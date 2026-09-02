Explosion am Augsburgs Hauptbahnhof: Was wir bis jetzt wissen

Ein zusammengefasster Überblick darüber welche Informationen zur Explosion am Augsburger Hauptbahnhof mit zwei Verletzten:

Bei einer Explosion nahe dem Augsburger Hauptbahnhof sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 3.15 Uhr detonierte in einem Gebäudedurchgang an der Bahnhofstraße ein bislang nicht abschließend identifizierter Gegenstand. Eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger erlitten Knalltraumata. Nach Angaben der Polizei waren die beiden ukrainischen Staatsangehörigen offenbar zufällig vorbeikommende Passanten. Mehrere Fensterscheiben sowie umliegende Geschäfte wurden beschädigt. Was passiert ist: Ersten Informationen zufolge explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand.

Die Polizei hat nach der Explosion eigenen Angaben zufolge einen zunächst verdächtigen Gegenstand gefunden. Dieser stellte sich später als harmlos heraus. Ein Bombenverdacht bestätigte sich nicht.

Durch die Explosion erlitten nach Polizeiangaben eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Beide Opfer haben demnach die ukrainische Staatsbürgerschaft.

Auch Fensterscheiben wurden durch die Explosion beschädigt.

Inzwischen ist der Bahnhof wieder freigegeben. Der Augsburger Hauptbahnhof kann dem Bahnunternehmen Arverio zufolge wieder angefahren werden. Es könne aber weiter zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

Auf dem Bahnhofsvorplatz sowie im öffentlichen Nahverkehr und im Straßenverkehr kommt es zu Einschränkungen.

Komisch, dass dieser relativ harmlose Anschlag wenige Tage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt stattfindet. Ob man da nicht eventuell „Verbindungen“ zu rechten Kreisen oder zu einem „rechten“ Spinner herstellen wird?

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