three Lions sorgte.

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