250 Jahre USA – Eine Katastrophe für den ganzen Planeten | Teil 4: Kriege um den Dollar

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Nachdem die USA als Hauptsieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgingen, wurden die amerikanischen Politiker im Vietnamkrieg bereits von ihrem hohen Ross auf den Boden der Realität heruntergeholt. Die Konsequenz dieses Krieges war das Ende der Goldbindung des Dollars, so wie es 1944 in Bretton Woods festgelegt wurde.

Kriege um den Dollar

Von FRANZ FERDINAND | Die Dollardominanz konnte zwar mit Hilfe der Golfstaaten durch die Einführung des Petrodollar-Systems gerettet werden, aber seither gibt es immer wieder Akteure auf der Weltbühne, die dieses für die USA so vorteilhafte System beseitigen wollen.

Den Anfang machten Saddam Hussein und Muammar al Gaddafi. Saddam Hussein wurde mit Hilfe von zwei Kriegen gegen den Irak beseitigt und Gaddafi wurde im Zuge eines von außen inszeniertem Bürgerkrieg barbarisch ermordet.

In der Zwischenzeit gibt es weitere Akteure, die die Dollarhegemonie beseitigen wollen, deren man sich aber nicht so leicht entledigen kann, wie die Volksrepublik China. China wollte man durch den Sturz von Nicolás Maduro und durch den Sturz der Mullahs in Persien treffen. Letzteres ist bisher, wie bekannt, krachend gescheitert.

Die Vorteile der Dollardominanz

Worin bestehen nun die Vorteile der USA durch die Verteidigung der Dollardominanz, die endlose Kriege und die Destabilisierung halber Kontinente zur Folge haben?

Der erste Vorteil ist hinlänglich bekannt und besteht in der Tatsache, dass es die Dollardominanz der USA erlaubt, fast unbegrenzt Geld zu drucken und über Schuldtitel in den Umlauf zu bringen, da die wachsende Weltwirtschaft immer mehr Dollars benötigt. In der Zwischenzeit beläuft sich die US-amerikanische Staatsschuld auf fast 40 Billionen Dollar, oder 123 Prozent des BIP.

ist hinlänglich bekannt und besteht in der Tatsache, dass es die Dollardominanz der USA erlaubt, fast unbegrenzt Geld zu drucken und über Schuldtitel in den Umlauf zu bringen, da die wachsende Weltwirtschaft immer mehr Dollars benötigt. In der Zwischenzeit beläuft sich die US-amerikanische Staatsschuld auf fast 40 Billionen Dollar, oder 123 Prozent des BIP. Über den zweiten Vorteil wird viel weniger gesprochen. Er besteht darin, dass die vielen in die weite Welt exportierten Dollars, als Anlagekapital an die amerikanische Börse zurückfließen und so die Kurse der amerikanischen Aktien in die Höhe treiben. Der amerikanische Aktienmarkt ist deshalb der sich am besten entwickelnder Aktienmarkt der Welt, bei dem sich noch am leichtesten Geld verdienen lässt.

Die USA ist somit das einzige Land auf diesem Planeten, das durch seine Schulden auf Kosten des Rests immer reicher wird. Kein Wunder also, das dieser Rest der Welt dieses System beseitigen will, die USA jedoch mit Zähnen und Klauen daran festhalten möchte.

Genaugenommen sind Aktien in vielen Fällen ein legaler Betrug:

Auf der einen Seite sollen Aktien dem emittierenden Unternehmen billiges Geld verschaffen, auf der anderen Seite soll der Anleger damit möglichst hohe Gewinne erzielen. Man erkenne den Fehler!

Tatsächlich sind Aktien nichts anderes als ein legalisiertes Pyramidenspiel. Es beruht darauf, dass die Gier das Denken blockiert. Ein gutes Beispiel ist die Emission der SpaceX Aktie von Elon Musk:

Diese Aktie wurde zu einem Kurs emittiert, der dem mehr als Hundertfachen des Unternehmensumsatzes entspricht. Alleine diese Tatsache hätte jeden vernünftigen Menschen davon abgehalten, diese Aktie zu kaufen. Nur die von den Medien seit Langem produzierte Hype um die Person von Elon Musk ermöglichte derart Unglaubliches. Das Emissionsvolumen betrug nur 5 Prozent der vorhandenen Aktien.

Durch den völlig überhöhten Kurs wurde Elon Musk schlagartig zumindest am Papier der erste Billionär weltweit, da die restlichen 95 Prozent der Aktien, die jetzt noch in seinem Besitz sind, mit dem gleichen überhöhten Kurs bewertet wurden. Allerdings hat sich der Aktienkurs von SpaceX in der kurzen Zeit vom Höchstkurs halbiert und Musk ist somit nur noch ein „halber Billionärs“, was ihm allerdings nicht hart treffen wird, da er den Anlegern gerade Milliarden aus der Tasche gezogen hat! Auch als gewöhnlicher Milliardär lässt es sich gut leben.

Der hohe Anfangskurs, sowie die anfängliche positive Kursentwicklung war nur möglich, da man die SpaceX Aktie möglichst rasch in allerlei Indizes aufgenommen hatte (Nasdaq-100, MSCI World, MSCI ACWI und FTSE Russell). Dadurch waren viele Fondsmanager gezwungen diese Aktien zu kaufen und so anfänglich den Kurs zu befeuern, worauf wieder viele Erstzeichner spekuliert hatten. Man sieht also, diese Emission war ein Betrug und eine Manipulation vom Anfang an.

Jedenfalls zeigt dieses Beispiel, wie in Amerika Milliardäre geschaffen werden: Erst wird oft jahrelang eine Medienhype gefahren, wie zum Beispiel der Hype um den Klimaschwindel und wenn sich der Rummel erschöpft hat und man erkannt hat, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, wird die nächste Sau durch das Dorf getrieben, wie aktuell die „künstliche Intelligenz“.

Wieder wird das Vermögen der Anleger weltweit eingesammelt, sodass die begünstigten Firmen gar nicht wissen, wohin mit dem Geld. Im Moment beschert uns der Hype um die „künstliche Intelligenz“ überall Datenzentren, die eine Unmenge an Energie verschlingen. Plötzlich fragt niemand nach CO2-Fußabdruck dieser Datenzentren und nach der Erhitzung von Flüssen durch die notwendige Kühlung dieser Monster. Auch die betroffenen Fische und Frösche sind den Behörden plötzlich egal. Der Energieverbrauch dieser Serverfarmen ist gigantisch. Niemand fragt woher diese Energie kommen soll:

Es gibt jetzt nämlich einen geheimen Plan der deutschen Bundesnetzagentur, großen Verbrauchern den Strom zu rationieren und im Zweifelsfall sogar abzustellen, falls der Strom in Deutschland knapp wird. Diese Knappheit ist durch die Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken vorhersehbar. (https://www.youtube.com/watch?v=DnXEYpQvILE)

Niemand hinterfragt auch den Nutzen dieser Einrichtungen: Während man bei einen x-beliebigen konventionellen Kohle-, Gas-, oder Atomkraftwerk den Nutzen genau quantifizieren kann, ist dergleichen bei den Datenzentren unmöglich. Man begnügt sich mit Bla-Bla wie zum Beispiel: „Large Language Models könnten bahnbrechende Fortschritte in Bereichen wie Mobilität oder Bildung ermöglichen. „Und ohne Rechenzentren keine KI“ (https://klimareporter.de/protest/klima-widerstand-gegen-rechenzentren-auch-in-deutschland). Es handelt sich also um reine Spekulationen. Irgendwie erinnert der ganze Irrsinn an die kontrollierte Kernfusion. An dieser wird bereits ein halbes Jahrhundert geforscht und wenn man einen Experten fragt wie lange es noch dauern kann, ist die Antwort noch ein halbes Jahrhundert!

Nach den Wünschen der Betriebe unterliegen die Kenndaten dieser Monster in der EU einer Geheimhaltungsklausel (https://www.derstandard.at/story/3000000317528/eu-haelt-umweltdaten-von-rechenzentren-geheim-kommt-wunsch-von-tech-konzernen-nach). Diese Begünstigung ist einfach unglaublich und nur mehr vergleichbar, wenn die Autofirmen die Abgaswerte von Verbrennern geheim halten dürften. Diese Datenzentren konterkarieren so ziemlich alles, was der EU bisher hoch und heilig war!

Jedenfalls sind es amerikanische Firmen wie beispielsweise Microsoft, die mit dem Geld von Anlegern weltweit, die bei diesem Wahnsinn die Nase vorne haben.

Und damit all dieser Irrsinn so bleiben kann, muss Uncle Sam seine Kriege um die weltweite Dominanz des Dollars weiterführen. Übrigens steht der CO2-Fußabdruck des Krieges gegen den Iran auch noch aus.

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