Mehr als 100.000 auf Pro-Le Pen-Groß-Demonstration in Paris (Videos)

Dies geschah, nachdem ein französisches Gericht Marine Le Pen, die ehemalige Vorsitzende des französischen „Rassemblement National“, zu vier Jahren Haft verurteilt hatte – zwei Jahre auf Bewährung und zwei Jahre unter Hausarrest – und Marine Le Pen passives Wahlrecht für fünf Jahre außer Kraft gesetzt hatte. – Die westlichen Systemmedien versuchen den Protest zu vertuschen und sprechen von „mehreren Tausend Le-Pen-Anhängern“ (ORF), örtliche Medien von mehr als 100.000.

Die Demonstration der Rechten begann am frühen Sonntagnachmittag, aber auch Linke und Zentristen gingen auf die Straße.

Laut Le Pen handele es sich dabei um eine politische Entscheidung, die „Millionen Franzosen verärgert“ habe.

„Millionen von Franzosen glauben an mich, Millionen von Franzosen vertrauen mir. Ich kämpfe seit 30 Jahren für Sie, und ich kämpfe seit 30 Jahren gegen Ungerechtigkeit, also werde ich weiter kämpfen.“

– so Le Pen, die gegen das Gerichtsurteil Berufung eingelegt hat.

Linke in Angst vor „trumpistischer Wende“

Doch am Sonntagmorgen formierten sich auf dem Place de la République rivalisierende Linke. Indem sie Le Pen eine „trumpistische Wende“ vorwarfen. Aber auch die Zentrumspartei von Gabriel Attal marschierte in Saint-Denis auf und warnte vor einer „existenziellen Bedrohung des Rechtsstaats“ – wie „Sky News“ berichtete.

🚨BREAKING: It’s happening: More than 100,000 French patriots just conquered Paris in support of Le Pen. France have made a massive mistake. pic.twitter.com/CzHyLqJS7V — Inevitable West (@Inevitablewest) April 6, 2025

„Schwarzer Tag für Frankreich“

Die erste Rede hielt Jordan Bardella, der Vorsitzende des „Rassemblement National“, der betonte:

„Dies ein schwarzer Tag für Frankreich ist, dies ist eine Wunde für das patriotische französische Volk„.

Bardella griff die Richterin, die Le Pen verurteilt hatte, betonte aber, er werde niemals die Grenze der Gewaltenteilung überschreiten.

„Wir werden niemals Druck auf die Demokratie ausüben.„

– so Bardella.

Und er beschwor seine Anhänger, hinter Maarine Le Pen zu stehen:

„Ich bin sicher, meine Landsleute, dass sie auf euch zählen kann. Hilf ihr, sich dieser Ungerechtigkeit zu stellen. Bleiben Sie an ihrer Seite. Nehmen Sie mit an der Nationalen Erhebung teil!“

Und er fügte hinzu:

„Noch nie war der Sieg so nah. Es lebe Marine Le Pen, es lebe die Demokratie, es lebe Frankreich.„

Bardella gab sich bereit dazu, die Spitzenposition von Le Pen zu übernehmen.

🇫🇷 WOW! Tens of thousands of French patriots have gathered in Paris to protest against a French court banning Marine Le Pen from running in the 2027 Presidential Election. This is HUGE! 🔥🔥 pic.twitter.com/iqoMc5w6wN — Cillian (@CilComLFC) April 6, 2025

„Kein Aufgeben, kein Aufgeben“

Dann betrat Le Pen die Bühne:

„Es ist unmöglich für mich, meine Gefühle zu verbergen, Sie hier zu sehen.“

Und weiter:

„Vielen Dank für Ihren Mut, Ihre Großzügigkeit, Ihre Ausdauer, Sie sind wunderbar!“

Sie gelobte, den Kampf für die Gerechtigkeit fortzusetzen.

„Ich kenne das Konzept des Aufgebens nicht. Ich kenne keine Kapitulation. Wir sind entschlossen zu kämpfen. Jetzt steht die Existenz Frankreichs auf dem Spiel.“

– so Le Pen kämpferisch.

Ihre Anhänger und sich selbst stellte sie als die wahren und loyalen Franzosen dar:

„Wir müssen gegen diejenigen kämpfen, die uns mit jedem Schritt, den wir tun, in die Quere kommen wollen.„

Außerdem klagte sie die Korruption im EU-Parlament und im Europäischen Rat an, und bezeichnete die Vorgänge als „Hexenjagd“:

„Was nur eine administrative Einigung innerhalb des Europäischen Parlaments hätte sein sollen, ist zu einem sehr harten Urteil geworden.“

Sie wäre ihrer eigenen Rechtschaffenheit für schuldig befunden worden.

„Friedlicher, demokratischer Kampf“

„Unser Kampf wird ein friedlicher und demokratischer Kampf sein. Wir nehmen Martin Luther King, en amerikanischen Baptistenpriester, Politiker und Aktivisten, zum Vorbild, welcher die Bürgerrechte verteidigt hat, weil heute die Bürgerrechte der Franzosen auf dem Spiel stehen.„

– so Le Pen bei einer Videoschalte, die am Wochenende mit Matteo Salvinis Anti-Einwanderungspartei, der italienischen Lega, in Italien stattfand.

Martin Luther King wurde am 4. April 1968 von einem weißen Rassisten auf dem Balkon eines Motels in Memphis getötet wurde, wo er einen Streik des schwarzen Gesundheitspersonals unterstützen wollte.

Le Pen weiter:

„Wir werden kämpfen, und wir werden niemals dieser Gewalt nachgeben, wir werden niemals dieser Art von Verletzung der Demokratie nachgeben. Wir werden alle rechtlichen Mittel nutzen, um bei den nächsten Präsidentschaftswahlen zur Wahl zu kandidieren und den Bestrebungen zur Demontage der demokratischen Arbeitsweise in Frankreich ein Ende zu setzen.“

– sagte Le Pen. (vadhajtasok)

