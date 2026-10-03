Fabrik in China: alle 10 Minuten rollt ein fertiger Humanoid-Roboter vom Band

In der neuen intelligenten Fabrik von UBTECH in China rollt etwa alle 10 Minuten ein fertiger Humanoid-Roboter vom Band.

Die Humanoiden haben damit begonnen, ihre eigenen Nachfolger zusammenzubauen.

In der Fabrik arbeiten Humanoide, automatisierte Systeme und fahrerlose Transportfahrzeuge Seite an Seite, wobei laut eigenen Angaben rund 10.000 Roboter pro Jahr produziert werden können.

The humanoids have started assembling their own successors. Inside UBTECH’s new smart factory in China, a finished humanoid robot walks off the line roughly every 10 minutes. The plant runs on humanoids, automated systems and guided vehicles working side by side, with a stated… — The AI Colony R&D (@TheAIColonyRD) September 29, 2026

World Humanoid Robot Games. 2.056 Roboter. 666 Teams

„Tiangong Omni“ bricht bei den World Humanoid Robot Games in Peking Rekorde. Diesen Monat rannte ein Roboter 100 Meter in 9,32 Sekunden.

Der „Tiangong Ultra“ überquert die Ziellinie mit 24 mph und prallt gegen eine Schaumstoffwand, weil er nicht bremsen kann. Zwei Bahnen weiter schafft der „Honor Lightning“ die Strecke in 9,47 Sekunden – verliert dann aber die Kontrolle und kippt seitlich um.

Währenddessen krabbelt Roboter 023 auf dem Hindernisparcours auf einen gelben Würfel, steht auf, schaut sich um – und fällt kopfüber auf die andere Seite.

THIS MONTH A ROBOT RAN 100 METERS IN 9.32 SECONDS – FASTER THAN USAIN BOLT. SAME EVENT, SAME WEEK, A DIFFERENT ROBOT COULDN’T CLIMB DOWN FROM A BOX Beijing. World Humanoid Robot Games. 2,056 robots. 666 teams. The Tiangong Ultra crosses the finish line at 24 mph and slams into a… https://t.co/0D9Q1WgjfE pic.twitter.com/QJ94nARMEu — boozie (@soboozie) September 30, 2026

So sehen derzeit tatsächlich Investitionen in Höhe von 5,6 Milliarden Dollar in humanoide Roboter aus. Das Sprint-Problem ist gelöst. Geradeaus laufen ist reine Mathematik. Aber von einer Kiste heruntersteigen, durch einen Türrahmen navigieren, das Gewicht auf unebenem Boden anpassen – das ist das Problem, das noch niemand gelöst hat.

Letztes Jahr lag der 100-Meter-Rekord bei 21,5 Sekunden. Dieses Jahr – bei 9,32. Die Geschwindigkeitskurve verläuft senkrecht. Der Hindernisparcours? Die meisten Roboter haben ihn nicht geschafft.

Jedes Lager, jede Baustelle, jede Krankenhausetage ist ein Hindernisparcours. Niemand braucht einen Roboter, der mit 24 mph gegen eine Wand rennt.

Die Gerade ist einfach. Die Kurve ist Billionen wert.

Tiangong Omni is breaking records at the World Humanoid Robot Games in Beijing. https://t.co/S21e0EgK6a pic.twitter.com/SfMaABU2S5 — world humanoid robot game archive (@techniahq) September 26, 2026

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