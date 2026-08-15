Ceuta hat sich innerhalb weniger Tage zum Slum verwandelt

Nur wenige Tage haben genügt, um das Gesicht der spanischen Exklave Ceuta dramatisch zu verändern. Nach dem massenhaften Grenzübertritt aus Marokko leben weiterhin Tausende Migranten unter äußerst prekären Bedingungen in der nur rund 83.000 Einwohner zählenden Stadt. Selbst die tatsächliche Zahl der Verbliebenen ist umstritten: Während Madrid deutlich niedrigere Zahlen nennt, gehen örtliche Stellen von mehreren Tausend Menschen aus.

Von DAVID BERGER | Besonders sichtbar wird die Krise an den Stränden und in den Außenbezirken. Reuters dokumentierte bereits Anfang August, wie Hunderte Migranten provisorische Lager an einem Strand errichteten. Inzwischen berichten spanische Medien von regelrechten improvisierten Siedlungen: Unterkünfte werden aus alten Laken, Paletten, Reifen, Pappe und anderen weggeworfenen Materialien zusammengebaut. Weil sanitäre Einrichtungen fehlen, verrichten Menschen ihre Notdurft im Freien. Müll und mangelnde Hygiene verschärfen die Zustände zusätzlich.

Auch auf den Straßen ist die Situation angespannt. El Español berichtete von Tausenden Migranten, die sich weiterhin außerhalb regulärer Unterkünfte aufhalten, sowie von Schlägereien, Übergriffen und einer hohen Zahl von Polizeieinsätzen. Aus einzelnen Vierteln werden zudem besetzte Wohnungen und verbarrikadierte Geschäfte gemeldet.

Eine humanitäre, hygienische und sicherheitspolitische Krise

Für viele Einwohner bedeutet dies einen massiven Verlust ihres bisherigen Sicherheitsgefühls. Gleichzeitig leben auch zahlreiche Migranten selbst unter erbärmlichen Bedingungen – ohne ausreichende Unterkünfte, sanitäre Versorgung und teilweise ohne gesicherte Lebensmittelversorgung. Noch am heutigen Freitag berichten spanische Medien von Menschen, die auf dem Boden oder auf alten Matratzen schlafen.

Ceuta führt damit in drastischer Weise vor Augen, was geschieht, wenn eine kleine Stadt innerhalb kürzester Zeit eine Massenmigration bewältigen soll, für die weder Wohnraum noch Infrastruktur vorhanden sind. Aus einer Grenzkrise ist binnen Tagen eine humanitäre, hygienische und sicherheitspolitische Krise geworden – und für Europa ein weiteres Warnsignal, wie schnell eine unkontrollierte Masseneinwanderung die Strukturen eines Gemeinwesens überfordern kann.

Dieser Beitrag erschien auf PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERARTION

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