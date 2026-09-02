Ein zusammengefasster Überblick darüber welche Informationen zur Explosion am Augsburger Hauptbahnhof mit zwei Verletzten:
Bei einer Explosion nahe dem Augsburger Hauptbahnhof sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 3.15 Uhr detonierte in einem Gebäudedurchgang an der Bahnhofstraße ein bislang nicht abschließend identifizierter Gegenstand. Eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger erlitten Knalltraumata. Nach Angaben der Polizei waren die beiden ukrainischen Staatsangehörigen offenbar zufällig vorbeikommende Passanten. Mehrere Fensterscheiben sowie umliegende Geschäfte wurden beschädigt. Was passiert ist: Ersten Informationen zufolge explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand.
- Die Polizei hat nach der Explosion eigenen Angaben zufolge einen zunächst verdächtigen Gegenstand gefunden. Dieser stellte sich später als harmlos heraus. Ein Bombenverdacht bestätigte sich nicht.
- Durch die Explosion erlitten nach Polizeiangaben eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Beide Opfer haben demnach die ukrainische Staatsbürgerschaft.
- Auch Fensterscheiben wurden durch die Explosion beschädigt.
- Inzwischen ist der Bahnhof wieder freigegeben. Der Augsburger Hauptbahnhof kann dem Bahnunternehmen Arverio zufolge wieder angefahren werden. Es könne aber weiter zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.
- Auf dem Bahnhofsvorplatz sowie im öffentlichen Nahverkehr und im Straßenverkehr kommt es zu Einschränkungen.
Komisch, dass dieser relativ harmlose Anschlag wenige Tage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt stattfindet. Ob man da nicht eventuell „Verbindungen“ zu rechten Kreisen oder zu einem „rechten“ Spinner herstellen wird?
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15 Kommentare zu „Explosion am Augsburgs Hauptbahnhof: Was wir bis jetzt wissen“
Moin
Ist ja wieder sehr mysteriös das man nur noch bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Nachrichten bekommt.
Informationswert ist gleich NULL!
Da ist bestimmt wieder dieser Datenschutz daran schuld, es ist wohl besser die Journaille schiebt sich diese nichts sagenden „Schmierereien“ unter ihr
Präputium, falls noch vorhanden!
mfg
„Ich labere nicht“: Schulze attackiert AfD-Rivalen Siegmund
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Wahlkampf in Sachsen-Anhalt: Schulze attackiert die AfD, doch mancher kritisiert seinen Stil.
Und beantwortet der CDU-Politiker die Linkspartei-Frage?
Magdeburg/Berlin – „Ich arbeite und liefere, ich labere nicht, wie die AfD.“ Mit diesen harschen Worten ist Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) kurz vor der Landtagswahl Sachsen-Anhalt seinen Herausforderer Ulrich Siegmund angegangen.
Im Tagesspiegel-Podcast „Im Osten“ sprach der Amtsinhaber dem AfD-Politiker die Eignung für das Regierungsamt ab und warf ihm vor, Probleme lediglich zu beschreiben, anstatt sie zu lösen.
https://www.fr.de/politik/landtagswahl-in-sachsen-anhalt-schulze-geht-auf-afd-frontalkurs-zr-94471200.html?utm_source=firefox-newtab-de-de
Antikriegsdemo am 6. September um 15 Uhr in Berlin vor dem Brandenburger Tor! Zelenski gefällt das nicht.
https://youtu.be/T5GHor7trOM?si=8_XHWZdX0jT_MZPe
#freebogdansyrotjuk
Von der Leyens Griff nach den 10 Billionen der europäischen Sparer
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Zehn Billionen Euro haben Europas Bürger auf ihren Bankkonten liegen.
Für Ursula von der Leyen und die EU-Kommission ist das offenbar viel Geld, das noch nicht so arbeitet, wie man es sich in Brüssel wünscht.
Mit der „Spar- und Investitionsunion“ soll ein größerer Teil dieses privaten Vermögens in die Kapitalmärkte gelenkt und damit für jene Investitionen mobilisiert werden, die Brüssel für notwendig hält.
https://philosophia-perennis.com/2026/09/01/von-der-leyens-griff-nach-den-10-billionen-der-europaeischen-sparer/
Sachsen-Anhalt:
Verfassungsschutz sortiert Wahlhelfer aus
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Warum interessierte sich der Verfassungsschutz für einen Wahlhelfer?
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Wer kontrolliert die Kontrolleure?
Bislang gibt es keinen Beleg dafür, dass der Verfassungsschutz flächendeckend Wahlhelfer überprüft oder systematisch Angehörige eines bestimmten politischen Milieus aus Wahlvorständen entfernen lässt.
Der bekannt gewordene Einzelfall ist allerdings brisant genug und könnte die Spitze eines Eisbergs darstellen.
Das gilt umso mehr wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September.
Ausgerechnet jetzt wird bekannt, dass bei der vergangenen Bundestagswahl ein Bürger nach Einschaltung des Verfassungsschutzes innerhalb weniger Tage aus einem Wahlvorstand entfernt wurde.
https://philosophia-perennis.com/2026/09/02/sachsen-anhalt-verfassungsschutz-sortiert-wahlhelfer-aus/
Beide Opfer haben demnach die ukrainische Staatsbürgerschaft.
Ich hoffe, die hauen jetzt so schnell wie möglich wieder ab, daß Putin uns dieses Volk auch noch aufdrückt!!!!
wenns dem besatzer denn hilft
würden namen und nationalität der proxyanschläge schon lange vor der tat veröffentlicht))
Entweder Putin oder die AfD, alles andere schließt sich natürlich aus.
Wie immer. Cui bono?
Es sind m.E. So viele Ablenkungsmanöver jetzt vor den Wahlen dass ich davon ausgehe dass es Kräfte innerhalb Deutschlands die am Werke sind – sog. False flag Aktionen- alles sehr verdächtig-
Ich glaube dieser Regierung gar nicht
Bin jetzt 76 Jare alt und habe nie diesen Volksverrärtern geglaubt, aber die Dummen waren immer in der Mehrheit!
Ich dachte schon es war der Russe oder die AfD?
Nur Putin und Tramp können uns noch von dieser EU und deutschen Vollidioten retten. Am Besten wäre es, den Zustand vor 1990 wieder her zu stellen. Denn mit der Demokratie können die Michels nichts anfangen!
2 ukrainer zufällig in teuschland)))
mehr humor geht gar nicht…
tracker
Und dann auch noch zwei Minderjährige, die eigentlich kurz vor ihrer EINBERUFUNG stehen ?
Die FAHNENFLUCHT scheint wohl überall „gegenwärtig“ zu sein ? Macht aber nix, die humane Deppen-BRD wird sie schon gut „versorgen“ ?