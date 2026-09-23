Globale Dieselkrise droht wirtschaftlichen Schock auszulösen

Im Vorfeld des Winters auf der Nordhalbkugel spitzen sich militärische Konflikte sowie Wirtschafts- und Rohstoffkriege zu.

Ukraine attackiert wichtige Moskauer Raffinerie

Moskau erwägt eine Verlängerung seines Exportverbots für Diesel

Exportbeschränkungen für kritische Materialien und Energieprodukte erhöhen den weltweiten wirtschaftlichen Druck. Gleichzeitig wächst die Gefahr, dass Lieferengpässe und Vergeltungsmaßnahmen bestehende Konflikte weiter eskalieren lassen. Da eine klare Deeskalationsstrategie fehlt, bleibt die Sorge vor einem Übergreifen der Konflikte aus aktiven Kriegsgebieten auf andere Bereiche allgegenwärtig.

Weltweite Krise in der Raffinerie-Branche verschärft sich – Ukraine bombardiert weiter

Die wichtigste Meldung des Vormittags ist ein massiver Drohnenangriff der Ukraine auf Russland in der vergangenen Nacht: Dabei wurde eine Raffinerie in Moskau getroffen – und das, obwohl Präsident Trump die Ukraine aufgefordert hatte, Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur einzustellen, während sich die weltweite Krise in der Raffinerie-Branche verschärft.

Wie Bloomberg berichtet, wurde die zu Gazprom Neft gehörende Moskauer Ölraffinerie – gelegen etwa 25 Kilometer (16 Meilen) vom Kreml entfernt – von Drohnen getroffen. Die Anlage verfügt über eine Verarbeitungskapazität von rund 245.000 Barrel pro Tag und versorgt den umliegenden Großraum mit Kraftstoff.

Versorgungsengpässe treiben Preise in die Höhe

In der vergangenen Woche kletterten die Preise und Raffinerie-Margen für Diesel auf Rekordhochs, da sich die Versorgungsengpässe im Golf und in Russland verschärften und das Angebot an diesem für die Weltwirtschaft unverzichtbaren Industriekraftstoff verknappten.

Mögliche Exportbeschränkungen – oder die Verlängerung bereits bestehender Restriktionen – verschärfen die Lage zusätzlich. Einem Bericht zufolge erwägt Moskau eine Verlängerung seines Exportverbots für Diesel, während der Mehrheitsführer im US-Senat, John Thune, am selben Tag vor Journalisten erklärte, er sei „offen dafür, ein US-Exportverbot für Diesel zu prüfen“.

Besonders ausgeprägt war der Engpass bei den Raffinerie-Margen. Der US-Heizöl-Crack-Spread – ein Maß für die Differenz zwischen den Preisen für das Endprodukt und für Rohöl – sprang am Mittwoch auf 117 US-Dollar pro Barrel; dies ist der höchste Stand, der in den bis ins Jahr 2009 zurückreichenden Daten von Bloomberg verzeichnet wurde.

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