Petr Bystron zu den Motiven der EU-Kriegspolitik und mehr – Video

Harley Schlanger von der LaRouche Organisation interviewte Petr Bystron zu aktuellen Fragen und den politischen Turbulenzen in Folge atlantischer Kriegspolitik und europäischer Heuchelei. Petr Bystron ist seit 2024 Mitglied des Europäischen Parlaments und dient im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten der AfD in der EU.

Was läuft alles schief in Deutschland und Europa?

Von REDAKTION | Harry Schlager führte das Interview in englischer Sprache, weswegen UNSER-MITTELEUROPA eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte des Interviews in deutscher Übersetzung dem Video voranstellt:

Neun kritische Fragen an Petr Bystron zum aktuellen Geschehen

Frage 1: Warum stellen sich die EU und die europäischen Regierungen gegen die Entspannungspolitik der neuen US-Administration gegenüber Russland?

Antwort: Das sei die große Frage, so Bystron. Er wohnte der Inauguration von Donald Trump in Washington D.C. bei, wobei die Aussagen des 47. Präsidenten der USA große Hoffnungen auf einen Frieden in der Ukraine machen.

Bystron zitierte US Vize Präsidenten, JD Vance, der nicht nur einen Ozean zwischen den USA und Europa sehe, sondern auch gemeinsame Interessen, die jedoch denen des Volkes entsprechen und Frieden fordern, weswegen man sie Populisten – doch im positiven Sinne – nenne. In seiner Rede in München machte JD Vance klar, dass das atlantische Establishment andere Interessen, doch nicht die des Volkes, verfolge!

Frage 2: Keir Starmer, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen und auch Merz verbreiten, dass Wladimir Putin drohe EU-Europa zu überrennen. Warum sagen sie das – glauben die das wirklich?

Antwort: Bystron erwiderte, er könne darüber nur lachen: Er komme aus der vormaligen Tschechoslowakei und habe dort noch selbst die Rote Armee erlebt und sei daher unvoreingenommen. Fünf Fakten sprechen gegen die vermeintliche russische Angriffs-Gefahr:

Russland zeigte historisch vielmehr Tendenzen gegen das Osmanische Reich bzw. gegen Süden und stieß im Westen nur bis Polen und den Balten vor.

Russland verfüge über kein ausreichend großes Militär, um ganz EU-Europa zu besetzen. Der lange Kampf bzw. langsame Vorrücken in der Ukraine beweise das!

Russland verfüge nicht über das wirtschaftliche Potential einen derartigen Feldzug durchzusetzen.

Russland habe das niemals geplant – ganz im Gegenteil: Nur NATO definierte Russland und z.B. auch den Iran als Feinde!

Russland suche die Kooperation mit EU-Europa und verfolge keinen suizidale Politik.

Frage 3: Welchen Interessen dient der Krieg gegen Russland:

Ist es die City of London, die hinter Starmer und seiner sogenannten „Koalition der Willigen“, die nicht ganz so willig und fähig erscheinen, steckt?

Verfolgt die City of London das alte geopolitische Konzept einen Keil zwischen Deutschland/Mitteleuropa und Russland zu treiben?

Antwort: Das wäre sicher ein Faktor: Es betreffe nicht nur die City of London, sondern auch über lange Zeit die amerikanische Außenpolitik, welche ein solches Ziel der Spaltung ebenso verfolgten. Deutschland hätte das technologische Potential und Russland enorme Ressourcen, welche sich ideal ergänzten. Ein wirtschaftliche Integration zwischen Russland und den EU-Staaten würde den atlantischen Mächten/USA einen extrem starken Konkurrenten gegenüberstellen. Das wäre einer der Gründe!

Frage 4: Am 25. März werde es in Deutschland zur neuen Regierung kommen. Merz habe viele seiner Versprechen, wie Einhaltung der Schuldenobergrenze gebrochen, was der AfD zugutekommen werde. Wie stehen die Aussichten der Koalition unter Merz?

Antwort: Merz fabrizierte den größten Betrug an Wählern seit dem 2. Weltkrieg – ganz im Gegensatz zu Donald Trump, der am ersten Tag anfing, seine Versprechen einzulösen. Merz hingegen realisiere inzwischen das exakte Gegenteil seiner vormaligen Versprechen: Er versprach eine konservative Politik, kein LGBTQ+ und keine Massenimmigration! Nun verweigere er die Zusammenarbeit mit der AfD, doch arbeite mit den Sozialdemokraten und Grünen zusammen. Merz breche täglich die meisten seiner Versprechen. Doch er werde dafür noch die Rechnung erhalten – viele CDU Mitglieder würden aus der Partei austreten und die AfD werde weiter zulegen!

Frage 5: Eine der ersten Amtshandlungen von Trump war der Austritt von den Pariser Klimaziel-Vereinbarungen. Merz hingegen lässt aufgrund eines Deals mit den Grünen die „Null-CO2 Ziele“ ins GG schreiben. Dazu kommt der Infrastruktur Fond, der vielfach in „grüne Technologie“ abfließen soll. Hat Merz die Grünen bestochen oder wie sonst könne man das rechtfertigen?

Antwort: Das lasse sich nicht rechtfertigen! Merz versprach keine neuen Schulden. Dagegen brach man die Verfassung, indem man zum Zwecke der benötigten Verfassungsänderungen zur Aufhebung der Schuldenobergrenze das Parlament in der alten Zusammensetzung abstimmen ließ, zumal der Bundestag in der neuen Zusammensetzung nach der inzwischen erfolgten Wahl das erwünschte Ergebnis nicht mehr hergegeben hätte. Das scheint verrückt!

Frage 6: Manche Beobachter meinen, dass Friedrich Merz die Sonderinteressen spezieller Finanzkreise vor die Interessen der deutschen Bevölkerung stelle – insbesondere vor dem Hintergrund seiner vormaligen Tätigkeit als Vorsitzender von BlackRock Germany. Das entspreche dem genauen Gegenteil von Populismus, wie Sie schon ausführten. Ist das so richtig bzw. sorgen Sie sich bezüglich der Absichten von Merz?

Antwort: In der Tat entspreche dies dem klassischen Globalismus im Gegensatz zum Populismus. März war Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Germany [Anmerkung der Redaktion: Der BlackRock Asset Management AG der deutschen BlackRock Niederlassung] gewesen. BlackRock verwalte Vermögenswerte, die das des BIP von Deutschland überstiegen. Dies erkläre, warum Merz eine höhere Loyalität gegenüber BlackRock als gegenüber dem deutschen Volk verspüre.

Frage 7: Die AfD würde von der deutschen Regierung als extremistisch und gefährlich dargestellt, obwohl eine wachsende Zahl deutscher Bürger das nicht so sehen. Es sieht danach aus, dass die AfD auf dem Weg zur führenden Partei Deutschlands wäre. Wie lässt sich erklären, dass der größte Wähleranteil der AfD sich in Mitteldeutschland – der vormaligen DDR – befände?

Antwort: Das lasse sich leicht erklären: Die Bürger der vormaligen DDR hätten Kommunismus erlebt und sehen inzwischen, was in der EU und in Deutschland abgehe. Die Leute von dort wollen verhindern, dass Verhältnisse, die an diese Vergangenheit erinnern, wieder rückkehrten. Sie erkennen, dass die AfD sehr demokratisch und freiheitsliebend sei. Die Bürger im Westen des Landes hingegen verstehen die Manipulationstechniken des Systems nicht, weil sie aus dem System selbst herkommen. Sie schenken dem öffentlichen Rundfunk Glauben und halten alles für wahr und gut, was aus dieser Richtung käme. Es fehle ihnen an Gespür, um die Manipulationen zu erkennen. Das sei der Grund, warum die AfD in den Ländern Mitteldeutschlands die stärkste Partei geworden sei.

Frage 8: Es gibt Leute die sagen, dass die AfD der ideale Partner für die Trump Administration wäre, um die Vereinigten Staaten und Deutschland zueinander zu bringen, nachdem die EU-Regierungen versuchten, ihre Länder von der USA loszulösen. Hatten Sie Gelegenheit in den USA mit Leuten von Trump zu sprechen und welchen Eindruck konnten Sie gewinnen?

Antwort: Bystron sei neben der Inauguration auch bei der CPAC (Conservative Political Action Conference) Konferenz gewesen und habe viele Leute gesprochen. AfD wäre der natürliche Partner zu MAGA und repräsentiere die MEGA Bewegung – sprich „Make Europe Great Again!“ Anlässlich der Inauguration und CPAC Konferenz habe Bystron keine Vertreter anderer deutscher Parteien, außer der AfD, ausmachen können. Das erkläre sich daraus, dass die anderen Parteien Globalisten anhängen. Die AfD hingegen verbinde mit Trump & MAGA der gemeinsame Populismus (im positiven Sinne).

Frage 9: Zur letzten Frage: Gibt es in der EU eine Diskussion zur Heuchelei im Fall von Rumänien, wo der Wählerwille der Bevölkerung für ungültig erklärt wurde, doch versucht werde, solche Vorgänge als demokratisch zu verkaufen?

Antwort: „Sie machen Witze – natürlich gibt es dazu keine Diskussionen!“ erwiderte Bystron! Diskussionen darüber würden in der EU abgelehnt. Es gebe dazu eine Rede von Bystron zum Thema „Rumänien“ – sie wäre noch auf YouTube abrufbar solange sie nicht zensiert worden wäre. Dagegen mache sich die EU über Serbien Sorgen. In Rumänien wären bereits zwei Kandidaten aus dem Rennen genommen worden, nur weil sie gegen Globalisten auftraten – das sei unglaublich: Die Väter der europäischen Idee, die für Demokratie und Freiheit einst standen, würden sich heute im Grabe umdrehen, falls sie dies hätten erleben müssen!

Harley Schlager: Vielen Dank für das Gespräch!

Petr Bystron: Vielen Dank auch Ihnen und bis zum nächste Mal!

***

Hier das Interview im Original auf Englisch:

Und hier unsere Reportage über die Rede von Petr Bystron im EU-Parlament zu „Rumänien“:

