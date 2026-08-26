Minderjährige Leistungsbezieher: Bürgergeld wird zum Ausländergeld

USA: Transgender für Kinder ist jetzt Kindesmissbrauch + KI-Assistenten statt Menschen: Warum geht in Arztpraxen niemand mehr ans Telefon? + Zuckersteuer sogar auf Cola-Zero + Vater zu Lehrerin: „Bei Kopftuchverbot in Österreich gehe ich nach Syrien“ + Das „Klimaschutzgesetz“ wird die Österreicher 65 Milliarden Euro kosten – pro Jahr!

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USA: Transgender für Kinder ist jetzt Kindesmissbrauch

Präsident Trump enthüllt, dass jede öffentliche Schule in Amerika, die Kindern sagt, sie sollen transgender werden, hiermit schuldig im Sinne von Kindesmissbrauch ist.

„Jede öffentliche Schule in Amerika ist jetzt gewarnt, dass sie, wenn sie einem Kind sagen, es sei im falschen Körper gefangen, Kindesmissbrauch begehen!“

„Und während wir den linksradikalen Extremismus aus dem Klassenzimmer entfernen, ergreifen wir historisch bedeutsame Maßnahmen, um sicherzustellen, dass jedes Kind in Amerika Zugang zu einer erstklassigen Bildung hat.“

🚨 WOW! President Trump reveals that any public school in America telling kids to become transgender is hereby guilty of CHILD ABUSE 🔥🔥 “Every public school in America is now on notice that if they tell a child that they’re trapped in the wrong body, they are committing child… pic.twitter.com/giywxNndK7 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 24, 2026

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KI-Assistenten statt Menschen: Warum geht in Arztpraxen niemand mehr ans Telefon?

Wer dieser Tage einen Arzttermin ausmachen will, etwa für die Brustkrebsvorsorge oder wegen dieses merkwürdigen Leberflecks, der läuft Gefahr, einen Nervenzusammenbruch zu erleiden: Denn in 8 von 10 Arztpraxen geht nur noch ein KI-Assistent ans Telefon.

Meldete sich früher nach ewig langer Warteschleifenmusik eine freundliche oder leicht genervte Empfangskraft, werden die Patienten heute von „Dennis“ oder „Mira“ mit elektronisch schnarrender, gleichbleibend freundlicher Stimme nicht ins Behandlungszimmer, sondern in den sicheren Wahnsinn gelotst. Der erste Grund ist pragmatisch: Personalmangel.

(…) Der zweite Grund ist aber fast genauso wichtig: die Technologiehörigkeit vieler Mediziner, die auf Kalkül trifft. KI-Assistenz, das klingt modern, visionär. Es ist kontrollierbar und billig. Man hat keine mies gelaunten Mitarbeiterinnen, die sich ständig krankmelden, niemanden, der Dienste tauschen will, Zoff mit den Kollegen bekommt oder nach einer Gehaltserhöhung fragt. Weiterlesen auf nius.de

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Zuckersteuer sogar auf Cola-Zero

Neben Limonaden will Finanzminister Lars Klingbeil (48, SPD) u.a. auch Säfte, Milchgetränke, Eistees, Biermischgetränke und Fertigkaffees der Steuer unterwerfen.

Selbst auf Getränke wie Cola Zero, die nur Süßstoffe und keinen Zucker enthalten, soll die Zuckersteuer fällig werden. Via bild.de

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Minderjährige Leistungsbezieher: Vor allem im Osten wird Bürgergeld zum Ausländergeld

Fast 40 Prozent aller minderjährigen Ausländer leben von Bürgergeld. In einigen ostdeutschen Regionen liegt dieser Anteil bei mehr als 50 Prozent, wie die JF erfuhr. AfD-Sozialpolitiker René Springer spricht von einem „Totalversagen“.

Minderjährige Bürgergeldbezieher:

64,4% Afghanen

61,8% Ukrainer

60% Syrer

36,8% Ausländer

22,2% Türken

19,2% EU-Ausländer

7,2% Deutsche

Via jungefreiheit.de

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Vater zu Lehrerin: „Bei Kopftuchverbot in Österreich gehe ich nach Syrien“

Das neue Kopftuchverbot sorgt schon vor dem Start für Unruhe an einer Wiener Schule. Eine Lehrerin berichtet über den Alltag in der Schule.

Für Caroline W. geht es in zwei Wochen wieder los. Die 24-Jährige unterrichtet dann eine vierte Volksschulklasse mit 25 Kindern, „keiner von ihnen hat Deutsch als Muttersprache, obwohl die Hälfte in Wien geboren ist“, erzählt sie im Gespräch mit „Heute“. Etwa zwei Drittel ihrer Schüler sprechen Arabisch, „auch sehr oft während des Unterrichts.“

(…) Vor allem bei manchen Eltern sorgt das Verbot für heftige Reaktionen. Ein Vater zur Lehrerin:

„Er sagte, er wird mit seiner Familie nach Syrien ziehen, wenn das Kopftuchverbot streng in der Schule umgesetzt wird.“

Weiterlesen auf heute.at

Anmerkung: In den unzähligen Kommentaren (8000 likes und 600 Kommentare, Stand 25.8.) zum Artikel auf facebook wird fast einstimmig „Reisende soll man nicht aufhalten“ (freundlich) bis „ab nach Hause“ uvm. gewunschen. Scheint, als wäre das Volk mit dem rasanten Bevölkerungsaustausch durch kulturfremde Menschen plus deren Finanzierung und Sonderwünsche nicht einverstanden und unsere syrischen Gäste sollten dringend inkl. Kopftuch über die Rückkehr in ihr friedliches Land nachdenkend.

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ÖSTERREICH – Kein Kopftuch: Wurde Bewerberin daher abgelehnt?

Im Interview mit der „Krone“ schildert die Tirolerin ihre Erfahrungen. (Bild: Christof Birbaumer) Wer Yasemin Büyüktepe aus Tirol begegnet, lernt eine aufgeschlossene Frau kennen, eine interessierte und reflektierte. Und eine sehr gut ausgebildete. Yasemin Büyüktepe hat islamische Religionspädagogik studiert und 2020 ihren Abschluss gemacht.

[…]

Islamische Glaubensgemeinschaft sucht Personal aus: In der Bewerbung als Religionslehrerin bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) waren Büyüktepes Überlegungen laut ihrer Schilderung aber kaum Thema. Die IGGÖ koordiniert den islamischen Religionsunterricht in Österreich und wählt über ein Hearing Lehrerinnen und Lehrer für den Personalpool aus. Schon einmal wollte sich die Tirolerin dort bewerben. „Damals bekam ich die Auskunft, dass ich ohne Kopftuch nicht beschäftigt werden könne, da ich kein geeignetes Vorbild für die Kinder sei“, erinnert sich Büyüktepe. Ein Dienstkopftuch sei für sie damals nicht infrage gekommen: „Das ist für mich nicht authentisch.“ Weiterlesen auf krone.at +++

Das „Klimaschutzgesetz“ wird die Österreicher 65 Milliarden Euro kosten – pro Jahr!

Österreichs Ömpel-Regierung aus SPÖ, ÖVP und NEOS hat sich auf ein „Klimaschutzgesetz“ geeinigt. Es verspricht „Klimaneutralität“ bis 2040 und kostet laut Studien bis zu 65 Milliarden Euro im Jahr. Nur macht der Rest der Welt leider nicht mit. Und es ist unmöglich, das Klima über CO2-Steuern zu regeln.

Die Koalition feierte Mitte August 2026 die endgültige wirtschaftliche Vernichtung Österreichs. Die ÖVP erkaufte sich die Zustimmung von SPÖ und Neos zu 240 Millionen Euro an Dürrehilfe für die Bauern mit einem „Klimaschutzgesetz“, dessen Kosten bei jährlich 65 Milliarden liegen. Typisch ÖVP halt. Die Klimaneutralität bis 2040 ist jetzt das Ziel der Regierung, zehn Jahre früher als die EU-Vorgabe, die schon schwachsinnig war. Bis Ende 2027 soll ein Klimafahrplan folgen, der die konkreten Maßnahmen in Verkehr, Gebäuden, Landwirtschaft und Abfall festlegt.

Die Rechnung zahlen Österreichs Bürger und Betriebe. Studien des Umweltbundesamtes und des Instituts für Höhere Studien beziffern den jährlichen Investitionsbedarf in Energie, Industrie, Gebäude und Verkehr auf bis zu 64,5 Milliarden Euro jährlich. Das entspricht 13% des österreichischen BIP und ist völlig unfinanzierbar. Weiterlesen auf report24.news

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

Wie die Impfpflicht Gesundheitskräfte seelisch zerstörte

Eine aktuelle Studie aus Kanada beleuchtet die langfristigen psychischen und ethischen Folgen der Corona-Impfpflichten für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Die Ergebnisse sind eindeutig.

Grundlage sind 80 offene Antworten aus einer Online-Umfrage unter 190 Gesundheitsfachkräften in der Provinz Alberta. Alberta war während Corona eine höchst polarisierte Region in Kanada und ein Nest des Corona-Widerstandes mit vergleichsweise niedrigere Impfquoten. (…)

Das Ergebnis ist eindeutig: 82,5 Prozent der Befragten äußerten negative Einstellungen zu den Impfpflichten, nur 17,5 Prozent positive. Neutrale Stimmen gab es nicht. Die Ablehnung zog sich durch alle Impfstatus-Gruppen – geimpfte wie ungeimpfte. Viele Geimpfte betonten, sie hätten sich nur unter Zwang impfen lassen, nicht aus Überzeugung. Weiterlesen auf tkp.at

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Hier geht’s zu den Short News von gestern:

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