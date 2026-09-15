USA bestätigen die Stationierung von Waffen im Weltraum

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Die USA haben Waffen im Weltraum stationiert. Das bestätigte Luftwaffenstaatssekretär Troy Meink auf der „Air, Space and Cyber Conference“. Dabei handelt es sich um das erste öffentliche Bekenntnis der Vereinigten Staaten zu solchen Fähigkeiten im Orbit.

Militarisierung des Weltraums

So merkt CNN an, dass Präsident Donald Trump die US-Weltraumstreitkräfte, die er 2019 als Teil der Luftwaffe ins Leben gerufen hat, als historischen Schritt zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten der USA angepriesen hatte– dies vor dem Hintergrund eines sich verschärfenden Wettrüstens, in dem China und Russland die Vorherrschaft der USA im Weltraum in Frage gestellt haben.

Auf der Konferenz erklärte Meink: „Auch heute sorgen wir weiterhin dafür, dass wir bereit sind, den Herausforderungen sich wandelnder Bedrohungen zu begegnen, wo immer sie auftreten. Aus diesem Grund verfügen die Vereinigten Staaten nun über Weltraumkontrollwaffen im Orbit, die in der Lage sind, die gemeinsamen Streitkräfte gegen feindliche Angriffe zu verteidigen.“

Keine Details über Beschaffenheit der Waffen

Nähere Angaben darüber, welche Waffen die USA im Weltraum stationiert haben, machte Meink auf Nachfrage nicht. Auch verweigerte er Informationen über Details, weshalb unklar ist, um welche Waffen es sich handelt.

Um Atom- oder andere Massenvernichtungswaffen dürfte es sich aber nicht handeln, denn deren Stationierung in der Erdumlaufbahn, dem Weltraum oder auf Himmelskörpern ist laut Artikel IV des Weltraumvertrag von 1967 untersagt. Vermutlich dürfte es sich somit um Waffen handeln, welche gegnerische Militär-, Spionage- und Aufklärungssatelliten im Zuge einer militärischen Konfrontation ins Visier ausschalten oder Ziele auf der Erdoberfläche ins Visier nehmen werden. Dabei könnte es sich etwa um Laserwaffen handeln.

Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

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