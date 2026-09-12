Berlin: Pressekonferenz der AfD-Hauptstadtfraktion und der FPÖ-Wien

Im Rahmen ihrer letztjährigen Klausurtagung in Wien hat die AfD-Hauptstadtfraktion enge Kontakte zur Fraktion der FPÖ im Wiener Stadtrat, dem FPÖ-Rathausklub, geknüpft. Es wurde unter anderem ein Kooperationsabkommen geschlossen.
Anfang September fand in Berlin eine gemeinsame Pressekonferenz der AfD-Hauptstadtfraktion und der FPÖ Wien statt. Im Zuge dieses Pressegesprächs wurde ein gemeinsames Positionspapier im Abgeordnetenhaus von Berlin, vorgestellt. Die Gesprächspartner sind:
- Dr. Kristin Brinker, Vorsitzende AfD-Fraktion Berlin
- Dominik Nepp, Landesparteiobmann FPÖ Wien
- Maxmilian Krauss, Klubobmann FPÖ-Rathausklub Wien
- Rolf Wiedenhaupt, Parl. Geschäftsführer AfD-Hauptstadtfraktion
- Alexander Bertram, stellv. Vors. AfD-Hauptstadtfraktion
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