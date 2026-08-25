+ Annalena Baerbock ist nun Professorin an einer US-Uni? + Massive Zuwanderung: Bereits sieben Millionen Muslime in Deutschland + Druck zu „illegaler Zensur und Überwachung“ – Telegram-Gründer erhebt schwere Vorwürfe gegen staatliche Behörden + Clan-Pascha mit drei Frauen und 32 Kindern kassiert 100.000 Euro Kindergeld + Merz jetzt Klimakanzler statt Wirtschaftskanzler +

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Notaufnahmen: Berlin verkommt zur arabischen Bronx

Berlin verliert die Kontrolle! Notaufnahmen werden zum Schauplatz von Gewalt, Drohungen und Clan-Machtdemonstrationen. Ärzte und Pfleger werden bedrängt, Kliniken müssen von Polizeigroßaufgeboten geschützt werden – und Pflegekräfte nehmen aus Angst sogar ihre Namensschilder ab.

Während die Politik von Integration spricht, ist mitten in der Hauptstadt eine Parallelwelt entstanden, in der das Recht des Stärkeren gilt. (…)

Vor allem arabische Clans sorgen dort regelmäßig dafür, dass der ohnehin schon beschwerliche Job noch mehr fremdländisch-orientale Würze nach alter Väter Sitte der Parallelgesellschaften erhält: Sanitäter und Ärzte werden im Einsatz von ganzen Horden aggressiver Angehöriger und “Fußsoldaten“ der Clans bedrängt, “Gruppen junger Männer“ auf Drogen reproduzieren vorzivilisatorische Gruppendynamiken mit Hang zur Eskalation, weibliches Personal wird von der Behandlung abgehalten und beleidigt und wer einfach nur helfen möchte, der wird sehr schnell selbst zum Opfer.Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Annalena Baerbock ist nun Professorin an einer US-Uni?

Nein, es ist keine Zeitungsente und keine Internet-Fakenews. Annalena Baerbock wird wirklich Professorin in den USA.

Baerbock wird tatsächlich Professorin: Der Karriereschritt und seine Kritiker.

Annalena Baerbock verlässt im September ihr Amt als Präsidentin der UN-Generalversammlung – und bleibt trotzdem in New York. Nach Berichten von Table.Media, die t-online und die Berliner Zeitung unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur bestätigt haben, wechselt die Grünen-Politikerin an die Columbia University.

Dort soll sie ab Herbst als Professorin für „Global Leadership“ und als Co-Direktorin des Masterprogramms „Master of Public Administration in Global Leadership“ an der School of International and Public Affairs (SIPA) arbeiten – ein auf drei Jahre angelegter, praxisorientierter Vollzeitposten mit dem Titel „Professor of Professional Practice“. Ein akademischer Doktortitel, wie er für eine klassische Forschungsprofessur üblich wäre, ist damit nicht verbunden. Die Personalie ist damit bestätigt – keine Falschmeldung. Was folgte, war allerdings eine mehrschichtige Debatte, die von deutschem Spott bis zu geopolitischem Streit reicht. Weiterlesen auf tkp.at

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Massive Zuwanderung: Bereits sieben Millionen Muslime in Deutschland

Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zeigen einen deutlichen Anstieg der muslimischen Bevölkerung in Deutschland: Im Jahr 2025 lebten demnach schon sieben Millionen muslimische Religionsangehörige im Land, die Dunkelziffer soll noch höher sein.

Bei einer Bezugsgröße von 82,7 Millionen Einwohnern entspricht das einem Anteil von 8,5 Prozent – die Zahlen stammen aus dem Forschungsbericht 55 des BAMF-Forschungszentrums, der auf Daten des Mikrozensus 2025 und der Studie „Muslimisches Leben in Deutschland 2020″ beruht und im Juni 2026 veröffentlicht wurde.

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Langfristig betrachtet hat sich die muslimische Bevölkerung seit der Jahrtausendwende etwa verdoppelt: Um das Jahr 2000 schätzten Experten die Zahl auf 3,1 bis 3,2 Millionen, bis 2010 auf etwa vier Millionen und 2015 – mitten in der damaligen Flüchtlingswelle – auf 4,7 Millionen. Die jüngsten BAMF-Daten bestätigen damit einen anhaltenden Trend, der die demografische Zusammensetzung Deutschlands spürbar verändert. Weiterlesen auf report24.news

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Druck zu „illegaler Zensur und Überwachung“ – Telegram-Gründer erhebt schwere Vorwürfe gegen staatliche Behörden

Telegram-Gründer Pavel Durov kritisiert auf X die anhaltenden Strafermittlungen der französischen Behörden gegen ihn. In mehreren Ländern sei Telegram „leise aufgefordert“ worden, „politische Gefallen“ wie „illegale Zensur und Überwachung“ zu gewähren.

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„In den letzten zwei Jahren haben wir ein Muster in mehreren Ländern entstehen sehen“, schrieb Durov am Montag auf X. „Telegram wird leise aufgefordert, politische Gefallen zu gewähren – wie illegale Zensur oder Überwachung. Wenn wir ablehnen, starten lokale Medien und ‚nichtregierungs’nahe Organisationen orchestrierte Kampagnen, die Telegram als Sumpf des Verbrechens darstellen, von Kinderpornografie bis hin zu Terrorismus.“ Weiterlesen auf apollo-news.net

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Clan-Pascha mit drei Frauen und 32 Kindern kassiert 100.000 Euro Kindergeld – Zweidrittel der Kernfamilie kriminell

Leipzig: Vier syrische Großfamilien beschäftigen laut „Apollo News“ in Leipzig zunehmend die Sicherheitsbehörden. Während ein Patriarch mit mindestens drei Frauen und 32 Kindern etwa 100.000 Euro Kindergeld pro Jahr kassieren soll, sind zahlreiche Mitglieder seiner Familie bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Nach übereinstimmenden Medienberichten (u.a. „Bild“, „Focus“) stehen insbesondere die Strukturen von vier Familienclans im Fokus des sächsischen Landeskriminalamts (LKA). Zusammen sollen sie rund 1.000 Angehörige zählen.

Auf dem Schirm haben die Sicherheitsbehörden vor allem das Oberhaupt einer der Familien. Laut LKA handelt es sich um einen Patriarchen, der mindestens drei Frauen, 32 Kinder sowie mindestens 25 Enkel haben soll. Auch seine Familie steht im Visier der Polizei: Fast zwei Drittel der Angehörigen der Kernfamilie sollen bereits mit Straftaten aufgefallen sein – darunter Drogenhandel, Geldwäsche, Schleusung, gefährliche Körperverletzung, Raub und Sozialbetrug. Via deutschlandkurier.de

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Merz jetzt Klimakanzler statt Wirtschaftskanzler

Wirtschafts- und Außenkanzler Friedrich Merz (CDU) wird immer mehr zum Klimakanzler: Er will Klimapolitik zu einer neuen Priorität machen angesichts der Waldbrände in Deutschland, sagte Merz bei einer Erklärung am Dienstagmorgen.

Merz sprach von einem „Hitzesommer“ auf den die Regierung nun reagieren müsse. Er habe sich „selbst ein Bild von diesem Brand und von den Folgen der Brände gemacht“. Das sagte Merz bei der Kabinettsklausur in Neuhardenberg in Brandenburg zum Auftakt der Tagung. Vor Beginn der Tagung hatte Merz noch angekündigt, es solle bei dem Treffen vor allem um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gehen. Weiterlesen auf nius.de

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Immer mehr Amerikaner wehren sich gegen Impfpflicht

Die Zahl der Ausnahmen von der Impfpflicht erreicht in den USA historischen Höchststand, da immer mehr Eltern sich gegen die Giftspritzen wehren.

Immer mehr amerikanische Familien entscheiden sich dafür, ihre Kinder von den für den Schuleintritt vorgeschriebenen Impfungen zu befreien, wodurch die Ausnahmeraten auf einen neuen Höchststand steigen. Die neuen Daten der Bundesbehörden, die am Montag von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlicht wurden, zeigen eine sich vergrößernde Kluft zwischen den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und den Entscheidungen der Eltern.

Der jüngste Bericht der CDC zeigt, dass 4,2% der Kindergartenkinder das Schuljahr 2025/26 ohne mindestens eine vorgeschriebene Impfung begannen – ein Anstieg gegenüber 3,6% im Vorjahr und fast doppelt so viel, wie die im Schuljahr 2020/21 verzeichnete Quote von 2,2%. Das entspricht landesweit etwa 155.000 Kindern. Die meisten dieser Ausnahmegenehmigungen wurden aus nichtmedizinischen Gründen erteilt, darunter religiöse Überzeugungen oder persönliche Einwände. Weiterlesen auf legitim.ch

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Dolly Parton ist tot – Country-Ikone stirbt mit 80 Jahren

Nashville (dpa) – Dolly Parton, die ungekrönte Königin der Country Music, ist tot. Sie sei im Alter von 80 Jahren in Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) gestorben, bestätigte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag (Ortszeit). In einem Video auf ihrer Instagram-Seite teilte die Familie mit: «Die Traurigkeit ist mit uns, aber nicht mit Dolly. Sie hat ihr Leben gelebt.» Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt.

Parton gehörte zur Generation der Stars, die – ähnlich wie der US-amerikanische Country-Sänger, Gitarrist und Songwriter Willie Nelson – bis ins Alter unermüdlich auf der Bühne standen. Über Jahrzehnte prägte sie die Country Music. Ihre Karriere war beispiellos. Aufgewachsen ist Parton in Armut, mit elf Geschwistern in einer Ein-Raum-Hütte an der Ostgrenze von Tennessee. Das spricht zunächst nicht gerade für eine große Zukunft. Doch die Musik brachte die Kinder nach vorne, allen voran Dolly, die es zu Weltruhm brachte.

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Aufsehen erregte allerdings Partons Welthit „Jolene“ von 1973: Darin appelliert sie an eine andere Frau, ihr nicht den Mann wegzunehmen.

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