NATO verstärkt Präsenz im Schwarzen Meer

Bild: Kontrast.at

Nach Drohnenangriffen auf Schiffe verstärkt die NATO die Präsenz im Schwarzen Meer.

Die NATO wird nach einer Reihe von Drohnenangriffen auf Schiffe in diesem wichtigen Gewässer zusätzliches militärisches Gerät sowie weitere Flugzeuge in das Schwarze Meer entsenden.

Allison Hart, die Hauptsprecherin der NATO, erklärte am 20. Oktober in einem Beitrag auf X, dass die bereitgestellten Mittel die Überwachungs-, Aufklärungs- und forensischen Aktivitäten unterstützen werden. Die Entscheidung fiel, nachdem die NATO-Botschafter im Nordatlantikrat – dem wichtigsten Entscheidungsgremium des Verteidigungsbündnisses – zusammengekommen waren, um über die Sicherheit im Schwarzen Meer zu beraten.

„Wir werden weiterhin geschlossen zusammenstehen und sicherstellen, dass wir bereit und in der Lage sind, jeder Bedrohung zu begegnen und die Sicherheit unserer eine Milliarde Menschen zu gewährleisten“,

sagte Hart.

Der militärische Sprecher der NATO, Oberst Martin L. O’Donnell von der US-Armee, teilte mit, dass die Bündnispartner neben der Entsendung von Radarsystemen, Drohnen und Patrouillenflugzeugen auch Geheimdienstexperten und Teams bereitstellen – oder bereits bereitgestellt haben –, um forensische Untersuchungen an Sprengsätzen durchzuführen, die gegen Schiffe eingesetzt wurden.

Die verstärkte Präsenz erfolgt als Reaktion auf mehrere Vorfälle im Schwarzen Meer, bei denen Drohnen Frachtschiffe trafen. Anfang dieses Monats wurden innerhalb einer Woche mehrere Frachtschiffe vor der bulgarischen Schwarzmeerküste getroffen.

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