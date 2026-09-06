Schwedische Soldaten trainieren mit Leichensäcken für Massenbestattungen

+ Bessent: EU ist „offiziell“ Teil der US-Sanktionskampagne gegen Iran + Seit Trumps Amtsantritt: Im Ausland geborene Bevölkerung um fast 3 Millionen gesunken + Russische Botschaft warnt: Stationierungsorte deutscher Langstreckensysteme könnten legitime Ziele werden + Geheimdienstzentrale getroffen: Selenskyj droht Moskau nach Drohnenschlag mit Vergeltung + Mikroplastik im Gehirn: Die unterschlagene Pandemie

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Bessent: EU ist „offiziell“ Teil der US-Sanktionskampagne gegen Iran

US-Finanzminister Scott Bessent gab am Freitag auf X bekannt, die EU sei der Operation Economic Outcast „offiziell beigetreten“ – der umfassenden US-Sanktionskampagne, die den Iran aus dem internationalen Bankensystem herausschneiden und vollständig von der Weltwirtschaft isolieren soll.

„Die Europäische Union ist der Operation Economic Outcast offiziell beigetreten, und wir würdigen ihre starke und frühe Haltung“, schrieb Bessent. […]

Die betreffende Erklärung bleibt hinter einer echten, vollständigen Verpflichtung Brüssels zurück und ist eher eine Billigung. Der Block erklärt, er „begrüße Bemühungen sicherzustellen, dass der Iran seine destabilisierenden Aktivitäten einstellt und in gutem Glauben Friedensverhandlungen aufnimmt, auch durch zusätzlichen wirtschaftlichen Druck, einschließlich der von den USA geführten Operation Economic Outcast.“ (…)

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Al Jazeera gehört zu den Medien, die Bessents Behauptung skeptisch sehen: Am Donnerstagabend dankte Bessent der EU für den Beitritt zur Wirtschaftskampagne und sagte, die Welt sende „eine klare Botschaft an den Iran“. Die EU-Erklärung sagt das jedoch nicht klar, sondern stellt fest, der Block bleibe „bereit, wo nötig weitere Maßnahmen zu ergreifen, um seine Sicherheit und Interessen zu wahren“. […] Via zerohedge.com

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Seit Trumps Amtsantritt: Im Ausland geborene Bevölkerung um fast 3 Millionen gesunken

Amerikas im Ausland geborene Bevölkerung ist in den ersten eineinhalb Jahren der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump um geschätzte 2,9 Millionen Menschen zurückgegangen – eine historische Umkehr nach vier Jahren katastrophaler Grenzpolitik unter Joe Biden.

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Das Center for Immigration Studies schätzt vorläufig, dass allein die Zahl illegaler Einwanderer um rund 2,3 Millionen zurückging, von etwa 15,8 Millionen im Januar 2025 auf 13,5 Millionen im Juli 2026. Census-Beamte führten die Umkehr sowohl auf weniger Ankünfte als auch auf verstärkte Auswanderung zurück. Das geschieht, wenn Amerika endlich einen Präsidenten hat, der bereit ist, das Gesetz durchzusetzen. Via thegatewaypundit.com

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Russische Botschaft warnt: Stationierungsorte deutscher Langstreckensysteme könnten legitime Ziele werden

Kritiker der hemmungslosen deutschen Militarisierung weisen zu Recht darauf hin, dass die Stationierungsorte weitreichender Raketen in Deutschland zu rechtmäßigen militärischen Zielen Russlands würden, erklärte die russische Botschaft in Berlin gegenüber „Iswestija“.

„Im Falle der praktischen Umsetzung der genannten Initiativen werden sie selbstverständlich als unmittelbare Bedrohung für unser Land und den Unionsstaat betrachtet. Im Übrigen weisen Kritiker der hemmungslosen deutschen Militarisierung zu Recht darauf hin, dass die Stationierungsorte derartiger Waffen unausweichlich zu rechtmäßigen militärischen Zielen Russlands werden“, betonte die Botschaft der Russischen Föderation.“ Quelle

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„Russland zum absoluten Feind zu erklären, ist verantwortungslos.“

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„Wahlherbst 2026: Globale Machtverschiebungen mit offenem Ausgang

Gestern hat Sachsen-Anhalt gewählt – ein Stimmungstest mit bundesweiter Signalwirkung.

Russland

Vom 18. bis 20. September folgen die Duma-Wahlen in Russland: die ersten seit dem Großangriff auf die Ukraine. Unter Kriegsrecht und massiver Kontrolle sichert sich das Regime um Putin und „Einiges Russland“ die absolute Mehrheit. Kriegsveteranen rücken massiv in die Listen – echte Opposition ist ausgeschaltet.

Israel

Am 27. Oktober wählt Israel. Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner (Otzma Yehudit, Religiöser Zionismus u. a.) stehen für die Fortführung der Kriege in Gaza und darüber hinaus. Die Abstimmung wird zum Referendum über diesen Kurs.

USA

Am 3. November die US-Midterms: Wer Kongress und Senat kontrolliert, entscheidet über Trumps außenpolitischen Spielraum – gegenüber China, Russland, Iran und den Verbündeten. Ein demokratischer Kongress könnte seine Agenda massiv bremsen.

Vier Termine. Vier Brandherde. Ein Herbst, der die Weltordnung neu justieren kann. Via @militaernews

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„Totalverteidigung“: Schwedische Soldaten trainieren mit Leichensäcken für Massenbestattungen

Rund 300 Angehörige der Streitkräfte übten gemeinsam mit zivilen Stellen Abläufe, die Schweden seit Jahrzehnten nicht mehr in dieser Größenordnung erprobt hatte.

Beteiligt waren unter anderem die schwedische Kirche, die Steuerbehörde und die Wehrpflichtbehörde. Nach Angaben eines beteiligten Kommandanten hatte eine vergleichbare Übung zuletzt 1952 stattgefunden.

Das Szenario umfasste die gesamte Kette vom Schlachtfeld bis zur Beerdigung: Bergung und Identifizierung von Toten, Kühlung der Leichen, Kontakt mit Angehörigen und ausländischen Botschaften sowie Meldungen an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Am Ende standen Bestattungen mit militärischen Ehren. Via weltwoche.de

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Geheimdienstzentrale getroffen: Selenskyj droht Moskau nach Drohnenschlag mit Vergeltung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Vergeltung gegenüber Russland für den Drohnenschlag auf das Hauptquartier des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU angekündigt.

Er habe dem SBU-Leiter Oleksandr Poklad angewiesen, „den Russen auf diesen Schlag angemessen, spürbar und, soweit möglich, spiegelbildlich zu antworten, sobald alles vorbereitet ist“

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Außenminister Andrii Sybiha nannte den Angriff auf das SBU-Hauptquartier eine „große Eskalation, die eine entschlossene Reaktion erfordert“. Moskau habe den Schlag ausgerechnet während neuer Friedensbemühungen geführt und damit aus seiner Sicht gezeigt, dass es Diplomatie ablehne. Via jungefreiheit.de

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Mikroplastik im Gehirn: Die unterschlagene Pandemie

Während die Welt über Klimaziele debattiert, vollzieht sich eine Krise von ganz anderer Dimension — still, schleichend und nahezu völlig unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung: Mikroplastik hat längst das menschliche Gehirn erreicht.

Eine neue Übersichtsarbeit im Journal Brain Health fasst zusammen, was unabhängige Forscher seit Jahren warnend vortragen — und was die Kunststoffindustrie mit Milliardenbudgets erfolgreich kleinhält. […]

Mikroplastikpartikel wurden inzwischen in praktisch jedem untersuchten menschlichen Organ nachgewiesen: Lunge, Leber, Niere, Plazenta, Blut — und eben auch im Gehirn.

Weiterlesen auf tkp.at

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