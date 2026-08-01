+ Sánchez will 7.000 minderjährige Marokkaner aufnehmen und fordert „Solidarität“ + GB: Massenzuwanderung treibt 94 Prozent des Bevölkerungswachstums + Erdoğan-Tochter fordert Westen zur Dekolonisierung auf – bei Osmanen tabu + „Kann keinen Kulturrabatt geben“: Özdemir attackiert Islamverbände wegen schwacher Reaktionen auf CSD-Anschlag + Dobrindt umsorgt Asylanten: 24,5 Millionen Euro für den NGO-Komplex.

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„Bewaffnet“ und „gewalttätig“: Polizei warnt intern vor Somalier – trotzdem läuft er frei durch Bremen

Er gilt als bewaffnet und gewalttätig, soll möglicherweise ein Messer tragen und fiel mit antisemitischen Äußerungen auf. Gegenüber Polizisten kündigte der 28-jährige Somalier an, Menschen verletzen zu wollen. Die Behörden halten ihn für psychisch auffällig, warnen intern vor ihm, und trotzdem bewegt er sich weiter frei durch Bremen.

Nach Informationen von NIUS wird der Mann als politisch motivierter Straftäter aus dem Bereich „religiöse Ideologie“ geführt. In den Polizeisystemen ist er als bewaffnet und gewalttätig vermerkt, Beamte werden für die eigene Sicherheit ausdrücklich zur Vorsicht angehalten, weil er möglicherweise ein Messer mit sich führt. Aus Sicherheitskreisen heißt es zudem, es bestehe der Verdacht auf islamistischen Extremismus.

Ende April soll der Somalier auf offener Straße einen Holzpfeiler in Richtung eines Streifenwagens geworfen haben. Als Polizisten einschritten, verhielt er sich nicht nur eindeutig aggressiv, sondern kündigte auch an, andere Menschen verletzen sowie Autos und Häuser zerstören zu wollen. Anschließend wurde er auf dem Polizeikommissariat psychiatrisch begutachtet. Eine akute psychische Erkrankung als Ursache der offenkundigen Aggression und angekündigten Fremdgefährdung wurde dabei aber nicht festgestellt.

Anmerkung: Eine „akute psychische Erkrankung wurde nicht festgestellt“ – man kann davon ausgehen, dass im Falle einer Tat dann doch Schuldunfähigkeit diagnostiziert wird. Gut Ding braucht eben Weile.

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Britannien: Massenzuwanderung treibt 94 Prozent des Bevölkerungswachstums

England und Wales zusammen haben die Marke von 62 Millionen Einwohnern überschritten. 94 Prozent des gesamten Bevölkerungszuwachses binnen eines Jahres gingen auf die Nettozuwanderung aus dem Ausland zurück. Geburten spielen für das Wachstum kaum noch eine Rolle – die Bevölkerung wird inzwischen fast vollständig durch Migration vergrößert.

Die britische Statistikbehörde ONS beziffert die kombinierte Bevölkerung Englands und Wales zum Stichtag Mitte 2025 auf rund 62 Millionen Menschen. Binnen zwölf Monaten kamen 224.900 Einwohner hinzu. Davon entfielen 211.700 auf die Nettozuwanderung aus dem Ausland. Der Überschuss der Geburten über die Todesfälle (auch hier vor allem von Migranten getragen) betrug dagegen nur noch 19.600 Menschen. Weiterlesen auf report24.news

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Nach Ceuta-Ansturm: Spaniens Ministerpräsident will 7.000 minderjährige Marokkaner aufnehmen und fordert „Solidarität“

Spaniens Ministerpräsident will 7.000 minderjährige Marokkaner, die am Donnerstag und Freitag Ceuta erreichten, im Land verteilen. Er fordert die autonomen Regionen zur „Solidarität“ auf.

Am Donnerstag drangen rund 60.000 Marokkaner illegal in die spanische Exklave Ceuta ein. Darunter befanden sich auch 7.000 Minderjährige, die Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez nun im Land aufnehmen will. Er forderte alle autonomen Regionen Spaniens auf, ihren Beitrag zu leisten. Spanien besteht nicht aus Bundesländern oder Provinzen, sondern aus autonomen Regionen.

Die minderjährigen Migranten sollen in Spanien bleiben, es sei denn, ihre Eltern wollen sie zurückhaben, wie die Zeitung El Español berichtet. Für die Versorgung der Minderjährigen sind die autonomen Regionen zuständig.

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Erdoğan-Tochter fordert Westen zur Dekolonisierung auf – bei Osmanen tabu

Esra Albayrak, Tochter des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, fordert im Rahmen eines Dekolonisierungsforschungs in Istanbul, den Westen aufzufordern, sich seines „Herrenkomplexes“ bewusst zu werden.

Sie sieht das internationale Wissenssystem als aus westlicher Perspektive geprägt und plädiert für eine multizentrische Ordnung. Kritik übt sie auch an der Nutzung afrikanischer Ressourcen durch Europa. Im Gegensatz dazu verneint Erdoğan jeglichen Genozid in der türkischen Geschichte und betont die friedliche Vielfalt Istanbuls. Kritiker fragen, ob die Kritik an Imperialismus nur auf den Westen angewendet wird, nicht aber auf die türkische Imperiumsgeschichte.

Der Westen hat ein Problem. Aus Sicht von Esra Albayrak heißt es „Herrenkomplex“.

Ein knapp 70 Sekunden langer Ausschnitt ihrer Rede verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien. Darin fordert die Tochter des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan eine grundlegende Neuordnung der weltweiten Wissensproduktion. Weiterlesen auf exxpress.at

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„Kann keinen Kulturrabatt geben“: Özdemir attackiert Islamverbände wegen schwacher Reaktionen auf CSD-Anschlag

Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir hat die deutschen Islamverbände wegen ihrer Reaktion auf das CSD-Attentat kritisiert. Sie würden weder Homophobie noch Islamismus adressieren. „So kann man sich nicht äußern dazu“, sagte er.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir hat die deutschen Islamverbände für ihre Reaktion auf das Attentat beim CSD in Berlin am vergangenen Samstag kritisiert. Der Grünen-Politiker bemängelte vor allem die fehlende Thematisierung von Homophobie und Queerfeindlichkeit in den Stellungnahmen der verschiedenen Verbände. Auch der islamistische Bezug sei darin nicht ausreichend zur Geltung gekommen, kritisierte Özdemir. Weiterlesen auf apollo-news.net

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1,7 Mio. Kinderpornos: Pädo-Skandal um SPD-Richter

Wie „Bild“ berichtet ist der mittlerweile in Niedersachsen lebende Richter Thomas N. (63) langjähriger SPD-Politiker und saß u.a. in der Bundesschiedskommission der Partei, gehörte auch etlichen anderen Gremien an, kandidierte einst für den Thüringer Landtag und saß unter anderem im Thüringer Verfassungsgerichtshof.

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Für die SPD kommt dieser ungeheuerliche Skandal zur völligen Unzeit. Das Letzte, was die besonders in den neuen Bundesländern schwindende Partei jetzt gebrauchen kann, ist auch noch ein Pädophilen-Skandal um einen ihrer Richter, der tief in ihren Gremien verwurzelt ist und sogar für einen Landtag kandidierte. Via derstatus.at

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Dobrindt umsorgt Asylanten: 24,5 Millionen Euro für den NGO-Komplex

Manchmal genügt der Name einer Sache, um relativ genau zu verstehen, was darunter zu verstehen ist. Die „behördenunabhängige Asylverfahrensberatung“ könnte so ein Ding sein. Asylbewerber – so das hehre Ziel der Maßnahme – sollen eine Beratung erhalten, die von der entscheidenden Behörde unabhängig ist.

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Denn als Berater fanden sich natürlich Organisationen ein, die wir nur zu gut aus dem großen NGO-Asyl-Komplex kennen. Darunter ist dann etwa die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die von 2023 bis 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 5,6 Millionen Euro erhielt; der Deutsche Caritasverband, der 14,2 Millionen Euro unter der Ampel und Schwarz-Rot bekam; außerdem das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung mit Fördermitteln von über 16 Millionen Euro; der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband bekam über zwölf Millionen Euro. Via tichyseinblick.de

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Dänemark zahlt Millionen-Entschädigungen für Impfschäden bei neun Kindern

Im Rückblick ist Klaus Birkelund Johansen immer noch der Meinung, dass die Einführung der COVID-19-Impfstoffe für Kinder es nicht wert war.

„Ich stand der Impfung von Kindern und Jugendlichen damals kritisch gegenüber, weil wir den Impfstoff und mögliche Komplikationen nicht ausreichend kannten. Inzwischen hat sich gezeigt, dass es Komplikationen gab “, sagt er. Quelle

+++ REALSATIRE +++

Das Internet vergisst nicht. Wadepuhl vom 01. Mai 2026.

+++ GEFRAGTE HELFER +++

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