Bürokratiestreich rund um AI: Innovationsbremse für heimische Betriebe

Bild: ZZ/KI Lizenz: CC BY 2.0

Während die USA und China dreistellige Milliardensummen in Rechenzentren, Frontier-Modelle und kommerzielle Anwendungen pumpen, zementiert die Europäische Union ihre zweifelhafte Kernkompetenz: die vorauseilende Überregulierung unfertiger Zukunftsmärkte.

Seit dem 2. August gelten die ersten Transparenz- und Kennzeichnungsvorschriften des europäischen AI-Act unmittelbar. Weitere Regeln folgen 2027.

Das Bürokratiemonster im Betriebsalltag

Der AI-Act trifft längst nicht nur amerikanische Digitalkonzerne. Auch heimische Klein- und Mittelbetriebe geraten unmittelbar in die Haftungsfalle: Ob Chatbots im Kundenservice, KI-gestützte Marketinggrafiken oder automatisierte Vorfilterungen im Recruiting – Unternehmen müssen komplexe Einstufungen vornehmen, Transparenzpflichten erfüllen und Mitarbeiter schulen.

Für einen gewöhnlichen Betrieb mit 30 Mitarbeitern bedeutet dies teure Rechtsberatung, Gutachten und lähmende Compliance-Kosten, wo eigentlich Investitionen in Produktivität und Wachstum nötig wären. Drakonische Strafandrohungen von bis zu 15 Millionen Euro oder drei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes erzeugen ein Klima permanenter Verunsicherung, das vor allem heimische Gründer von vornherein entmutigt.

Planwirtschaftlicher Fehlstart: Vertagung der Hochrisiko-Regeln

Wie realitätsfern das Brüsseler Gesetzgebungsmonstrum konstruiert ist, offenbart der zeitliche Ablauf: Noch bevor die wesentlichen Bestimmungen überhaupt greifen konnten, musste die EU-Kommission zurückrudern. Die strikten Vorgaben für Hochrisiko-KI – etwa im Personalwesen oder bei Sicherheitskomponenten – wurden mangels technischer Standards und behördlicher Leitlinien bis Ende 2027 beziehungsweise 2028 vertagt.

Erst beschließt die Brüsseler Nomenklatur ein weltweites Verordnungsdickicht, dann stellt sie fest, dass weder Infrastruktur noch Umsetzungshilfen existieren. Europa verordnet einen „Goldstandard“, den die Praxis nicht bewältigen kann.

Europas Regulierung aus der zweiten Reihe

Der technologische Graben wird dadurch nicht geschlossen, sondern vertieft. Allein 2025 flossen in den USA rund 286 Milliarden Dollar Wagniskapital in die KI-Entwicklung; amerikanische und chinesische Akteure dominieren die weltweiten Modellveröffentlichungen fast nach Belieben. Europa verharrt dagegen in der Rolle des besserwissenden Nachzüglers, der fremde Innovationen mit Formularen bekämpft.

Statt Wagniskapital zu mobilisieren und bürokratiefreie Reallabore zu schaffen, verbraucht der Kontinent seine Ressourcen im administrativen Klein-Klein. Wenn innovative Entwickler vor der Wahl stehen, endlose Konformitätsbewertungen zu durchlaufen oder den Kontinent zu verlassen, wandern Kapital und Köpfe ab.

Zukunft entsteht durch Code, nicht durch Formulare

Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz entscheidet über die industrielle Zukunftsfähigkeit unseres Kontinents. Europa darf sich nicht zum digitalen Freilichtmuseum degradieren, das jede neue Technologie erstickt, bevor sie marktreif ist.

Österreichs Wirtschaftspolitik muss in Brüssel auf einen rigorosen Stopp des Regulierungsfurors drängen. Echter Schutz vor Missbrauch verlangt Augenmaß statt Generalverdacht. Im weltweiten Wettbewerb siegt am Ende nicht jener Wirtschaftsraum, der die dicksten Verordnungsakten produziert, sondern derjenige, der Innovationen baut, finanziert und auf den Markt bringt.

DieserBeitrag erschien auf ZURZEIT (Autor R.T.) unser Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

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