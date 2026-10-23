101 links-islamische NGOs erklären europäischen Ländern den Krieg

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Frankreich war erst der Anfang. Italien und Albanien folgten. Am Mittwoch Griechenland. Im November soll es endlich auch in Deutschland soweit sein.

Von CONNY AXEL MEIER | Mohammedanische Invasoren wollen vereint mit den bestens organisierten linken Deutschland-Zerstörern auf Kosten der verbliebenen Steuergeldzahler eine Koalition des Grauens bilden, um die deutschen Innenstädte in Schutt und Asche zu setzen, Rathäuser, Kirchen und vor allem Synagogen abzufackeln, Schulgebäude zerstören, Straßenbarrikaden errichten, Geschäfte von Nichtmoslems plündern, Polizeibeamte töten und verletzen sowie die restlichen Bewohner terrorisieren. Alles soll zum Stillstand kommen. Nicht nur in Berlin. Überall! Nur die Moscheen bleiben verschont. Das Regierungsviertel wird abgeriegelt. Für den Schutz der Bürger ist niemand mehr zuständig.

Während die Propagandamedien uns immer noch die Märchen vom angeblich harmlosen und friedlichen „Schülerstreik“ präsentieren und das Hamburger Relotiusblatt stur behauptet, die Benennung der migrantischen Herkunft der meisten Täter sei „rassistisch“ und deren öffentliche Benennung „eine Lüge“, brennen die Innenstädte der „Ungläubigen“ und der „Ausbeuter“. Gestattet sind aus Selbstschutzgründen indes nur noch gut sichtbare Regenbogen- und Pali-Fahnen. Darauf kann man sich aber nicht verlassen.

Die Machtübernahme

Das alles geschieht mit dem Segen der Bundesregierung und den betreffenden Landesregierungen (außer Sachsen-Anhalt), zur Freude der Wähler der Mauermörderpartei und den anderen Ökosozialisten, denen die Umvolkung nicht schnell genug und die Umwandlung ihrer Städte, danach des Landes, in eine neostalinistische Kloake, bezahlt vom noch steuergeldzahlenden Michel, die einzig realistische Perspektive darstellt.

Das Ziel der neostalinistischen Machtübernahme in Europa ist sowohl im Sinne der jeweiligen Regierungen als auch der EU-Bonzen. Aus dem Dilemma der ständig steigenden Staatsausgaben zur dauerhaften Finanzierung des Ukrainekrieges, der Ersetzungsmigration, der steigenden Zinslast auf die sogenannten Sondervermögen, der Aufblähung des öffentlichen Dienstes, der vorsätzlichen Geldverbrennung für Klima-Hokus-Pokus und Gender-Gaga in aller Welt und der Islamisierung der Gesellschaft einerseits und der sinkenden Steuereinnahmen, der ausufernden Bürokratie und der zunehmenden Überwachung und Bevormundung der Bürger in allen Lebensbereichen, der Abschaffung der Meinungsfreiheit und der beabsichtigten Enteignung der privaten Ersparnisse, gibt es keinen Ausweg mehr außer einem verlorenen Krieg mit darauf folgendem Neuanfang auf niedrigstem Niveau. Das wissen die Machthaber genau und sie werden deshalb schon noch rechtzeitig ihre Goldbarren und ihre Kinder in der vermeintlichen Sicherheit des kommenden US-Exils wähnen. Wenn sie sich da mal nicht verrechnen.

Das Netzwerk des Bösen

Der US-amerikanische Mediendienst Fox-News hat 101 Organisationen im „rot-grünen“ Protest-Ökosystem identifiziert, die sich über neun Länder erstrecken, die allesamt staatlich finanziert das beabsichtigte Chaos, das in einem Bürgerkrieg, dem Untergang in einem kommunistisch-islamischen Putsch enden soll, organisatorisch, ideologisch und finanziell bewerkstelligen.

Entgegen der Propaganda werden „die meisten Gruppen von Erwachsenen geführt, mit nur 33 Organisationen – oder jeder dritte -, die von Schülern oder Jugendlichen geleitet werden. Sie repräsentieren einen Nexus der rot-grünen Allianz, die islamistische Organisationen zusammenführt, die durch die Farbe Grün und linksextreme, kommunistische und sozialistische Gruppen symbolisiert werden…“. Wenn der linke Mohr seine Schuldigkeit getan hat, wird er im dann entstehenden Kalifat nicht mehr gebraucht und kann ruhigen Gewissens seinem Ableben am Zugseil eines Baukrans entgegensehen. Die Geschichte wiederholt sich eben, wie im Fall der Machtübernahme der iranischen Mullahs 1979. Daraus haben die linksverseuchten Alt-68er nichts gelernt.

Fox-News schreibt weiter: „Die europäischen Unruhen werden auch von einem Netzwerk prokommunistischer Organisationen, darunter „BreakThrough News“, „CodePink“ und die „Partei für Sozialismus und Befreiung“ finanziert und unterstützt von Neville Roy Singham, einem in Amerika geborenen Tech-Tycoon, der in Shanghai lebt und seine Unterstützung für die „neue Weltordnung“ der Kommunistischen Partei Chinas und des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zum Ausdruck gebracht hat.“ Da wächst zusammen, was zusammengehört.

Insgesamt handelt es sich um ein Sammelsurium linksextremer Judenhasser, Neo-Marxisten, Alt-Maoisten, Globalisten, Pseudo-Friedensbewegten, Neostalinisten, Palästina-Aktivisten, Soros-Kostgängern, Islamverbänden, Clanmitgliedern, Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsgeldabzocker, professionellen Schlepper und sonstigen Ganoven.

Wer sich die Namen der 101 Organisationen antun möchte, kann das auf zitiertem Fox-News-Artikel tun. Hier werden wir nur die für Deutschland relevanten Teilnehmer an der geplanten Revolution auflisten und der Leser kann sich ein eigenes Bild davon machen, was auf ihn zukommt:

Schulstreik gegen Wehrpflicht: Deutsches Schul-Streik-Netzwerk mobilisiert für den 20. Nov.

• Die Falken: Deutsche sozialistische Jugendorganisation, die am internationalen Organisationsprozess beteiligt ist.

• Linksjugend „solid“: Jugendorganisation, die mit „Die Linke“ verbunden ist.

• DIE LINKE-SDS: Deutsche sozialistische Universitätsorganisation.

• Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend.

• Sozialistische Organisation Solidarität: Deutsche Organisation, die für den 20. Nov. mobilisiert

• Palästina-Solidarität: Französisch-jüdische Organisation, die Unterstützung für die protestierenden Studenten veröffentlicht.

• Dringlichkeit Palästina: Französische Palästina-Organisation, die protestbezogenes Material verstärkt.

• Amnesty International: Berichtet über die polizeiliche Behandlung von Minderjährigen während der Demonstrationen.

• ATTAC Frankreich: Sie verbindet die Mobilisierung mit der Spar- und Wirtschaftspolitik.

• Extinction Rebellion: Umwelt-Direktbewegung, die im Protest-Ökosystem auftritt.

Nun, wir werden sehen. Das Altparteien-Kartell setzt seine ganzen Hoffnungen auf den Erfolg der Unruhen. So könnte sich, glaubt der Kanzler, die Aufmerksamkeit von den Wahlerfolgen der AfD in letzter Zeit auf die angeblichen, sozialen Ungerechtigkeiten, ergo auf die Schuld der bösen Kapitalisten, der Trumpisten, der „Europa-Feinde“, der „Putinisten“ und der bösen „Rechtspopulisten“ abwälzen lassen, die man „zurückdrängen“ möchte. Wie immer: Trump, Putin und die AfD sind schuld.

Ob die Rechnung aufgeht?

Nur wenn Putin da mitspielt. Dann könnten die Kriegstreiber Wadephul, Hofreiter und Kiesewetter der Sonnenkönigin Vollzug melden und ihre wenig kriegsbegeisterten Untertanen mit „Hurra“ in Richtung Dnjepr schicken. Aber auf Putin können sie nicht zählen, weil das westeuropäische „shithole“ nicht mal der Erdogan haben will. Derweil beginnt das von Akif Pirinçci angekündigte „Schlachten“ und der „Krieg in unseren Städten“ (Ulfkotte) breitet sich aus. Da hilft dann auch kein AfD-Verbot mehr. Wer seine Familien bis dahin nicht in Sicherheit bringen kann, dem bleibt nur noch die Verkleidung als Moslem und die Flucht in die Moschee Ihres Vertrauens. Hoffen wir, dass das Kamikaze-Unternehmen „Krieg gegen das eigene Volk“ fehl schlägt.



Zum Autor: Conny Axel Meier (geb. 1956) betätigt sich seit über 20 Jahren als Publizist, Menschenrechtsaktivist und Islamaufklärer. Seit 2004 war er Schriftführer im „Bundesverband der Bürgerbewegungen“ (BDB). 2006 gehörte er zu den ersten Mitgliedern von „Pax Europa“. 2008 war er maßgeblich beteiligt an der Fusion der beiden Vereine zur „Bürgerbewegung PAX EUROPA“ (BPE) und wurde bis 2016 deren erster hauptamtlicher Bundesgeschäftsführer. 2019 zog er mit seiner Ehefrau ins politische Exil nach Ungarn und schreibt von dort regelmäßig für PI-NEWS wo auch dieser Beitrag erschien.

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