Berlin: Pressekonferenz der AfD-Hauptstadtfraktion und der FPÖ-Wien

Dr. Kristin Brinker (li), Vorsitzende AfD-Fraktion Berlin, Dominik Nepp (mitte), Landesparteiobmann FPÖ Wien und Rolf Wiedenhaupt (re), Parl. Geschäftsführer AfD-Hauptstadtfraktion

Im Rahmen ihrer letztjährigen Klausurtagung in Wien hat die AfD-Hauptstadtfraktion enge Kontakte zur Fraktion der FPÖ im Wiener Stadtrat, dem FPÖ-Rathausklub, geknüpft. Es wurde unter anderem ein Kooperationsabkommen geschlossen.

Anfang September fand in Berlin eine gemeinsame Pressekonferenz der AfD-Hauptstadtfraktion und der FPÖ Wien statt. Im Zuge dieses Pressegesprächs wurde ein gemeinsames Positionspapier im Abgeordnetenhaus von Berlin, vorgestellt. Die Gesprächspartner sind:

Dr. Kristin Brinker, Vorsitzende AfD-Fraktion Berlin

Dominik Nepp, Landesparteiobmann FPÖ Wien

Maxmilian Krauss, Klubobmann FPÖ-Rathausklub Wien

Rolf Wiedenhaupt, Parl. Geschäftsführer AfD-Hauptstadtfraktion

Alexander Bertram, stellv. Vors. AfD-Hauptstadtfraktion

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