Verwundbare Infrastruktur Unterseekabel und Pipelines im Fadenkreuz

Bild: UME & AI

Häufige Defekte, Schleifspuren von Schiffsankern und ungeklärte Vorfälle an Untersee-Datenleitungen und Energieverbindungen in Nord- und Ostsee offenbaren die Verwundbarkeit des europäischen Kontinents. Brüssel reagiert inzwischen mit Aktionsplänen, Risikokarten und einer eigenen Cable Security Toolbox. Doch reichen diese Maßnahmen aus, um Europas maritimes Nervensystem im Ernstfall tatsächlich zu schützen?

Die maritime Achillessehne: 99 Prozent des Datenverkehrs unter Wasser

Mehr als 99 Prozent des internationalen Datenverkehrs laufen über Unterseekabel. Finanztransaktionen, Cloud-Infrastruktur, staatliche Kommunikation und weite Teile des modernen Wirtschaftslebens hängen damit an Glasfaserleitungen auf dem Meeresgrund.

Diese Infrastruktur ist verwundbar. Weltweit werden jährlich mehr als 200 Kabelstörungen registriert. Die meisten gehen nicht auf Sabotage zurück, sondern auf Anker, Fischerei, Naturereignisse oder technische Ursachen. Doch die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass dieselbe Verwundbarkeit auch gezielt ausgenutzt werden könnte.

Beschädigungen am Datenkabel C-Lion1 zwischen Finnland und Deutschland und weitere Vorfälle an Strom- und Telekommunikationsverbindungen im Ostseeraum haben die Sicherheitsbehörden alarmiert. Im Fall des Tankers Eagle S verdächtigten finnische Ermittler Besatzungsmitglieder, einen Anker über den Meeresgrund gezogen und dabei die Stromverbindung Estlink 2 sowie mehrere Telekommunikationskabel beschädigt zu haben. Die Beschuldigten bestreiten ein vorsätzliches Fehlverhalten.

Darin liegt das Problem sogenannter Grauzonen-Operationen: Ein technischer Defekt, ein Unfall und ein gezielter Angriff können sich äußerlich ähneln. Bis Vorsatz und Verantwortlichkeit zweifelsfrei festgestellt sind, ist der Schaden längst eingetreten.

Brüsseler Toolboxen gegen eine physische Bedrohung

Die Europäische Union hat das Problem inzwischen erkannt. Nach einem Aktionsplan von 2025 folgten Risikokartierungen und Stresstests. Im Februar 2026 präsentierte die Kommission schließlich eine Cable Security Toolbox und stellte 347 Millionen Euro für strategische Unterseekabelprojekte bereit. Davon sind 20 Millionen Euro für bessere Reparaturkapazitäten vorgesehen.

Tausende Kilometer Kabel und Leitungen lassen sich nicht lückenlos bewachen. Zuständigkeiten verteilen sich auf private Betreiber, nationale Behörden, Küstenwachen, Streitkräfte, EU-Institutionen und im Ostseeraum zusätzlich die NATO. Gleichzeitig erschwert das internationale Seerecht ein präventives Vorgehen gegen Schiffe, die sich in internationalen Gewässern oder ausschließlichen Wirtschaftszonen rechtmäßig bewegen.

Diese Grauzone macht maritime Infrastruktur zu einem attraktiven Ziel hybrider Operationen.

Die Illusion globaler Vernetzung ohne Eigenschutz

Die Anfälligkeit der Untersee-Infrastruktur legt eine Schwachstelle der europäischen Sicherheitsarchitektur offen. Europa hat seine digitale und energetische Vernetzung massiv ausgebaut, ohne den physischen Schutz dieser Lebensadern im gleichen Tempo mitzudenken.

Redundanzen können einzelne Ausfälle auffangen. Besonders verwundbar bleiben jedoch Regionen und Staaten, die von wenigen Kabelverbindungen abhängig sind. Gleichzeitig können koordinierte Angriffe auf mehrere Verbindungen erheblich größere Folgen haben als der Ausfall einer einzelnen Leitung.

Die Cloud liegt am Ende in Rechenzentren. Internationale Datenströme laufen durch Glasfaserkabel. Strommärkte hängen an physischen Leitungen. Und jede dieser Verbindungen kann beschädigt werden.

Sicherheit braucht mehr als Reparaturkapazitäten

. Kritische Infrastruktur lässt sich weder allein durch Regulierung noch ausschließlich durch militärische Präsenz schützen. Notwendig sind redundante Verbindungen, bessere maritime Aufklärung, Sensorik und Unterwasserüberwachung, ausreichende Reparaturschiffe sowie klare Verfahren für den Umgang mit verdächtigen Aktivitäten in der Nähe strategischer Infrastruktur.

Auch private Betreiber können dabei nicht aus ihrer Verantwortung entlassen werden. Doch der Schutz von Infrastruktur, deren Ausfall die Sicherheit ganzer Staaten berühren kann, ist letztlich eine hoheitliche Aufgabe. Europa hat die Gefahr inzwischen erkannt. Jetzt muss aus Risikokarten, Toolboxen und Förderprogrammen operative Widerstandsfähigkeit werden.

Denn wer seine Daten-, Strom- und Versorgungsadern nicht schützen kann, bleibt im geopolitischen Ernstfall verwundbar.

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Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT (Autor R.T.), unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

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