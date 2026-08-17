„Deutschland ist nicht verhandelbar!“ Die Achtung-Reichelt-Rede zur Migration.



JULIAN REICHELT | Drei Bundeskanzler in Folge – Merkel, Scholz, Merz – haben in über einem Jahrzehnt keine einzige migrationspolitische Rede gehalten. Also halte ich sie. Es ist die Rede, die dieses Land dringend braucht und die vor allem die hören müssen, die zu uns kommen wollen. Sie besteht aus einem Satz: Deutschland ist das Land der Deutschen, und Deutschland ist nicht verhandelbar. Über Scharia, Schulbrot, Zwangsehe – und eine BKA-Studie, die alles verändert.

📊 45,1 Prozent: Was der MOTRA-Monitor des BKA wirklich zeigt

👉 Warum plötzlich WIR es sind, die sich integrieren sollen

📊 Das Landgericht Hamburg und die „glatte Fälschung“

👉 John Cleese: „Ich bin nicht islamophob, ich bin islamoskeptisch“

📊 Die Liste der Dinge, für die in Deutschland kein Platz ist

👉 Die Republik oder die Scharia – warum es kein Dazwischen gibt

📊 Gastarbeiter ja, Glücksritter nein: der entscheidende Unterschied

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier. x